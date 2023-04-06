«Челси» рассматривает возвращение Конте на пост тренера. При нем клуб выигрывал АПЛ последний раз (The Independent)

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Антонио Конте Футбол

Антонио Конте по окончании сезона может вновь возглавить «Челси»

Лондонцы рассматривают кандидатуру 53-летнего итальянца, при котором клуб последний раз выигрывал титул в АПЛ в 2017 году.

По данным The Independent, руководство «Челси» уже контактировало насчет Конте с посредниками, и при удачном раскладе переговоры с тренером пройдут на следующей неделе.

Сообщалось, что исполняющим обязанности главного тренера «синих» после отставки Грэма Поттера, вероятно, станет Фрэнк Лэмпард.

Ранее стало известно, что «Челси» также рассматривает варианты с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в конце марта нынешнего года.

45 комментариев

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gljallag
Это уже не шорт лист, а лонг лист какой то)
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Mr@k123
Лучше Лемпси взять,а к нему в штаб войдут например Конте и Энрике..))
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Step_up
Ждём мегатрансферы а-ля Дзаппакоста
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Abdu Giyasov
Лампарда назначили до конца сезона.
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Вадим Слуцкий
Что-что? А Григорян?
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Ростов-на-Дону
Выгнали Рому из "Челси" и, начался бардак.
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MK
изи отступные для Конте)
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Slavnov
челси должен страдать...
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sashafan2
Зато Лукаку не придется покупать😀
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Бухгалтер2021
Ответ United_LP
Это когда с пьяни начал звонить всем своим бывшим
жаль если у тебя так
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Антимосковский
Ответ Иван Иванов
В смысле рехаб? Хочешь сказать, что он наркоту колит или что? Рехаб это вроде место для реабилитации наркоманов, если не ошибаюсь? 🤔
не обязательно наркоманов
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Konstantin Meerov
Хиддинка почему не позвали или Ди Матео?
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притвиц
Челси надо не тренеров перебирать , менеджмент грамотный должен быть .
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All These Things I Hate
У меня подруга замуж хочет и также всех бывших своих перебирает))
+5
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Tun
Ответ Дмитрий Осипов
Конте не пойдет. Потому что, при неудачах, ему не на кого будет свалить. Ведь в Челси ему купят за любые деньги игроков. Зачем ему так подставляется .
Конте прикинет цифры по неустойке и побежит
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dalnikovich
Когда я в опроснике спортса про будущего тренера выбрал "кто-то другой", знал, что Боули не подведет.
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Sergey Parashchenko
Ответ xFreelan
Круговорот тренеров в футболе
физруков
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Адепт Суперлиги
Ответ Ярый член
больше похоже на отчаяние нежели попытка найти необходимого специалиста,однозначно эру Абрамовича будут вспоминать как лучший период в истории клуба
больше похоже на ламантина, которые вытянул шарик с лэмпардом
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Адепт Суперлиги
Ответ Иван Иванов
Оптимальным решением Было бы позвать нагельсманна ,а Конте и Луис Энрике будут у него в штабе как помощники.
аахаха, ты не советник боэли случаем? а что сразу не гвардиолу, с клоппом и анчелотти в ассистентах?))
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Ярый член
больше похоже на отчаяние нежели попытка найти необходимого специалиста,однозначно эру Абрамовича будут вспоминать как лучший период в истории клуба
+1
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Адепт Суперлиги
Поздравляю всех фанатов Челси, сколько праздников намечается на будущий сезон) сначала ожидание увольнения Лэмпарда, потом Конте. Ух, погуляют аристократы)))
+1
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Иван Иванов
Оптимальным решением Было бы позвать нагельсманна ,а Конте и Луис Энрике будут у него в штабе как помощники.
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Трент Резнор
А вот это интересно. Антоха любит звон монет.
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d.xoxlov
Тогда Боэли придётся ещё полторы дюжины игроков подписать. Хорошо только, что Лукаку у него уже есть.
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Иван Иванов
Ответ DolJun
конте топ, но на данный момент ему нужнее рехаб чем кризисный клуб с переукомплектованным составом
В смысле рехаб? Хочешь сказать, что он наркоту колит или что? Рехаб это вроде место для реабилитации наркоманов, если не ошибаюсь? 🤔
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