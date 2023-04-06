«Челси» рассматривает возвращение Конте на пост тренера. При нем клуб выигрывал АПЛ последний раз (The Independent)

Антонио Конте по окончании сезона может вновь возглавить «Челси»

Лондонцы рассматривают кандидатуру 53-летнего итальянца, при котором клуб последний раз выигрывал титул в в 2017 году.

По данным The Independent, руководство «Челси» уже контактировало насчет с посредниками, и при удачном раскладе переговоры с тренером пройдут на следующей неделе.

Сообщалось, что исполняющим обязанности главного тренера «синих» после отставки Грэма Поттера, вероятно, станет Фрэнк Лэмпард.

Ранее стало известно, что « » также рассматривает варианты с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманном.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который он покинул в конце марта нынешнего года.