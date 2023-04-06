Гути о класико: «Хави был прав, называя «Реал» фаворитом»

Гути прокомментировал выход мадридского «Реала» в финал Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала на «Камп Ноу» « » обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и прошел в финал по сумме двух матчей (4:1). Перед игрой главный тренер «Барсы» Хави назвал мадридцев фаворитом противостояния: «Выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние?»

«Что ж, был прав насчет того, что «Реал» – фаворит», – написал экс-хавбек «Реала» в твиттере после матча.

В финале Кубка Испании 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».

Хави: «Как давно «Реал» проигрывал двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю их фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барсы»