Уткин о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не засмеялся ни разу, большую часть выпуска было откровенно грустно. Новый формат – тихий ужас»
Василий Уткин критически отозвался о новом формате на ютуб-канале «Коммент.Шоу»
Ранее «Коммент.Шоу» презентовали новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стади Леонид Слуцкий и Артем Дзюба. За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.
«Дорогие коллеги по Коммент-Шоу, уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат – по-моему, тихий ужас.
Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.
Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.
Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
Дзюба о критике за мат в шоу со Слуцким: «Это часть жизни. В юморе нет ограничений. Кому не нравится – можете не смотреть. Большинству зашло»
####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы
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Уткин кого то уважает? Странно
Что касается вышеназванного шоу, я не знаю, кем нужно быть, что оно понравилось юмором, может быть собутыльником Дзюбы
но учитывая то что в нём участвует Дзюба... Слуцкий сразу мог бы процитировать себя времён его тренерства в сборной
У Уткина тот еще юмор. Не дай бог врагу такого.
Комментируя матч, Уткин любил сделать вот так - "..Каряка ударил, как коряга.." , ".. Насри хочется пожелать перед ударом не насри ..." и т.д.
Кому-то из друзей нравилось, мне нет.
но если мат никак не мотивирован, если мат превращается в элемент позерства, это уже деградация