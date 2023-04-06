Себальос после 4:0 в класико: «Новая эра! Новая эра!» Это отсылка к фразе Араухо после Суперкубка Испании, вероятно
Дани Себальос подшутил над Рональдом Араухо после класико
В ответной игре 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» мадридский «Реал» разгромно обыграл «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира по сумме двух матчей (общий счет 4:1).
По пути к клубному автобусу после матча полузащитник «Реала» Дани Себальос несколько раз проскандировал: «Новая эра! Новая эра!».
Ранее, после победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании в январе, защитник «Барселоны» Рональд Араухо выложил в социальных сетях видео, на котором он кричал: «Начинается новая эра!»
В финале Кубка Испании «Реал» встретится с «Осасуной», обыгравшей в полуфинале «Атлетик».
Ранее, после победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании в январе, защитник «Барселоны» Рональд Араухо выложил в социальных сетях видео, на котором он кричал: «Начинается новая эра!»
В такой момент подходит фраза Пеле: «Барселону ненавидит весь мир, потому что она лучшая команда в мире». Да, в плане результатов звучит смешно, но со временем команда окрепнет и оправдает этот статус, поверьте!)