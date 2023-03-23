Сака, Салах, Троссард, Мак Аллистер – в числе номинантов на приз игроку месяца в АПЛ

Теги Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Брайтон Мохамед Салах Леандро Троссард Тайрон Мингз Александер Исак Алексис Мак Аллистер Букайо Сака Футбол

Шесть футболистов претендуют название лучшего игрока АПЛ в марте. 

Лига объявила список номинантов на приз игроку месяца. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков. На награду номинированы: 

Александер ИсакНьюкасл») – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 поражение, 3 гола;

Алексис Мак Аллистер («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

Тайрон Мингз («Астон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, 1 ассист, 2 сухих матча;

Букайо Сака («Арсенал») – 4 победы, 3 гола, 2 ассиста;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 поражение, 3 гола, 2 ассиста;

Леандро Троссард («Арсенал») – 4 победы, 5 ассистов. 

23 комментария

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Okaka
Сака по ходу
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Эрик Хайрулин
Ответ d.xoxlov
В "Арсенале", наверно, пляшут от радости, что Троссарда взяли в итоге вместо 100-миллионного топа.
Только Ливерпуль плясал лучше, взяв Салаха за 45.
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-1
-1
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Эрик Хайрулин
Ответ Arima Baki
тот момент когда и Троссард и Сака достойны,но я бы отдал бельгийцу у Букайо ещё будут столько этих наград в будущем
Как и у Троссарда! Но 5 его ассистов это лучшее в Апл в этом месяце.
+3
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+3
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Павел Кузьмин
Ответ BeReZ
Согласен полностью, но видимо слишком много номинированных игроков Арсенала не комильфо
Поэтому там не представлен Зина? LOFL
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-3
-2
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Слутск Халлского
Ответ Shoyimov Kaxramon
Салах без вариантов!!!
надо только мяч из стратосферы достать, который он с пенальти Борнмуту запулил
+1
0
+1
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Александр Белов
А где лучший игрок АПЛ Рашфорд?😂
0
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S.Mane10
Троссард заслужил!
Исак и Салах тоже очень хороши
+3
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+3
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BeReZ
Ответ Rick Sanchezz
Где Мартинелли?? 4 гола за 3 игры
Согласен полностью, но видимо слишком много номинированных игроков Арсенала не комильфо
+1
0
+1
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Arima Baki
тот момент когда и Троссард и Сака достойны,но я бы отдал бельгийцу у Букайо ещё будут столько этих наград в будущем
+5
0
+5
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d.xoxlov
В "Арсенале", наверно, пляшут от радости, что Троссарда взяли в итоге вместо 100-миллионного топа.
+14
0
+14
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Rick Sanchezz
Где Мартинелли?? 4 гола за 3 игры
+17
-1
+16
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thekassir
Определённо Леандро заслужил
+8
0
+8
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Пепси пеналдувич
Салах)
+2
-2
0
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Муминджон Саидов
Салах сами лучше
0
-1
-1
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Elf Dying
Ответ Shoyimov Kaxramon
Салах без вариантов!!!
Без вариантов потому ты ливерный?
+25
-5
+20
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Виьалий
Сака и сегодня за Англию против обидчиков выйдет скорее всего. Парень хорош, очень хорош!
+2
-1
+1
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Shokhagunner
Че тут думать, цифры говорят за себя
1. Сака
2. Троссар
+24
-1
+23
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Кухзод Замиров
Сака или Троссар
+2
-1
+1
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Кирилл Голивец
Ну тут Сака, хотя Троссар в роли ложной девятки очень крут
+4
-1
+3
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BeReZ
Либо Букайо, либо Троссар, Наверное всё таки Сака отдадут, но не отметить, что Леандро влился в клуб как родной, нельзя
+10
-1
+9
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Ivan_Tikhonov
Где рэшфорд?
+1
-2
-1
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Elf Dying
Скромняга Сака лучший
+10
-2
+8
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Shoyimov Kaxramon
Салах без вариантов!!!
+3
-10
-7
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