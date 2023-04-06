Гути о класико: «Хави был прав, называя «Реал» фаворитом»

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Гути прокомментировал выход мадридского «Реала» в финал Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала на «Камп Ноу» «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и прошел в финал по сумме двух матчей (4:1). Перед игрой главный тренер «Барсы» Хави назвал мадридцев фаворитом противостояния: «Выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние?»

«Что ж, Хави был прав насчет того, что «Реал» – фаворит», – написал экс-хавбек «Реала» в твиттере после матча.

В финале Кубка Испании 6 мая «Реал» сыграет с «Осасуной».

Хави: «Как давно «Реал» проигрывал двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю их фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барсы»

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18 комментариев

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CopaAmerica
Пятикратный чемпион Испании.
Четырехкратный обладатель Суперкубка Испании.
Трёхкратный победитель Лиги чемпионов.
Обладатель Суперкубка УЕФА.
Двукратный обладатель Межконтинентального кубка.
Обладатель Кубка Турции

Или

девять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, семь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. В сезоне 2008/2009 был признан футболистом года в Испании. В 2012 году Иньеста — лучший игрок Европы по версии УЕФА. Трижды — лучший атакующий полузащитник Примеры (2008/2009, 2011/2012, 2013/2014) и дважды — лучший плеймейкер мира (2012, 2013). Второй футболист мира в 2010 году и третий футболист мира в 2012 году. Пять раз входил в символическую сборную Европы по версии УЕФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) и восемь раз в символическую сборную мира по версии ФИФА (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016). 13 октября 2014 года Иньеста стал обладателем награды «Golden Foot»,
2жды чемпион европы и чемпион мира

???
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Lobelopa
Ответ Мадрид наказывает!
так же как Хаве в сборной под негром Сенной сидел))
бгг
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artem saribekyan
Ответ Parce
У Барсы отсутствовал 4 игрока основы. Так что это не усыпление бдительности
И погода была не та...
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sC@ryClown!
Ответ Мадрид наказывает!
так же как Хаве в сборной под негром Сенной сидел))
в каком месте?на ЧМ 2006 все игры в старте кроме последней в групе,на ЧЕ2008 тоже самое))
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sC@ryClown!
Ответ Sul Abd
Ну для начала когда в команде играет Зидан , Фиго , Бекхэм даже не то что хави , а Иньеста сидел бы в запасе но если еще учесть что Хави сам встал со скамейки в 25-26 и потом слился в 32-33 доигрывать , то ваше сравнение явно соответствует вашему нику )
Иньеста сильнее Зидана ну или = ему,почему он бы сидел по ним?)Хави раза в 3 сильнее Бэкхема как игрок,хотя второй по позиции явно не ЦПЗ как собственно и Фиго.
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Мадрид наказывает!
Ответ sC@ryClown!
ага,сидел бы под Гаго и Деларедом,лол))
так же как Хаве в сборной под негром Сенной сидел))
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Sul Abd
Ответ sC@ryClown!
поэтому и сидел на банке что в РМ что в сборной)лол
Ну для начала когда в команде играет Зидан , Фиго , Бекхэм даже не то что хави , а Иньеста сидел бы в запасе но если еще учесть что Хави сам встал со скамейки в 25-26 и потом слился в 32-33 доигрывать , то ваше сравнение явно соответствует вашему нику )
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sC@ryClown!
Ответ Мадрид наказывает!
Хаве бы в Реал на лавку не попал.
ага,сидел бы под Гаго и Деларедом,лол))
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RealJon
Уже третий раз он назвал Реала фаворитом в Эл Класико. На что он добивался никому не понятно. Ну хотел психологически давить на Реал что-ли, на РЕАЛ?! Как-то детско
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Мадрид наказывает!
Ответ sC@ryClown!
поэтому и сидел на банке что в РМ что в сборной)лол
Хаве бы в Реал на лавку не попал.
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sC@ryClown!
Ответ Мадрид наказывает!
Гути как игрок был куда умнее пучеглаза))
поэтому и сидел на банке что в РМ что в сборной)лол
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Мадрид наказывает!
Ответ sC@ryClown!
маэстро Хави то явно умнее слащавого Гути будет
Гути как игрок был куда умнее пучеглаза))
+10
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Parce
Ответ ConorNite
До матча Реал точно не был фаворитом. Хави хитер. Сказал это, чтобы усыпить бдительность соперника и не допустить расслабленности своих подопечных. Но игра и счет показали, что Реал был лучше готов
У Барсы отсутствовал 4 игрока основы. Так что это не усыпление бдительности
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Пепси пеналдувич
Ответ белошип
Хави видел камбэки хозяина в прошлой ЛЧ,потому и назвал Реал фаворитом в двух матчах на вылет,и как отметил Гути,пастух оказался прав)
Сетьен был пастухом) уже даже запутался в своих словах)
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ConorNite
До матча Реал точно не был фаворитом. Хави хитер. Сказал это, чтобы усыпить бдительность соперника и не допустить расслабленности своих подопечных. Но игра и счет показали, что Реал был лучше готов
+2
-4
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sC@ryClown!
маэстро Хави то явно умнее слащавого Гути будет
+6
-14
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белошип
Хави видел камбэки хозяина в прошлой ЛЧ,потому и назвал Реал фаворитом в двух матчах на вылет,и как отметил Гути,пастух оказался прав)
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Пепси пеналдувич
Признать поражение уже после 2 мяча, это самое большая разница между Барсой и Реалом. Реал в этом случае пытается выйграть матч, а Барса завершить его с менее разгромным счетом. Печально это осознавать на самом деле.
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