Лэмпард сегодня проведет первую тренировку в «Челси». Он будет руководить командой в матче с «Вулвс»
Фрэнк Лэмпард вновь возглавит «Челси»
По информации инсайдера Фабрицио Романо, все документы о назначении англичанина исполняющим обязанности главного тренера готовы, осталось лишь официалньое объявление.
Sky Sports отмечает, что экс-полузащитник «синих» проведет первую тренировку уже сегодня. Лэмпард будет руководит командой уже 8 апреля в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном».
Ранее сообщалось, что в штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс. Они вместе работали и во время первого этапа Фрэнка в «Челси» (2019–2021), и в «Эвертоне».
😱 Лэмпард возвращается в «Челси». Зачем? А как же другие кандидаты?
Да, Лэмп начнет выжимать максимум, и что? Ну выиграют Челси 3-4 игры, поднимутся вверх в таблице. Боули возьмет и оставит Лэмпа тренером. А чем это кончится все уже знают. К тому же Лэмпард токсичный тренер. У него есть любимчики, а тех кто ему не нравится он сажает на скамейку надолго, как он это сделал с Алонзо. Повторю, по мне замена Поттера на Лэмпарда это замена шила на мыло. Замена одного средненького тренера на другого примерно такого же.
Ну а про то, почему Поттера нельзя было оставить пишут с самого увольнения. Почитай, просветись, ситуация почти безвыходная. Никто уже не понимал, что он хочет, плюс он под конец странно и нелогично себя вёл. Статей и инсайдов про это уже куча, доигрывать сезон в такой обстановке видимо было уже невозможно.
Так что прыгать выше головы не нужно, нужно завершить сезон и всё. Потому что помощник Поттера по какой-то причине не хочет быть временным главным до лета.
на то тренер полностью провалившийся в эвертоне их вытащит по таблице?