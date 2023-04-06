Лэмпард сегодня проведет первую тренировку в «Челси». Он будет руководить командой в матче с «Вулвс»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Вулверхэмптон Футбол

Фрэнк Лэмпард вновь возглавит «Челси»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все документы о назначении англичанина исполняющим обязанности главного тренера готовы, осталось лишь официалньое объявление.

Sky Sports отмечает, что экс-полузащитник «синих» проведет первую тренировку уже сегодня. Лэмпард будет руководит командой уже 8 апреля в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что в штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».

😱 Лэмпард возвращается в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?

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54 комментария

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Старый Сухи
Ответ Etcetera
Ты долго будешь глупые вопросы задавать? Естественно Лэмпард постарается выжать максимум из того времени, что ему отведено. И постарается пройти эту небольшую дистанцию как можно лучше. Заодно в качестве легенды и бати покажет молодым, что значит играть за клуб. Но сверхзадач перед ним не ставят. Ну а про то, почему Поттера нельзя было оставить пишут с самого увольнения. Почитай, просветись, ситуация почти безвыходная. Никто уже не понимал, что он хочет, плюс он под конец странно и нелогично себя вёл. Статей и инсайдов про это уже куча, доигрывать сезон в такой обстановке видимо было уже невозможно.
Я бы мог в твоем духе ответить что-то типа "ты долго будешь давать глупые ответы?" но не буду. Ни что не ценится так дорого и не стоит так дешево как вежливость.
Да, Лэмп начнет выжимать максимум, и что? Ну выиграют Челси 3-4 игры, поднимутся вверх в таблице. Боули возьмет и оставит Лэмпа тренером. А чем это кончится все уже знают. К тому же Лэмпард токсичный тренер. У него есть любимчики, а тех кто ему не нравится он сажает на скамейку надолго, как он это сделал с Алонзо. Повторю, по мне замена Поттера на Лэмпарда это замена шила на мыло. Замена одного средненького тренера на другого примерно такого же.
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Etcetera
Ответ Старый Сухи
Что значит завершить сезон и все? Как завершить сезон? Можно на 12 месте, недалеко от зоны вылета, а можно попробывать попасть в ЛЕ. Просто завершить сезон мог и Поттер. Надо выбираться из полной ж-пы, в которую Челси попал. Брать тренера на 2 месяца? У тебя конечно другое мнение, но по мне это из той же серии что сначала по дурости заменили Тухеля на Поттера, потом потратили немеренно бабла на кучу новых игроков, часть из которых некуда приткнуть, а потом через несколько месяцев уволили Поттера.
Ты долго будешь глупые вопросы задавать? Естественно Лэмпард постарается выжать максимум из того времени, что ему отведено. И постарается пройти эту небольшую дистанцию как можно лучше. Заодно в качестве легенды и бати покажет молодым, что значит играть за клуб. Но сверхзадач перед ним не ставят.
Ну а про то, почему Поттера нельзя было оставить пишут с самого увольнения. Почитай, просветись, ситуация почти безвыходная. Никто уже не понимал, что он хочет, плюс он под конец странно и нелогично себя вёл. Статей и инсайдов про это уже куча, доигрывать сезон в такой обстановке видимо было уже невозможно.
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Старый Сухи
Ответ Etcetera
Ты новость-то читал? От Лэмпарда как раз и требуется только подправить ситуацию и не более того. Он и приходит, потому что топовые тренеры не особо горят желанием принимать команду в конце кризисного сезона и хотели бы подождать до лета. Так что прыгать выше головы не нужно, нужно завершить сезон и всё. Потому что помощник Поттера по какой-то причине не хочет быть временным главным до лета.
Что значит завершить сезон и все? Как завершить сезон? Можно на 12 месте, недалеко от зоны вылета, а можно попробывать попасть в ЛЕ. Просто завершить сезон мог и Поттер. Надо выбираться из полной ж-пы, в которую Челси попал. Брать тренера на 2 месяца? У тебя конечно другое мнение, но по мне это из той же серии что сначала по дурости заменили Тухеля на Поттера, потом потратили немеренно бабла на кучу новых игроков, часть из которых некуда приткнуть, а потом через несколько месяцев уволили Поттера.
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badaboom
Ответ The Best
Лэмпарду удачи в любом случае,он хорошо знает большинство игроков (не считая новичков клуба).И молодняк у него хорошо играет,может поможет раскрыться Мудрику и Мадуэке.
Так проблема же как раз в том, что новичков столько же сколько старожилов, они все дорогущие и не интегрированы в систему
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Ноно Гомес
Хочется его на постоянку, а для этого команда должна заиграть "топово"...
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NURIK RAKHMETOLLA
Ответ Rezuan Bidzhiev
