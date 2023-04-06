Хабиб – после разгромной победы «Реала» над «Барселоной»: «Just do it»

Теги Барселона Реал Мадрид UFC Хабиб Нурмагомедов Класико Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в соцсетях фото с результатом матча «Барселона» – «Реал», дополнив его словами: «Just do it».

 

«Реал Мадрид» разгромил «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании со счетом 0:4.

«Just Do It» – фирменный слоган компании Nike, который переводится как: «Просто сделай это».

Хабиб выложил фото с «Энфилда»: «Просто люблю эту игру»

Холанд и Грилиш жестом Хабиба отпраздновали победу над «Борнмутом». Экс-чемпион UFC отреагировал

Материалы по теме

32 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Havana Club
Ответ zizo98
Адекватным болелам Барсы-это просто спорт.Реал Барса-это гегемоны футбола.Тем и красиво это историческое противостояние.Это и достаёт нам кайф.Когда каждая игра начинается с чистого листа..Побеждает сильнейший на данный момент.Пусть всегда будет сильная Барса.Неадекватам,коих здесь много -займитесь своей личной жизнью,будьте готовы ко всему каждый день.
Какая-то хрень слезливая
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гильяно
Ответ Parce
Он скорее фанат Криштиану, ну в первую очередь
Бензема его друг, они списываются вроде как.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Микогазиев
закрой окно, do it
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
если даже кебаб за кабинетный, то всё понятно с местной фауной
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sanek maloi
Жаль не Криш)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tsamourlidis_mufc
Ответ Эльдар Гаджиев
он фанат реала , херню не неси. а с Кришом они хорошие друзья
Да, на аварский хинкал ходят друг к другу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бимбо TV
Перевод: Главное вовремя слиться!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VG15
Ответ Bolvan
Не знал что Хабиб фанат Реал
Он глор
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Вот что и требовалось доказать, когда Барселона обыгрывает Реал, то в топах коменты типа «хозяин мадрида», «в кармане у араухо» и т.д. и т.п, вот Реал обыграл барсу, тем более разгромно, в топах лишь слова поддержки. Понятно что бичей хватает у каждого клуба, но сколько их у барсы… делайте выводы
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Ответ Ready2riot
Так то реал just did it
А если хотите выглядеть умно, то вообще just’ve done it, но лучше не надо
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Ответ Ready2riot
Так то реал just did it
К сожалению 1:0 в Пользу Хабиба. Just do it Это устойчивое выражение)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zizo98
Ответ Arman Markosyan 25
Спасибо! Удачи вам в ЛЧ!
Спасибо.Надеюсь в следующем сезоне будем бок о бок бороться в Европе.Удачи и вам!И да..Барса заслужила в этом году чемпионство.👍
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arrahmano Matcyev
Ответ zizo98
Адекватным болелам Барсы-это просто спорт.Реал Барса-это гегемоны футбола.Тем и красиво это историческое противостояние.Это и достаёт нам кайф.Когда каждая игра начинается с чистого листа..Побеждает сильнейший на данный момент.Пусть всегда будет сильная Барса.Неадекватам,коих здесь много -займитесь своей личной жизнью,будьте готовы ко всему каждый день.
💪👍
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman Markosyan 25
Ответ zizo98
Адекватным болелам Барсы-это просто спорт.Реал Барса-это гегемоны футбола.Тем и красиво это историческое противостояние.Это и достаёт нам кайф.Когда каждая игра начинается с чистого листа..Побеждает сильнейший на данный момент.Пусть всегда будет сильная Барса.Неадекватам,коих здесь много -займитесь своей личной жизнью,будьте готовы ко всему каждый день.
Спасибо! Удачи вам в ЛЧ!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ Parce
Он скорее фанат Криштиану, ну в первую очередь
роналду скорее друг хабиба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klshk
Ответ Bolvan
Не знал что Хабиб фанат Реал
Он же с Роналду дружит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MESSIya
Шей Лугаси: Большой спонсор из арабских стран хочет профинансировать возвращение Месси в «Барсу».

По данным источников в клубе, в случае подписания соглашения со спонсором деньги пойдут для решения проблем с ФФП для возвращения аргентинца.

Источники в клубе говорят, что это соглашение очень важно, потому что деньги, которые будут поступать через спонсора, помогут зарегистрировать не только Месси, но продление контрактов и другие трансферы
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevuska
Так Реал в Адидасе играет ,причём здесь Найк !?

https://www.vernacular.co.nz/wp-content/uploads/2018/02/nike_justdoit_00.jpg
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ zizo98
Адекватным болелам Барсы-это просто спорт.Реал Барса-это гегемоны футбола.Тем и красиво это историческое противостояние.Это и достаёт нам кайф.Когда каждая игра начинается с чистого листа..Побеждает сильнейший на данный момент.Пусть всегда будет сильная Барса.Неадекватам,коих здесь много -займитесь своей личной жизнью,будьте готовы ко всему каждый день.
🤝🏽👍🏽
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zizo98
Адекватным болелам Барсы-это просто спорт.Реал Барса-это гегемоны футбола.Тем и красиво это историческое противостояние.Это и достаёт нам кайф.Когда каждая игра начинается с чистого листа..Побеждает сильнейший на данный момент.Пусть всегда будет сильная Барса.Неадекватам,коих здесь много -займитесь своей личной жизнью,будьте готовы ко всему каждый день.
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Гаджиев
Ответ Parce
Он скорее фанат Криштиану, ну в первую очередь
он фанат реала , херню не неси. а с Кришом они хорошие друзья
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ненахов
Ответ Bolvan
Не знал что Хабиб фанат Реал
Он фанат всего подряд
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Случайно прочитал «Хасбик» 😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nooruz Sher
Ответ Parce
Он скорее фанат Криштиану, ну в первую очередь
Он топил за Реал до прихода Рона
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ConorNite
Авторитетное мнение человека, который отлично разбирается в футболе. Зачем публиковать мнение бойца ММА о футболе ? Зачем ?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий