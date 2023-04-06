Гути о класико: «Хави был прав, называя «Реал» фаворитом»
Гути прокомментировал выход мадридского «Реала» в финал Кубка Испании
В ответном матче 1/2 финала на «Камп Ноу» «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и прошел в финал по сумме двух матчей (4:1). Перед игрой главный тренер «Барсы» Хави назвал мадридцев фаворитом противостояния: «Выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние?»
«Что ж, Хави был прав насчет того, что «Реал» – фаворит», – написал экс-хавбек «Реала» в твиттере после матча.
В финале Кубка Испании 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».
Хави: «Как давно «Реал» проигрывал двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю их фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барсы»
Четырехкратный обладатель Суперкубка Испании.
Трёхкратный победитель Лиги чемпионов.
Обладатель Суперкубка УЕФА.
Двукратный обладатель Межконтинентального кубка.
Обладатель Кубка Турции
Или
девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В сезоне 2008/2009 был признан футболистом года в Испании. В 2012 году Иньеста — лучший игрок Европы по версии УЕФА. Трижды — лучший атакующий полузащитник Примеры (2008/2009, 2011/2012, 2013/2014) и дважды — лучший плеймейкер мира (2012, 2013). Второй футболист мира в 2010 году и третий футболист мира в 2012 году. Пять раз входил в символическую сборную Европы по версии УЕФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) и восемь раз в символическую сборную мира по версии ФИФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 13 октября 2014 года Иньеста стал обладателем награды «Golden Foot»,
2жды чемпион европы и чемпион мира
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