Помощник Путина Левитин за пиво на спорте: «В театре почему-то можно, а на стадионе нельзя. Сами себя обманываем»
Помощник президента России Игорь Левитин поддержал возвращение пива на стадионы.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
«Про пиво на стадионе мы говорим уже 10 лет. В театре пиво и крепкий алкоголь почему-то пить можно, а на стадионе нельзя. Минздрав считает, что это непохвально. Но чем это отличается? На мой взгляд, мы сами себя обманываем.
Если кто-то хочет выпить пива, он выпьет пять кружек перед матчем, придет на матч, будет сидеть. А потом мы будем бегать за этим болельщиком», – сказал чиновник.
В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Когда все , сколько-нибудь заметные, движи страны байкотируют в едином порыве это безобразие, то ваши продолжают делать красивую картинку на трибунах, радуя своих хозяев в вип ложах. Так любой протест и разваливается. Они же дискредитируют всё начинание. Тьфу!
Или кто- то всерьез думает, что они предадут хозяев из Газпрома и присоединятся к народному протесту против ID? Скорее в Грозном что- то похожее произойдет, чем в рядах придворного клуба. Скоро выкатят новую отмазку, почему им можно ходить.
В театр культурные люди ходят , умеющие себя вести и контролировать .
Вот бы у нас так когда нибудь)
Ну бегать прежде всего будет сам болельщик - после 5 кружек очень писать хочется