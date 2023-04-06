Араухо о 0:4 от «Реала»: «Это тяжело принять. Теперь главное для «Барсы» – Ла Лига»
Рональд Араухо оценил вылет «Барселоны» от «Реала»
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании каталонцы проиграли «Мадриду» (0:4, первая игра – 1:0).
«Нам грустно. Мы хотели выиграть еще один трофей, но во втором тайме мы сильно сбавили после того, как счет стал 0:2. В первой половине мы играли замечательно, но забил «Реал».
Мы проиграли своему извечному сопернику, и это тяжело принять. Но не будем вешать нос – нужно бороться за Ла Лигу, теперь это для нас главное», – сказал защитник «Барселоны».
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Ты опять веришь в то, во что хочешь верить)
Ты прекращай это дело. Это глупо и очень глупо)))))
Барса платила руководителю судей. В итоге на Барсу подали в суд за коррупцию, а ты видишь "белую" Барсу))))
Винисиус поучаствовал в 4х из 5 последних голов на Ноу Камп в ворота Барсе а ты видишь плохую игру Вини и хорошую игру Араухо)))
Вот это называется факты!!!!!
Счастливо тебе оставаться, наивный Дима)))
Задумайся.....
Туши Дима, туши)
И да, Вини еще и пендаль заработал))))))) А в прошлом класико головой Араухо гол забил))))
Араухо твой за этот матч получил жалкие 5 балов...Вини же 8...
Так что Димочка, сиди там, и плач. И наслаждайся голевой от Вини в 4ом голе. И не пиши мне больше.
Судя по всему, Вы почитатель команды, являющейся более чем просто клубом? )
Ох уж эти статусы из вконтактика))