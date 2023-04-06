Бензема набрал 25 (16+9) очков в матчах против «Барсы» – больше, чем против любого другого клуба

Форвард «Реала» Карим Бензема чаще всего организовывает голы в ворота «Барселоны»

Француз сделал хет-трик и отдал голевую передачу в матче Кубка Испании (4:0).

Теперь у Бензема 25 очков в играх против «Барселоны» – 16 голов, 9 результативных передач.

Больше очков Карим не набирал ни с одним соперником. У него 24 очка по системе «гол+пас» в матчах с «Атлетиком», 22 – с «Валенсией».

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