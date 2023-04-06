Уткин о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не засмеялся ни разу, большую часть выпуска было откровенно грустно. Новый формат – тихий ужас»

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий Василий Уткин премьер-лига Россия соцсети брань Футбол

Василий Уткин критически отозвался о новом формате на ютуб-канале «Коммент.Шоу»

Ранее «Коммент.Шоу» презентовали новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стади Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.

«Дорогие коллеги по Коммент-Шоу, уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат – по-моему, тихий ужас.

Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.

Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.

Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Дзюба о критике за мат в шоу со Слуцким: «Это часть жизни. В юморе нет ограничений. Кому не нравится – можете не смотреть. Большинству зашло»

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
. В эпитетах упражняться не стану из уважения»
====================
Уткин кого то уважает? Странно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman_ello
Формат шоу интересный, надо лишь не перебивать друг друга, а если и материться, то ёмко и ёпко. Чтобы по делу и к месту. В целом, обычные футбольные разговоры «бывалых»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AaA
Неужели кто-то ожидал другого от известной своей примитивнейшей логикой личности. А Слуцкий куда опустился? Вроде сходил за умного. Или дзюбилизм это инфекция?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewee
Хз, мне вполне зашло, несмотря на приличные порции кринжа, местами клоунада Дзюбы была реально смешной)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Japonskiy Magnitofon
Фиг с тем матом, больше не понравилось, что они постоянно перебивали друг друга. Одновременно вдвоём или сразу втроем говорили.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Schiaff1no
Ответ Karel
Всё индивидуально. У Уткина тот еще юмор. Не дай бог врагу такого. Комментируя матч, Уткин любил сделать вот так - "..Каряка ударил, как коряга.." , ".. Насри хочется пожелать перед ударом не насри ..." и т.д. Кому-то из друзей нравилось, мне нет.
Это скорее упражнения в красноречии, больше графоманство, чем юмор.
Что касается вышеназванного шоу, я не знаю, кем нужно быть, что оно понравилось юмором, может быть собутыльником Дзюбы
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Васька подглядывает из своего твитера на телевизор с завистью. Его то уже никто никуда не пригласит.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
шоу не смотрел и не собираюсь...
но учитывая то что в нём участвует Дзюба... Слуцкий сразу мог бы процитировать себя времён его тренерства в сборной
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Karel
Всё индивидуально.
У Уткина тот еще юмор. Не дай бог врагу такого.

Комментируя матч, Уткин любил сделать вот так - "..Каряка ударил, как коряга.." , ".. Насри хочется пожелать перед ударом не насри ..." и т.д.
Кому-то из друзей нравилось, мне нет.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Visa
Новое шоу еще не смотрел, но вот Васины шутки прям всегда эталон юмора, ага
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Броманталь
Забытый всеми Уткин решил о себе напомнить.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hilperico
Ну, шоу-то слабенькое, но дело не в мате и не в качестве юмора. Они там просто общаются, как общаются наверняка в реальной жизни. Этого недостаточно, чтобы выпускать это на ютубе. Ну и "задания" откровенно дурацкие, плохо придуманные, было как-то даже неловко это смотреть. Всё, начиная от названия и заканчивая исполнением, плохо сделано. Но что не над чем смеяться, это неправда. Видимо, любителя животных задело, что над ним тоже посмеялись.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
я спокойно отношусь, если матерятся на эмоциях, например во время гнева
но если мат никак не мотивирован, если мат превращается в элемент позерства, это уже деградация
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Суицидин
как-то слишком матерно. не ожидал от Слуцкого такого
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juanti
Уткин не любит прожарку
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Живое общение футбольных людей без купюр
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tfs
Абсолютно в точку!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
Автор шутки "начо-кончо", я напоминаю
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кино Музыка
Очень мягко сказал.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Рыбаков
Тут с Уткиным согласен, по факту всë сказал.
+37
-5
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigo_Volchara93
Жаль Вася не захотел их обсирать, думаю получилось бы круто.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Соревнование, кто больше употребит матов в одном предложении
+30
-3
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий