Лэмпард сегодня проведет первую тренировку в «Челси». Он будет руководить командой в матче с «Вулвс»

Фрэнк Лэмпард вновь возглавит «Челси»

По информации инсайдера Фабрицио Романо, все документы о назначении англичанина исполняющим обязанности главного тренера готовы, осталось лишь официалньое объявление.

Sky Sports отмечает, что экс-полузащитник «синих» проведет первую тренировку уже сегодня. Лэмпард будет руководит командой уже 8 апреля в матче с « ».

Ранее сообщалось, что в штаб войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».

😱 Лэмпард возвращается в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?