Тренер «Торино» Юрич просит боссов клуба выкупить Миранчука у «Аталанты» («СЭ»)

Теги Аталанта Торино серия А Италия возможные трансферы Иван Юрич Алексей Миранчук Спорт-Экспресс Футбол

Тренер «Торино» Иван Юрич хочет, чтобы клуб выкупил Алексея Миранчука у «Аталанты».

По данным «Спорт-Экспресса», Юрич считает Миранчука одним из твердых игроков стартового состава и настоятельно просит руководство «Торино» выкупить права на него у «Аталанты».

Отмечается, что Юрич пока не продлил контракт с «Торино», действующий до лета 2024 года. Цели команды не соответствуют его личным амбициям. Сменить Юрича в «Торино» могут Алессио Дионизи из «Сассуоло», Винченцо Итальяно из «Фиорентины» или Паоло Дзанетти из «Эмполи».

Дзанетти считают наиболее вероятным кандидатом на случай ухода Юрича из «Торино». Паоло выступал за туринский клуб с 2007 по 2011 год.

В этом сезоне на счету Миранчука 4 гола и 3 результативные передачи в 19 матчах за «Торино» в Серии А. Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Андреев
Ответ Andrew Kolevatykh
Кокорин
Так речь вроде о футболистах)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экселлент
Рад за Алексея,желаю ему дальнейшего прогресса и не сбавлять обороты!
Побольше бы наших в европейские чемпионаты!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Okazaki
Юрьев день!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Kolevatykh
Ответ Дедушка Кука
А кто в Италии не заиграл? Симутенков? Шалимов? Гуренко?
Кокорин
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wayne Gretzky 99
Выкупят по настоянию Юрича, который уйдет. Потом придет Дзанетти и посадит на лавку. Классика.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Vano from Tbilisi
так и Миранчук середнячок(по евро стандартам), и команды с перспективами не его уровень
Нет, Миранчук ближе к топу по любым меркам. И показал что лучший в Торино.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дедушка Кука
Ответ Милан. Тонали. 8.
Молодец, хоть один заиграл в Италии 👍
А кто в Италии не заиграл?
Симутенков?
Шалимов?
Гуренко?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vano from Tbilisi
Ответ Ростовский
команд хрень, без больших перспектив
так и Миранчук середнячок(по евро стандартам), и команды с перспективами не его уровень
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Во первых спорт-экспресс так себе источник, а во вторых, если Юрич уйдёт, не факт что новый тренер будет заинтересован в Миранчуке. А на банке сидеть думаю лучше в Аталанте.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ростовский
Ответ Пепси пеналдувич
Это очень хорошо, нашел свою команду!
команд хрень, без больших перспектив
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Леше комфортно в Торино, с игроками и тренером наладил контакты. Если-б выкупили его, то это было-бы здорово...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан. Тонали. 8.
Молодец, хоть один заиграл в Италии 👍
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нурбол Жумаскалиев
ура! наш в середняке италии заиграл! все на никольскую!
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Carlos
Красава 💪🇮🇹
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rad0
Тренер Торино пока ещё не Миранчука просит боссов клуба выкупить Миранчука у Аталанты Миранчука.
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Овчинников
Что-что, а трансферы Юрич умеет выбивать. В буквальном смысле.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Это очень хорошо, нашел свою команду!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий