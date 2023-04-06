Бензема набрал 25 (16+9) очков в матчах против «Барсы» – больше, чем против любого другого клуба

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

Форвард «Реала» Карим Бензема чаще всего организовывает голы в ворота «Барселоны»

Француз сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче Кубка Испании (4:0).

Теперь у Бензема 25 очков в играх против «Барселоны» – 16 голов, 9 результативных передач.

Больше очков Карим не набирал ни с одним соперником. У него 24 очка по системе «гол+пас» в матчах с «Атлетиком», 22 – с «Валенсией».

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48 комментариев

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Greatest Of All Time
Лучший игрок Реала за всю историю.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Sevuska
Для Карима чем сильнее соперник , тем выше мотивация 👍
Для Месси наоборот 😆
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Эрнандес Эрнандес
Ответ белошип
Бензема новый владелец бчк)
100%

Хозяин Камп Ноу)
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Greatest Of All Time
Ответ Artem Piatkov
Красавец Один из лучших нападающих в истории Реала
Не один из, а лучший нападающий в истории Реала.
Просто вы фанаты рюналду не видите в Бензема то чего видят другие. Он пахал на статистику вашего гелевего дерево, не с проста же он лучший ассистент Реала в истории. А так он давно был бы лучшим бомбардиром Реала.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ sC@ryClown!
ну Боян на старте в 17-18 лет был раз в 5 сильнее Бензема в 18,как и по таланту.
Барса тоже когда то играла в еврокубках 😁
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Эрнандес Эрнандес
Ответ belikovda.90
Если выиграет кубок Короля, то и ЗМ можно дать. ВСе таки РЕал 9 лет не брал этот трофей
Унизив Барсу на Камп Ноу?

😆
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Эрнандес Эрнандес
Ответ 2vdhrvmmzf
Месси у которого вдвое больше против Реала видимо вообще хозяинеще Реала получается
Месси - хозяин Клермона

😁
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Эрнандес Эрнандес
Обратите внимание на ККК - комплексы каталонских кулесов)

Вместо того, чтоб стоя аплодировать Бензема, они бросались мусором и освистывали его, а он - Лучший футболист мира, на данный момент.

Очень низкое поведение :

1. Клуба
2. Игроков клуба
3. Болельщиков клуба

Как говорится, БЧК - больше чем кулесы

Реал Мадрид - 👑
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Moscwow
Ответ Иван Иванов
Теперь Бензема обязан жениться на Барсе!
Жениться на проститутке такое себе
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Umar Yunuszoda
Рамадан Бензема вчера для ифтар заказал 4 порс барса 😂☕
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Tim Abdullin
топ!
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Дядя ТУРА
Ответ Parce
Причем заслужили потом и кровью, долго и усердно работая на команду, а не на свой результат)
подписан на Барселона,Лео Месси, Аргентина
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S H A R K
Ответ Рашпель793
В очередной раз Каримом можно восхититься. Сколько лет в Реале играет, сколько лет был в тени Роналду, сколько хейта славливал, когда действительно не получалось на поле. Но мужик это всё прошёл и заслуженно стал лучшим. При этом ведь даже казалось бы в неудачные периоды, он медленно, но верно добрался до тех показателей, когда впереди только Роналду и Месси. А это очень многого стоит, приблизиться к этим величинам.
Будь у Карима эго как у Роналду, то возможно второй остался бы в тени Бензи. Но Бензема всегда интересовал результат команды, а Рона личная стата
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Shuller18
Ответ sC@ryClown!
все равно один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке,все же Левандовски наголову сильнее как форвард.
Самый бесспорный обладатель ЗМ в 21 веке. Прошлогодний перфоманс Карима был выдающимся
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*****Mr.Vaart_23*****
Котик хозяин Барселоны)
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Александр Калашников
Специалист по Барселоне
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Данияр Жумабекович
Ответ sC@ryClown!
все равно один из слабейших обладателей ЗМ в 21 веке,все же Левандовски наголову сильнее как форвард.
ой, не позорьтесь, а! Лева вашего вчера никто не видел, разве что 4 раза начинал игру с центра поля
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беда504
Ответ sC@ryClown!
ну Боян на старте в 17-18 лет был раз в 5 сильнее Бензема в 18,как и по таланту.
судят по итогу, а по итогу карьера Бояна и близко не подошла карьере Бензема)) если что фанат Депортиво))
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Lobelopa
Ответ Иван Иванов
Теперь Бензема обязан жениться на Барсе!
На таких не женятся. Такие чисто поматросить.
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Иван Иванов
Теперь Бензема обязан жениться на Барсе!
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Parce
Ответ белошип
Бензема новый владелец бчк)
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Visa
Машина💪🏻
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Lobelopa
Ответ TheFrosty
Польский брусок против топ-команд сколько набирает?
Примерно столько же, сколько второй каталонский взял чашек ЛЧ за последние 8 лет.
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Lobelopa
Ответ Рашпель793
В очередной раз Каримом можно восхититься. Сколько лет в Реале играет, сколько лет был в тени Роналду, сколько хейта славливал, когда действительно не получалось на поле. Но мужик это всё прошёл и заслуженно стал лучшим. При этом ведь даже казалось бы в неудачные периоды, он медленно, но верно добрался до тех показателей, когда впереди только Роналду и Месси. А это очень многого стоит, приблизиться к этим величинам.
Кто бы мог подумать, когда этот скромный парень стоял на своей презентации, что эта история будет именно ТАКОЙ!? Просто невероятный футболист! И, самое главное, он так и остался скромным, трудолюбивым человеком. Мадриду невероятно повезло с ним!
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Parce
Ответ DDii
чтоб получит 10 у тебя имя должен начаться на МЕС и закончится на СИ
Месси это фамилия 🤡
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