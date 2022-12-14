«Попрошу, чтобы игроков встретил автобус, полный шлюх, если они обыграют «Милан» или «Юве». Берлускони о мотивации «Монцы»

Теги Милан Ювентус Раффаэле Палладино серия А Италия Сильвио Берлускони Монца Футбол

Сильвио Берлускони рассказал, как мотивирует игроков «Монцы» обыграть топ-клубы. 

«Мы нашли нового тренера [Раффаэле Палладино], который был в нашей молодежной команде. Он хороший, умный, добрый и способен мотивировать наших ребят.

Я решил добавить дополнительную мотивацию, поэтому я сказал ребятам, что они будут играть с «Миланом», «Ювентусом» и т. д. Так что, если они обыграют одну из этих больших команд, я попрошу, чтобы их встретил автобус, полный шлюх», – сказал президент «Монцы». 

После 15 проведенных туров Серии А бело-красные набрали 16 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. В этом сезоне «Монца» уже обыграла «Ювентус» – в 7-м туре (1:0).

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