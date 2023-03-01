Помощник Путина Левитин за пиво на спорте: «В театре почему-то можно, а на стадионе нельзя. Сами себя обманываем»

Помощник президента России Игорь Левитин поддержал возвращение пива на стадионы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

«Про пиво на стадионе мы говорим уже 10 лет. В театре пиво и крепкий алкоголь почему-то пить можно, а на стадионе нельзя. Минздрав считает, что это непохвально. Но чем это отличается? На мой взгляд, мы сами себя обманываем.

Если кто-то хочет выпить пива, он выпьет пять кружек перед матчем, придет на матч, будет сидеть. А потом мы будем бегать за этим болельщиком», – сказал чиновник.

В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.

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