Аргентина возглавит рейтинг сборных ФИФА впервые с 2017 года

Теги Сборная Бразилии по футболу Лионель Скалони Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу рейтинги ФИФА Сборная Панамы по футболу сборная Кюрасао Футбол

Сборная Аргентины поднимется на первую строчку при очередном обновлении рейтинга ФИФА.

24 марта команда Лионеля Скалони в товарищеском матче обыграла Панаму (2:0), 29-го – разгромила Кюрасао (7:0).

Как сообщает Globo Esporte, в рейтинге, который будет опубликован 6 апреля, аргентинцы впервые с 2017 года поднимутся на первое место, набрав 1841 очко. 

Бразилия, проигравшая товарищескую игру против Марокко (1:2) упадет на третье. Второй останется Франция.

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36 комментариев

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OldRedWhite
Ответ p7hjhk9r9q
Соболев?
Дзюба ! )))
А у них и правда секта тут , на Спортсе !
Смешнее даже , чем поклонники Роналду )))
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Экспертное мнение
Наконец-то лидировать будет сборная с кучей трофеев, а не Бельгия
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Abdul Aziz
Ответ VERBLYUD
Победили действующих чемпионов ЮА в финале КА Победили действующих чемпионов Европы в Финалиссиме Победили действующих вице-чемпионов мира в полуфинале ЧМ Победили действующих чемпионов мира в финале ЧМ Проиграли только 1 раз в последних 43 матчах. Угадайте, кто является капитаном, лидером, лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом сборной в этом периоде)
С одной стороны обидно,что проиграли СА и не добили такую прекрасную серию, но с другой стороны, это поражение, думаю, помогло им,спустило с небес.
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MenOfSoccer
Ответ Игорь Климов
Нужно ещё раз сборной Аргентины победить на Копа Америка, и ещё более упрочить своё первое место в рейтинге ФИФА!
Пора бы уже его раза 2 в год проводить
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rigobersong
Ответ deimon7.7
Ты свою писанину заранее заготавливаешь?
Зачем? Просто, о чем думаю, то и пишу:))
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Russ Ivan
Вот она победа над Кюрасао что делает!
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Power Lifting
Ответ Number_2
Оба великие 😆🤣😂
Великий - это Тоха со двора !
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mancity111
Ответ Титал Телоян
Для тех кто смеётся , у Месси чм , а у Роналду три подряд лч , чем не меньше достижения БОТ
6 подряд золотых бутс ЛЧ
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kreator.vvv
Ответ Титал Телоян
Уже тошнить начинает от ваших детских разговоров про МЕССИ и РОНАЛДУ , оба великие игроки и точка
чтобы тошнота изчезла, советую засунуть пару пальцев рот и проблеваться ...))
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GuruFutbola
Все верно, лучшая команда прямо сейчас со своим капитаном ГОАТОМ Лионелем Месси
+3
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deimon7.7
Ответ rigobersong
Величайший игрок мира вернул свою страну на вершину мирового футбола!:) Гений футбола, я считаю каждому нужно подойти к маме и папе, обнять их и сказать спасибо, за то что они родили нас в эпоху лучшего игрока в истории футбола!:)
Ты свою писанину заранее заготавливаешь?
+1
-1
0
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Игорь Климов
Нужно ещё раз сборной Аргентины победить на Копа Америка, и ещё более упрочить своё первое место в рейтинге ФИФА!
+4
-2
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p7hjhk9r9q
Ответ VERBLYUD
Победили действующих чемпионов ЮА в финале КА Победили действующих чемпионов Европы в Финалиссиме Победили действующих вице-чемпионов мира в полуфинале ЧМ Победили действующих чемпионов мира в финале ЧМ Проиграли только 1 раз в последних 43 матчах. Угадайте, кто является капитаном, лидером, лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом сборной в этом периоде)
Соболев?
+5
-1
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OldRedWhite
Ответ rigobersong
Величайший игрок мира вернул свою страну на вершину мирового футбола!:) Гений футбола, я считаю каждому нужно подойти к маме и папе, обнять их и сказать спасибо, за то что они родили нас в эпоху лучшего игрока в истории футбола!:)
Конечно + !
За троллинг наивысшей пробы !
Но как-то уж очень жестко и про Сборную и про Месси)))
Никакого милосердия у Вас !
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Титал Телоян
Ответ Number_2
Оба великие 😆🤣😂
Для тех кто смеётся , у Месси чм , а у Роналду три подряд лч , чем не меньше достижения БОТ
+2
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Parce
Эффект двух Лионелей и их банды под командование
+3
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Огни Ташкента
А это шикарный показатель. Заслужили арги ) Поздравляю их .
+2
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demyo
А что если Лео осознанно перешёл в ПСЖ, оставив свою любимую команду (причина слёз), чтобы не быть обузой, потому что хотел сконцентрироваться на сборной?
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ AF007
Они его должны были возглавить на следующий день после финала
Растянули удовольствие от жаренной клубники🍓🔥
+4
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инок
Просто сборная Аргентины заняла свое законное место на
сегодняшний день.
+6
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AF007
Ответ Титал Телоян
Уже тошнить начинает от ваших детских разговоров про МЕССИ и РОНАЛДУ , оба великие игроки и точка
Ты зачем оскорбляешь волшебника, ставя его на один уровень с португальским Погребняком?
+5
-4
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Комил Мирзаев
эффект Месси
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Number_2
Оба великие 😆🤣😂
Всё верно, у них на двоих 2 МВП ЧМ🤓
+6
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Number_2
Ответ Титал Телоян
Уже тошнить начинает от ваших детских разговоров про МЕССИ и РОНАЛДУ , оба великие игроки и точка
Оба великие 😆🤣😂
+8
-9
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Игорь Климов
Ответ VERBLYUD
Победили действующих чемпионов ЮА в финале КА Победили действующих чемпионов Европы в Финалиссиме Победили действующих вице-чемпионов мира в полуфинале ЧМ Победили действующих чемпионов мира в финале ЧМ Проиграли только 1 раз в последних 43 матчах. Угадайте, кто является капитаном, лидером, лучшим игроком, бомбардиром и ассистентом сборной в этом периоде)
Бесспорно, что Лео Месси гений футбола, и с этим фактом согласны все вменяемые люди!
+17
-5
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