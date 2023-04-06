Араухо о 0:4 от «Реала»: «Это тяжело принять. Теперь главное для «Барсы» – Ла Лига»

Рональд Араухо оценил вылет «Барселоны» от «Реала»

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании каталонцы проиграли « » (0:4, первая игра – 1:0).

«Нам грустно. Мы хотели выиграть еще один трофей, но во втором тайме мы сильно сбавили после того, как счет стал 0:2. В первой половине мы играли замечательно, но забил «Реал».

Мы проиграли своему извечному сопернику, и это тяжело принять. Но не будем вешать нос – нужно бороться за , теперь это для нас главное», – сказал защитник «Барселоны».

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