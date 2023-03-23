Сака, Салах, Троссард, Мак Аллистер – в числе номинантов на приз игроку месяца в АПЛ
Шесть футболистов претендуют название лучшего игрока АПЛ в марте.
Лига объявила список номинантов на приз игроку месяца. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков. На награду номинированы:
Александер Исак («Ньюкасл») – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 поражение, 3 гола;
Алексис Мак Аллистер («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;
Тайрон Мингз («Астон Вилла») – 2 победы, 1 ничья, 1 ассист, 2 сухих матча;
Букайо Сака («Арсенал») – 4 победы, 3 гола, 2 ассиста;
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 поражение, 3 гола, 2 ассиста;
Леандро Троссард («Арсенал») – 4 победы, 5 ассистов.
Исак и Салах тоже очень хороши
1. Сака
2. Троссар