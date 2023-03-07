Тренер «Торино» Юрич просит боссов клуба выкупить Миранчука у «Аталанты» («СЭ»)
Тренер «Торино» Иван Юрич хочет, чтобы клуб выкупил Алексея Миранчука у «Аталанты».
По данным «Спорт-Экспресса», Юрич считает Миранчука одним из твердых игроков стартового состава и настоятельно просит руководство «Торино» выкупить права на него у «Аталанты».
Отмечается, что Юрич пока не продлил контракт с «Торино», действующий до лета 2024 года. Цели команды не соответствуют его личным амбициям. Сменить Юрича в «Торино» могут Алессио Дионизи из «Сассуоло», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» или Паоло Дзанетти из «Эмполи».
Дзанетти считают наиболее вероятным кандидатом на случай ухода Юрича из «Торино». Паоло выступал за туринский клуб с 2007 по 2011 год.
В этом сезоне на счету Миранчука 4 гола и 3 результативные передачи в 19 матчах за «Торино» в Серии А. Его статистику можно найти здесь.
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