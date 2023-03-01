Помощник Путина Левитин за пиво на спорте: «В театре почему-то можно, а на стадионе нельзя. Сами себя обманываем»

Теги премьер-лига Россия болельщики Игорь Левитин Политика ТАСС Здоровье алкоголь и спорт Футбол

Помощник президента России Игорь Левитин поддержал возвращение пива на стадионы. 

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. 

«Про пиво на стадионе мы говорим уже 10 лет. В театре пиво и крепкий алкоголь почему-то пить можно, а на стадионе нельзя. Минздрав считает, что это непохвально. Но чем это отличается? На мой взгляд, мы сами себя обманываем.

Если кто-то хочет выпить пива, он выпьет пять кружек перед матчем, придет на матч, будет сидеть. А потом мы будем бегать за этим болельщиком», – сказал чиновник. 

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

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16 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ UNAFFECTED
Комментарий удален пользователем
Мань, как же ты смешон в потугах оправдать продавшихся за колоссальный бесценок питерских фанатиков.
Когда все , сколько-нибудь заметные, движи страны байкотируют в едином порыве это безобразие, то ваши продолжают делать красивую картинку на трибунах, радуя своих хозяев в вип ложах. Так любой протест и разваливается. Они же дискредитируют всё начинание. Тьфу!
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Мосгорсуд
Запрет пива на стадионе, это дурь.....кому надо тот придёт туда уже пьяным, а запретами проблему не решишь
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UNAFFECTED
Ответ Саша Пушкин
Едва ли Вираж будет вести себя тише обычного. Или кто- то всерьез думает, что они предадут хозяев из Газпрома и присоединятся к народному протесту против ID? Скорее в Грозном что- то похожее произойдет, чем в рядах придворного клуба. Скоро выкатят новую отмазку, почему им можно ходить.
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Михаил1970
Для посещения театров еще и театрал-иди не нужно оформлять.
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Саша Пушкин
Ответ UNAFFECTED
Комментарий удален пользователем
Едва ли Вираж будет вести себя тише обычного.
Или кто- то всерьез думает, что они предадут хозяев из Газпрома и присоединятся к народному протесту против ID? Скорее в Грозном что- то похожее произойдет, чем в рядах придворного клуба. Скоро выкатят новую отмазку, почему им можно ходить.
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Tiestorzn17
Ну так скорее Театрid ввести нужно! Но только сперва для хоккея и фигурки.
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Саша Пушкин
Ответ Ебздрогыч
Если кто-то хочет выпить пива, он выпьет пять кружек перед матчем, придет на матч, будет сидеть. А потом мы будем бегать за этим болельщиком». Ну бегать прежде всего будет сам болельщик - после 5 кружек очень писать хочется
Так перед входом в театр тебя и не шмонают как зека на пересылке, не выстраивают пару кордонов ментов и ОМОНовцев. Просто публика на футбол и в театр ходит разная. Футбол для b ыDла - это давно и очень точно сформулировано.
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_FoX-
Если прочитать голосом Орлова, то получится очень философски-назидательно)
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Виталий ВВАЙ
Путин пиво’ ))
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Spartakus1984
Ответ red hikkikomori
На окко смотрю кубок Нидерландов, какой же кайф на стадионах: стадионы полные, люди веселятся, с семьями, с детьми, много девушек, много раз камера выхватывала людей пьющих пиво, на одном матче даже камера где-то секунд 30 показывала барную стойку где девушка разливает пиво и очередь к ней. Вот бы у нас так когда нибудь)
А некоторый и под травкой))
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Spartakus1984
Ответ Sevuska
Не прав он . В театр культурные люди ходят , умеющие себя вести и контролировать .
так сейчас псле фан айди на стадионе будут только лучшие слои населения,все плохие отсеятся(по мнению депутатов)Чего бояться то?
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37old
Ответ Sevuska
Не прав он . В театр культурные люди ходят , умеющие себя вести и контролировать .
А на футбол?😳
+3
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UNAFFECTED
Комментарий удален пользователем
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Sevuska
Не прав он .
В театр культурные люди ходят , умеющие себя вести и контролировать .
+3
-4
-1
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red hikkikomori
На окко смотрю кубок Нидерландов, какой же кайф на стадионах: стадионы полные, люди веселятся, с семьями, с детьми, много девушек, много раз камера выхватывала людей пьющих пиво, на одном матче даже камера где-то секунд 30 показывала барную стойку где девушка разливает пиво и очередь к ней.
Вот бы у нас так когда нибудь)
+12
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Арсений Элин
Фан айди свое отмените и пиво ваше не надо мы придём, а пока есть фан айди я буду сидеть дома или в баре и смотреть на огромной плазме футбол ....!
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Spartakus1984
После введения фан айди вы вообще должны разрешить абсолютно все на стадионе, иначе зарпеты дескредитируют данный закон и показывают его нецелесобразность?
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Ебздрогыч
Если кто-то хочет выпить пива, он выпьет пять кружек перед матчем, придет на матч, будет сидеть. А потом мы будем бегать за этим болельщиком».

Ну бегать прежде всего будет сам болельщик - после 5 кружек очень писать хочется
+26
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