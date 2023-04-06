Себальос после 4:0 в класико: «Новая эра! Новая эра!» Это отсылка к фразе Араухо после Суперкубка Испании, вероятно

Теги Барселона Реал Мадрид Кубок Испании Суперкубок Испании Дани Себальос соцсети Рональд Араухо Класико ахахаха Футбол

Дани Себальос подшутил над Рональдом Араухо после класико

В ответной игре 1/2 финала Кубка Испании на «Камп Ноу» мадридский «Реал» разгромно обыграл «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира по сумме двух матчей (общий счет 4:1).

По пути к клубному автобусу после матча полузащитник «Реала» Дани Себальос несколько раз проскандировал: «Новая эра! Новая эра!».

Ранее, после победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании в январе, защитник «Барселоны» Рональд Араухо выложил в социальных сетях видео, на котором он кричал: «Начинается новая эра!»

В финале Кубка Испании «Реал» встретится с «Осасуной», обыгравшей в полуфинале «Атлетик».

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9 комментариев

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Traxyla
Ответ przf2ckfqg
Барселона, когда унижает Реал 5-0, 6-2, 4-0, после матча практически ни одного упрёка либо подкола не позволяет себе, но стоит Мадриду выиграть матч, то и игроки клуба, и игроки других клубов (например Гарначо) начинают подкалывать либо позволять себе лишнее. Да что там игроки, даже клубы (Айнтрахт) начинает подкалывать в своих официальных страницах Барселону. В такой момент подходит фраза Пеле: «Барселону ненавидит весь мир, потому что она лучшая команда в мире». Да, в плане результатов звучит смешно, но со временем команда окрепнет и оправдает этот статус, поверьте!)
Барселону ненавидит весь мир из за их болельщиков и желчи их игроков .
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Kyancey
Ответ przf2ckfqg
Барселона, когда унижает Реал 5-0, 6-2, 4-0, после матча практически ни одного упрёка либо подкола не позволяет себе, но стоит Мадриду выиграть матч, то и игроки клуба, и игроки других клубов (например Гарначо) начинают подкалывать либо позволять себе лишнее. Да что там игроки, даже клубы (Айнтрахт) начинает подкалывать в своих официальных страницах Барселону. В такой момент подходит фраза Пеле: «Барселону ненавидит весь мир, потому что она лучшая команда в мире». Да, в плане результатов звучит смешно, но со временем команда окрепнет и оправдает этот статус, поверьте!)
Для тех, кто не читает новость:
Ранее, после победы над «Реалом» в финале Суперкубка Испании в январе, защитник «Барселоны» Рональд Араухо выложил в социальных сетях видео, на котором он кричал: «Начинается новая эра!»
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-1
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przf2ckfqg
Барселона, когда унижает Реал 5-0, 6-2, 4-0, после матча практически ни одного упрёка либо подкола не позволяет себе, но стоит Мадриду выиграть матч, то и игроки клуба, и игроки других клубов (например Гарначо) начинают подкалывать либо позволять себе лишнее. Да что там игроки, даже клубы (Айнтрахт) начинает подкалывать в своих официальных страницах Барселону.

В такой момент подходит фраза Пеле: «Барселону ненавидит весь мир, потому что она лучшая команда в мире». Да, в плане результатов звучит смешно, но со временем команда окрепнет и оправдает этот статус, поверьте!)
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-2
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Lobelopa
Арауха, это парень, которого вчера Винисиус раскидывал по полю?
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FEZ10
Ответ ConorNite
Думаю, уже хватит. Победили и победили. Колкости (даже если они ответные) должны быть в меру. Не стоит сгущать краски
Успокойся , матч вчера был , и сказал он это вчера
+7
-2
+5
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Илья Белкин
да что там Себальос, их даже Айтрахт троллит в твиттере
+5
-2
+3
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белошип
Нормально Себальос приложил зазнайку-привозилу,красавчик)
+8
-4
+4
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ConorNite
Думаю, уже хватит. Победили и победили. Колкости (даже если они ответные) должны быть в меру. Не стоит сгущать краски
+11
-9
+2
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Parce
Пару часов назад был такой же пост :)
+1
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