А что если по традиции ЛЧ возьмут? Ахахаха
Не возьмут
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v.belorussky
Кстати, достойный выбор для середняка.
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Dauren Ussenov
Фрэнко-Челси 2.0. Пусть сработает.
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Dauren Ussenov
Ответ dimamak10
Тогда у Челси был бан на трансферы, не факт что у Маунта получилось бы как у Фодена завоевать место в старте через дорогих игроков.
Хм, это так сошлось. Однако, надо смотреть на его предыдущую игру - очень зрело выглядел и выделялся. Ну, и потом Эридивизи и Чемпионшип это вам не медиа-лига.
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Etcetera
Ответ Старый Сухи
Что-то как то не радует эта новость. У Лэмпарда есть предел выше которого он не может прыгнуть. По крайней мере пока не может. Он неплохой тренер, но не топовый. Он может и сможет немного подправить ситуацию, но не более. Есть ли смысл менять одного не топового тренера (Поттера) на другого не топового тренера (Лэмпарда)? Менять шило на мыло?
Ты новость-то читал? От Лэмпарда как раз и требуется только подправить ситуацию и не более того. Он и приходит, потому что топовые тренеры не особо горят желанием принимать команду в конце кризисного сезона и хотели бы подождать до лета.
Так что прыгать выше головы не нужно, нужно завершить сезон и всё. Потому что помощник Поттера по какой-то причине не хочет быть временным главным до лета.
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андрей кольцов
Ответ Dm Kznts
как будто он уже не тренировал команды апл и мы не увидели что это за тренер
Не все сразу становились хорошими тренерами. Если бы он не был в себе уверен, то отказался бы. Ну я так думаю
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Futbol2710
Ну Реал они с любым тренером не прошли я думаю,а так до конца сезона пусть тренирует,а за это время можно найти тренера,сезон в АПЛ и так провален
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Старый Сухи
Что-то как то не радует эта новость. У Лэмпарда есть предел выше которого он не может прыгнуть. По крайней мере пока не может. Он неплохой тренер, но не топовый. Он может и сможет немного подправить ситуацию, но не более. Есть ли смысл менять одного не топового тренера (Поттера) на другого не топового тренера (Лэмпарда)? Менять шило на мыло?
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Промах Мораты
Ответ андрей кольцов
Удачи стоит пожелать Лэмпарду. Надеюсь, команда взбодрится и пройдут Реал. Хочется, чтобы из него вышел толковый тренер
Пройти реал это маловероятно
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Адепт Суперлиги
Ответ Denis242424
Думаю, он напросится на продление. Боули уступит. До окончания сезона осталось чуть-чуть, претензий к нему не будет.
Праздник тогда на следующий сезон переносится)
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BuTaMuH
Второй раз на одни и те-же грабли наступают?
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Rezuan Bidzhiev
Ответ андрей кольцов
Удачи стоит пожелать Лэмпарду. Надеюсь, команда взбодрится и пройдут Реал. Хочется, чтобы из него вышел толковый тренер
А что если по традиции ЛЧ возьмут? Ахахаха
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*MVP*
Ответ deadjoker
Лысый совсем был никакой что по игре что по прессухам. Лэмпс должен нормально взбодрить.
лысый?)
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Dm Kznts
Ответ андрей кольцов
Удачи стоит пожелать Лэмпарду. Надеюсь, команда взбодрится и пройдут Реал. Хочется, чтобы из него вышел толковый тренер
как будто он уже не тренировал команды апл и мы не увидели что это за тренер
+6
-5
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Dm Kznts
Ответ pulyalke
дуэль лэмпарда против стиви джи ведь уже была как тренеров, но в других клубах - вот бы их за родные клубы увидеть. в общем клопп ты понял чего мы хотим - уходи))
у него и с сольшером дуэль была )
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pulyalke
дуэль лэмпарда против стиви джи ведь уже была как тренеров, но в других клубах - вот бы их за родные клубы увидеть. в общем клопп ты понял чего мы хотим - уходи))
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Dm Kznts
и на что руководство пенсов расчитывает?
на то тренер полностью провалившийся в эвертоне их вытащит по таблице?
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НРИ
Легенда сити - диспетчер сити
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-4
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Милан 19
Ничему Челси история не учит, уволили одного клоуна и сразу назначили другого 🤦‍♂️ ...
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-6
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The Best
Лэмпарду удачи в любом случае,он хорошо знает большинство игроков (не считая новичков клуба).И молодняк у него хорошо играет,может поможет раскрыться Мудрику и Мадуэке.
+9
-2
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