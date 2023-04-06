«Таков «Реал»: доминируешь, создаешь моменты и уходишь на перерыв при 0:1. Это поражение не испортит сезон «Барсы», если мы возьмем Ла Лигу и Суперкубок». Хави про 0:4
Хави признал превосходство «Реала» над «Барселоной» (4:0) в полуфинале Кубка Испании
«Поздравляю «Реал», он провел отличный второй тайм и здорово сражался. Если ты прощаешь «Реал», то он тебя – нет. То, что он выиграл Лигу чемпионов, не совпадение, отличная команда.
Можно проиграть 0:4 сегодня, но выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании. Конечно, это важный результат. «Реал» заслужил победу.
Людям следует помнить, что в Испании, чтобы завоевать трофей, нужно обыгрывать сильный «Реал».
Я горжусь, поскольку считаю, что в первом тайме мы были лучше.
Если мы выиграем Ла Лигу и Суперкубок в этом сезоне, это поражение не испортит очень хороший сезон. Но это поражение не оставляет равнодушным, будет трудно уснуть.
Я сказал игрокам, что таков «Реал»: ты доминируешь, создаешь моменты, но уходишь на перерыв при счете 0:1. «Реал» здорово реализует возможности», – сказал главный тренер «Барселоны».
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