«Челси» рассматривает возвращение Конте на пост тренера. При нем клуб выигрывал АПЛ последний раз (The Independent)
Антонио Конте по окончании сезона может вновь возглавить «Челси»
Лондонцы рассматривают кандидатуру 53-летнего итальянца, при котором клуб последний раз выигрывал титул в АПЛ в 2017 году.
По данным The Independent, руководство «Челси» уже контактировало насчет Конте с посредниками, и при удачном раскладе переговоры с тренером пройдут на следующей неделе.
Сообщалось, что исполняющим обязанности главного тренера «синих» после отставки Грэма Поттера, вероятно, станет Фрэнк Лэмпард.
Ранее стало известно, что «Челси» также рассматривает варианты с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном.
Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в конце марта нынешнего года.
45 комментариев