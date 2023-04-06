Араухо о 0:4 от «Реала»: «Это тяжело принять. Теперь главное для «Барсы» – Ла Лига»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Рональд Араухо Класико Футбол

Рональд Араухо оценил вылет «Барселоны» от «Реала»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании каталонцы проиграли «Мадриду» (0:4, первая игра – 1:0).

«Нам грустно. Мы хотели выиграть еще один трофей, но во втором тайме мы сильно сбавили после того, как счет стал 0:2. В первой половине мы играли замечательно, но забил «Реал».

Мы проиграли своему извечному сопернику, и это тяжело принять. Но не будем вешать нос – нужно бороться за Ла Лигу, теперь это для нас главное», – сказал защитник «Барселоны».

«Реал» разнес «Барсу» 4:0! И впервые за 9 лет вышел в финал Кубка

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121 комментарий

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Максат Жумагулов
Ответ Жечка Дырова
ахаха, дрочер статистики блин, на сам матч надо смотреть, а не на статистику, и если уж разбрасываешься статистикой, то почему xg не скинул? Ах да это будет невыгодно, там у реала всё печальнее...
Не ты ли после проигранных матчей барсы с баварией и интером говорил о статистике🤣🤣
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adlano1000@mail.ru
Ответ Tiko Tiko
Ребята хватит унижать 2 клуб лучше в мире их противостояние 102-102 победа оба ровной так что будем топит я за реал всегда !!!😑
102-101
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vals1702
Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
Негрейра крут - вот это подтверждение )))) деньги не зря потрачены
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Najim Salimov
Ответ ДЖИН
Комментарий удален пользователем
11-0 не знал?
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Предан Мадриду!!!
Ответ denisques
Так потому что есть что вспоминать, это красивые победы а не вымученные за счет удалений, судей и прочих чудес, играя на контратаках. Сейчас Барса даже кризисная укатывает это чудо, проблема с составом вчера была
вчера что из этого было? вроде недавно стали обвинять Барсу из-за дела Негрейры
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distress of ignorance
Ответ denisques
Ты давай еще к истокам отмотай. Первый раз выиграли с разницей больше чем 3 мяча, уже салют на весь спортсру 😂 Когда Барса вас периодически декласирует красиво, а не убегая контратаками. Подснежники повылазили 😂
Да, да, на подлых контратаках Реал выиграл) Так это не истоки, буквально в прошлом году только эта серия завершилась
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distress of ignorance
Ответ Parce
У Барселона победа в супер кубке и Ла Лига на подходе, это еще в кризисные времена с огромным давление на клуб. А что у Реала в этом сезоне? Смотрите не отлетите от Осасуны)
Суперкубок Европы и КЧМ, в ЛЧ еще играют
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denisques
Ответ Предан Мадриду!!!
а то, что ваши вспоминают 2:6, 5:0, 4:0 - норма? всё понятно
Так потому что есть что вспоминать, это красивые победы а не вымученные за счет удалений, судей и прочих чудес, играя на контратаках. Сейчас Барса даже кризисная укатывает это чудо, проблема с составом вчера была
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Vlad
Ответ Максат Жумагулов
Так это после сегодняшнего матча не важный кубок же🤣🤣
Адекватные болельщики Барсы так не считают. Возможны глоры и школота
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neuner
Ответ SWS
Откуда эта легенда пошла, что Араухо каждый матч не дает дышать Вини, у бразильца уже второй матч подряд в класико голевое действие.
у Вини был комплекс какой-то, но в последних двух матчах против Араухо он играет уверенно.. это противостояние на долгие годы и у них обоих еще будут удачные и неудачные матчи
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Максат Жумагулов
Ответ Vlad
19-32 по КИ
Так это после сегодняшнего матча не важный кубок же🤣🤣
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nurikkkk
Ответ Дмитрий Гончаров
В прошлом классико скорее плюс, что забивала только Барселона. Чего мне тушить? Мне тебе не писать? Ты же написал? У тебя биполярка?) Араухо вчера кроме одного эпизода в штрафной - уничтожил Винисиуса. Это факт.
Дима...я ржу с тебя)))
Ты опять веришь в то, во что хочешь верить)
Ты прекращай это дело. Это глупо и очень глупо)))))
Барса платила руководителю судей. В итоге на Барсу подали в суд за коррупцию, а ты видишь "белую" Барсу))))
Винисиус поучаствовал в 4х из 5 последних голов на Ноу Камп в ворота Барсе а ты видишь плохую игру Вини и хорошую игру Араухо)))
Вот это называется факты!!!!!
Счастливо тебе оставаться, наивный Дима)))
Задумайся.....
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Дмитрий Гончаров
Ответ nurikkkk
Ахахах))) Туши Дима, туши) И да, Вини еще и пендаль заработал))))))) А в прошлом класико головой Араухо гол забил)))) Араухо твой за этот матч получил жалкие 5 балов...Вини же 8... Так что Димочка, сиди там, и плач. И наслаждайся голевой от Вини в 4ом голе. И не пиши мне больше.
В прошлом классико скорее плюс, что забивала только Барселона. Чего мне тушить? Мне тебе не писать? Ты же написал? У тебя биполярка?) Араухо вчера кроме одного эпизода в штрафной - уничтожил Винисиуса. Это факт.
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Дмитрий Калашников
Ответ Tiko Tiko
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у реала больше побед в противостоянии
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nurikkkk
Ответ Дмитрий Гончаров
Забил корявийший гол, который не факт что на него надо записать, отдал голевую, когда Барса уже посыпалась. Нурик, смотри футбол. Ничего вчера Винисиус кроме нырков и ползаний по полю не делал. Все видели, кроме тебя.
Ахахах)))
Туши Дима, туши)
И да, Вини еще и пендаль заработал))))))) А в прошлом класико головой Араухо гол забил))))
Араухо твой за этот матч получил жалкие 5 балов...Вини же 8...
Так что Димочка, сиди там, и плач. И наслаждайся голевой от Вини в 4ом голе. И не пиши мне больше.
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Жечка Дырова
Ответ Pelerin
Приветствую, любезный! Судя по всему, Вы почитатель команды, являющейся более чем просто клубом? )
Здравствуйте, мистер. Нет, я с 1998 года болею за мадридский реал, жаль конечно, что в последние годы наш реал тащат судьи, и мы постоянно отскакиваем в матчах ЛЧ, хотелось бы конечно побеждать честно, но я всё равно до конца с командой. HALVA MADRID
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Pelerin
Ответ Жечка Дырова
Комментарий удален модератором
Приветствую, любезный!
Судя по всему, Вы почитатель команды, являющейся более чем просто клубом? )
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Tiko Tiko
Ребята хватит унижать 2 клуб лучше в мире их противостояние 102-102 победа оба ровной так что будем топит я за реал всегда !!!😑
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Pelerin
Этот разгром тяжело принять, невозможно забыть, зато легко повторить...

Ох уж эти статусы из вконтактика))
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Жечка Дырова
Ответ Moscwow
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Tiko Tiko
Ответ ДЖИН
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Moscwow
Ответ Жечка Дырова
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Жечка Дырова
Ответ Moscwow
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Moscwow
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Rashid Egintkhoev
Ответ Дмитрий Гончаров
Разные команды по классу не играют 3:2 в 5 классико в сезоне и не борются за трофей ЛаЛиги (по крайней мере до начала марта).
И по статусу тоже
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