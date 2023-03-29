Аргентина возглавит рейтинг сборных ФИФА впервые с 2017 года
Сборная Аргентины поднимется на первую строчку при очередном обновлении рейтинга ФИФА.
24 марта команда Лионеля Скалони в товарищеском матче обыграла Панаму (2:0), 29-го – разгромила Кюрасао (7:0).
Как сообщает Globo Esporte, в рейтинге, который будет опубликован 6 апреля, аргентинцы впервые с 2017 года поднимутся на первое место, набрав 1841 очко.
Бразилия, проигравшая товарищескую игру против Марокко (1:2) упадет на третье. Второй останется Франция.
А у них и правда секта тут , на Спортсе !
Смешнее даже , чем поклонники Роналду )))
За троллинг наивысшей пробы !
Но как-то уж очень жестко и про Сборную и про Месси)))
Никакого милосердия у Вас !
сегодняшний день.