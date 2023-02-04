Сильвио Берлускони: «Монца» хочет выиграть скудетто в следующем году или через год. Мы должны стать большим клубом»

Теги серия А Италия Сильвио Берлускони Монца Футбол

Сильвио Берлускони планирует выиграть скудетто с «Монцей».

«Мы хотим выиграть скудетто в следующем году или через год.

За эти годы «Монца» приобрела новых игроков, а теперь мы отремонтировали стадион, потратив на это 25 миллионов евро. Все изменилось. Теперь более десяти тысяч человек приходят посмотреть на «Монцу».

Перспектива в том, о чем я вам говорил: мы едины, потому что мы все должны быть едины. Тот, кто верит в это, борется. Тот, кто верит в это, преодолевает все препятствия. Тот, кто верит в это, побеждает.

Мы должны верить в «Монцу», которая должна стать большим клубом», – заявил президент «Монцы».

В текущем сезоне Серии А «Монца» занимает 11-е место в таблице, набрав 25 очков.

Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»

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13 комментариев

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Руслан Бекух
Ну просто красавец это старикан...
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Кокич
Сильвио знает толк в мотивации.
Деньги? Это слишком банально.
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Юрий Кечко
Ответ nugoboss
Не смешно, наверняка есть реальный план. При нем Милан был лучшим в Европе
Так то оно так но дедушке под 90
Сложно строить долгосрочные планы , по крайней мере где он будет фигурировать
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nugoboss
Не смешно, наверняка есть реальный план. При нем Милан был лучшим в Европе
0
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Gornostaev
Никому не смеяться над дедом! Веселится как умеет...
+1
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Леван Мкртчян
Ответ Юрий Кечко
Обещай круизный лайнер шлюх
На лайнере еще должны присутствовать два эстонца ,кричащих " Форца Монца"
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Тиджани Бабангида
В футболе,в отличии от политики,словам Берлускони верить можно. «Монца» движется поступательно и эффективно
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Sevuska
Дон Сильвио , отметим победу Монцы вечеринкой в стиле Бунга-бунга 😎
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Владимир Владимирович
Старик оптимистичен
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ДушеныйКаземиройХьюз
Напомните этому старому мафиози, что Омерта мертва, а вот закон Рико живее всех живых))) Так что единения больше не будет в его кругах)
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Юрий Кечко
Обещай круизный лайнер шлюх
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Roman
Интересно, сколько автобусов, полных шлюх, Берлускони закажет для игроков, если они выиграют Серию А? 🧐
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eskerro
Почему то это заявление не кажется бредом.
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