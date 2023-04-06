Хабиб – после разгромной победы «Реала» над «Барселоной»: «Just do it»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях фото с результатом матча «Барселона» – «Реал», дополнив его словами: «Just do it».

«Реал Мадрид» разгромил «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 0:4.

«Just Do It» – фирменный слога н компании Nike, который переводится как: «Просто сделай это».

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