Боссы «Челси» впечатлены работой Алонсо в «Байере». Его назначению мешает недостаток опыта

«Челси» рассматривает Хаби Алонсо в числе кандидатов на пост главного тренера

Как сообщает The Guardian, боссы «Челси» впечатлены работой Алонсо в « ». Однако на данном этапе тренерской карьеры испанский специалист вряд ли будет назначен в « », поскольку работа в «Байере» – его первый опыт в качестве главного тренера (ранее Алонсо возглавлял « » и молодежную команду мадридского «Реала» – Sports.ru).

Ранее сообщалось, что «Челси» временно назначит главным тренером Фрэнка Лэмпарда.

Как тренирует Хаби Алонсо? Пока не все понятно, но у него наверняка будет увлекательный путь