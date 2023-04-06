«Таков «Реал»: доминируешь, создаешь моменты и уходишь на перерыв при 0:1. Это поражение не испортит сезон «Барсы», если мы возьмем Ла Лигу и Суперкубок». Хави про 0:4

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Суперкубок Испании Футбол

Хави признал превосходство «Реала» над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Кубка Испании

«Поздравляю «Реал», он провел отличный второй тайм и здорово сражался. Если ты прощаешь «Реал», то он тебя – нет. То, что он выиграл Лигу чемпионов, не совпадение, отличная команда.

Можно проиграть 0:4 сегодня, но выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании. Конечно, это важный результат. «Реал» заслужил победу.

Людям следует помнить, что в Испании, чтобы завоевать трофей, нужно обыгрывать сильный «Реал».

Я горжусь, поскольку считаю, что в первом тайме мы были лучше.

Если мы выиграем Ла Лигу и Суперкубок в этом сезоне, это поражение не испортит очень хороший сезон. Но это поражение не оставляет равнодушным, будет трудно уснуть.

Я сказал игрокам, что таков «Реал»: ты доминируешь, создаешь моменты, но уходишь на перерыв при счете 0:1. «Реал» здорово реализует возможности», – сказал главный тренер «Барселоны».

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23 комментария

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Butrymovich Mikalai
Ответ los merengues
Со всеми. Не будь злым.
"я не злой, я домовитый" (с) -стебусь просто над планктоном
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Parce
Ответ koshaus
Анчелотти просто сказал, что у него есть сомнения в правильности судейского решения о незасчитанном голе Асенсио. Считать это высказывание нытьём могут только полностью отбитые на голову хейтерки.
Перечитай все что было после того матча, там только у Карвахаля были яйца
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МИХАЛЫЧ
Реал их просто уничтожил, это лучшая игра команды ,, каждое движение эстетика ,, Наслаждение получил огромное от игры Реала. А для Хави полный обсёр, доминатор без доминации.
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los merengues
Ответ Butrymovich Mikalai
лос меренгуесос , с кем?
Со всеми. Не будь злым.
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AminO2
Да, довольно странный матч. Второй состав Барсы в этот раз не справился в кубке с измученным постоянными неудачами оптимальным составом "Реала". Тем важнее мощно деклассировать их в Ла Лиге. Вперед к чемпионству, каталонцы!
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Вячеслав Пустохин
Так себе доминации, честно говоря. Не говоря уже о реализации.
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Butrymovich Mikalai
Ответ los merengues
Мыкола, завязывай провоцировать. Надо жить дружно.
лос меренгуесос , с кем?
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koshaus
Ответ Parce
При всем уважении, теперь вспомните нытье и гон на судейство от Анчелотти. Меня кончено сейчас задизлайкают
Анчелотти просто сказал, что у него есть сомнения в правильности судейского решения о незасчитанном голе Асенсио. Считать это высказывание нытьём могут только полностью отбитые на голову хейтерки.
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R-9
доминируешь? серьёзно?
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los merengues
Ответ Butrymovich Mikalai
думать ,просто, не твое ....
Мыкола, завязывай провоцировать. Надо жить дружно.
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Boni Jek
Согласен с Хави. Кубков Испании у Барселоны куча сейчас главное выиграть ла лигу ну и заодно супер кубок Испании и вернуть Месси летом в Барселону.
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distress of ignorance
Ну про доминацию он загнул, первый тайм был унылый с обоих сторон
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superbro
А где по мнению Чапи они доминировали?
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D3SP7C1TO
Ну суперкубок то точно возьмём 🥳
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Carver
Хави — не тренер.
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Butrymovich Mikalai
Ответ Talgat Ergeshov
ну поздравил и поздравил,ничего плохого в адрес реала не сказал,респект...но зачем 100500 раз говорить о том,что вы не заслуживали поражение в 1 тайме,если проиграли оба тайма...
думать ,просто, не твое ....
+3
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Parce
Ответ Giorgi Turmanidze
хорошо что хотя бы понимаешь учесть своего коммента
Понимать как работает психология у местных глоров не сложно)
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Sevuska
Тем приятнее хет-трик Бензема - Барселона же доминировала , но оказалась порвана в хлам великим алжирцем 👍
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Антон
Что там Ферран Торрес говорит?
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-1
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Giorgi Turmanidze
Ответ Parce
При всем уважении, теперь вспомните нытье и гон на судейство от Анчелотти. Меня кончено сейчас задизлайкают
хорошо что хотя бы понимаешь учесть своего коммента
+2
-3
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Talgat Ergeshov
ну поздравил и поздравил,ничего плохого в адрес реала не сказал,респект...но зачем 100500 раз говорить о том,что вы не заслуживали поражение в 1 тайме,если проиграли оба тайма...
+14
-2
+12
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Raul14
уахахах, у чопи и Гейнича день не удался 😂😂😂
+7
-6
+1
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Parce
При всем уважении, теперь вспомните нытье и гон на судейство от Анчелотти. Меня кончено сейчас задизлайкают
+3
-8
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