Бензема набрал 25 (16+9) очков в матчах против «Барсы» – больше, чем против любого другого клуба
Форвард «Реала» Карим Бензема чаще всего организовывает голы в ворота «Барселоны»
Француз сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче Кубка Испании (4:0).
Теперь у Бензема 25 очков в играх против «Барселоны» – 16 голов, 9 результативных передач.
Больше очков Карим не набирал ни с одним соперником. У него 24 очка по системе «гол+пас» в матчах с «Атлетиком», 22 – с «Валенсией».
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Хозяин Камп Ноу)
Просто вы фанаты рюналду не видите в Бензема то чего видят другие. Он пахал на статистику вашего гелевего дерево, не с проста же он лучший ассистент Реала в истории. А так он давно был бы лучшим бомбардиром Реала.
😆
😁
Вместо того, чтоб стоя аплодировать Бензема, они бросались мусором и освистывали его, а он - Лучший футболист мира, на данный момент.
Очень низкое поведение :
1. Клуба
2. Игроков клуба
3. Болельщиков клуба
Как говорится, БЧК - больше чем кулесы
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