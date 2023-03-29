Аргентина возглавит рейтинг сборных ФИФА впервые с 2017 года

поднимется на первую строчку при очередном обновлении рейтинга .

24 марта команда в товарищеском матче обыграла (2:0), 29-го – разгромила (7:0).

Как сообщает Globo Esporte, в рейтинге, который будет опубликован 6 апреля, аргентинцы впервые с 2017 года поднимутся на первое место, набрав 1841 очко.

Бразилия, проигравшая товарищескую игру против Марокко (1:2) упадет на третье. Второй останется Франция.