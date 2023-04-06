Себальос после 4:0 в класико: «Новая эра! Новая эра!» Это отсылка к фразе Араухо после Суперкубка Испании, вероятно

Дани Себальос подшутил над Рональдом Араухо после класико

В ответной игре 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» мадридский «Реал» разгромно обыграл «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира по сумме двух матчей (общий счет 4:1).

По пути к клубному автобусу после матча полузащитник « » несколько раз проскандировал: «Новая эра! Новая эра!».

Ранее, после победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании в январе, защитник «Барселоны» выложил в социальных сетях видео, на котором он кричал: «Начинается новая эра!»

В финале Кубка Испании «Реал» встретится с «Осасуной», обыгравшей в полуфинале «Атлетик».