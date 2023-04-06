Уткин о шоу Дзюбы и Слуцкого: «Не засмеялся ни разу, большую часть выпуска было откровенно грустно. Новый формат – тихий ужас»

Василий Уткин критически отозвался о новом формате на ютуб-канале «Коммент.Шоу»

Ранее «Коммент.Шоу» презентовали новое юмористическое шоу «Ну так нельзя, ###», ведущими которого стади и . За время первого выпуска вариации слова ### (блин) прозвучали 217 раз.

«Дорогие коллеги по Коммент-Шоу, уж извините, но новый, презентованный вами сегодня юмористический формат – по-моему, тихий ужас.

Я с любопытством ждал и с интересом включил, у меня достаточно терпения, чтобы смотреть до конца любое видео из чисто профессионального интереса.

Я не засмеялся ни единого раза. А большую часть выпуска мне было откровенно грустно.

Я расстроен. В эпитетах упражняться не стану из уважения», – написал в своем телеграм-канале.

Дзюба о критике за мат в шоу со Слуцким: «Это часть жизни. В юморе нет ограничений. Кому не нравится – можете не смотреть. Большинству зашло»

####, ####, ### и ####. Рецензия на новое шоу Слуцкого и Дзюбы