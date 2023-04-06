Боссы «Челси» впечатлены работой Алонсо в «Байере». Его назначению мешает недостаток опыта

Теги Байер Челси Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Сосьедад Б Футбол

«Челси» рассматривает Хаби Алонсо в числе кандидатов на пост главного тренера

Как сообщает The Guardian, боссы «Челси» впечатлены работой Алонсо в «Байере». Однако на данном этапе тренерской карьеры испанский специалист вряд ли будет назначен в «Челси», поскольку работа в «Байере» – его первый опыт в качестве главного тренера (ранее Алонсо возглавлял «Реал Сосьедад Б» и молодежную команду мадридского «Реала» – Sports.ru).

Ранее сообщалось, что «Челси» временно назначит главным тренером Фрэнка Лэмпарда.

Как тренирует Хаби Алонсо? Пока не все понятно, но у него наверняка будет увлекательный путь

8 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Ответ ConorNite
Хаби действительно приятно удивляет. Особенно в одном из самых сильных клубов Германии. Но в Челси его уберут даже раньше Поттера. В Англии не церемонятся. И время не дают
В Ливерпуль как вариант. Он к нему больше отношения имеет, чем к Челси. И время там дают.
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Подкат Пенальтьевич
Боссы Челси походу всеми восхищены. Почему бы сразу три тренера не поставить. Бабки то есть.
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v.belorussky
Боссы Челси ходят по рынку и всё спрашивают, спрашивают, а в итоге купят снова какой-нибудь неликвид по типу Поттера)
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dr. cage
Сомневаюсь, что спокойный и рассудителтный Хаби сунется в этот вертеп..

Да и его красивая история с Ливерпулем как то должна повлиять на это.
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red hikkikomori
Ответ Sevuska
Дайте Френки побить рекорд приходов за Челси самого Хозе 👍
это Боули в вотсапе надо писать )
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Sevuska
Дайте Френки побить рекорд приходов за Челси самого Хозе 👍
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Borodaruda
Тренером станет тот, кто первый запросит зарплату в 100 млн
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ConorNite
Хаби действительно приятно удивляет. Особенно в одном из самых сильных клубов Германии. Но в Челси его уберут даже раньше Поттера. В Англии не церемонятся. И время не дают
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0
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