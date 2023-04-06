Боссы «Челси» впечатлены работой Алонсо в «Байере». Его назначению мешает недостаток опыта
«Челси» рассматривает Хаби Алонсо в числе кандидатов на пост главного тренера
Как сообщает The Guardian, боссы «Челси» впечатлены работой Алонсо в «Байере». Однако на данном этапе тренерской карьеры испанский специалист вряд ли будет назначен в «Челси», поскольку работа в «Байере» – его первый опыт в качестве главного тренера (ранее Алонсо возглавлял «Реал Сосьедад Б» и молодежную команду мадридского «Реала» – Sports.ru).
Ранее сообщалось, что «Челси» временно назначит главным тренером Фрэнка Лэмпарда.
Как тренирует Хаби Алонсо? Пока не все понятно, но у него наверняка будет увлекательный путь
Да и его красивая история с Ливерпулем как то должна повлиять на это.