планирует выиграть скудетто с «Монцей».

«Мы хотим выиграть скудетто в следующем году или через год.

За эти годы «Монца» приобрела новых игроков, а теперь мы отремонтировали стадион, потратив на это 25 миллионов евро. Все изменилось. Теперь более десяти тысяч человек приходят посмотреть на «Монцу».

Перспектива в том, о чем я вам говорил: мы едины, потому что мы все должны быть едины. Тот, кто верит в это, борется. Тот, кто верит в это, преодолевает все препятствия. Тот, кто верит в это, побеждает.

Мы должны верить в «Монцу», которая должна стать большим клубом», – заявил президент «Монцы».

В текущем сезоне Серии А «Монца» занимает 11-е место в таблице, набрав 25 очков.

Берлускони обещал «автобус со шлюхами», если «Монца» победит «Юве» или «Милан». Вуаля – 2:0 против «Юве»