Сака, Салах, Троссард, Мак Аллистер – в числе номинантов на приз игроку месяца в АПЛ

Шесть футболистов претендуют название лучшего игрока в марте.

Лига объявила список номинантов на приз игроку месяца. Победитель будет определен по итогам голосования болельщиков. На награду номинированы:

(« ») – 3 матча за месяц, 2 победы, 1 поражение, 3 гола;

Алексис Мак Аллистер («Брайтон») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 1 ассист;

Тайрон Мингз (« ») – 2 победы, 1 ничья, 1 ассист, 2 сухих матча;

(«Арсенал») – 4 победы, 3 гола, 2 ассиста;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 2 победы, 1 поражение, 3 гола, 2 ассиста;

Леандро Троссард («Арсенал») – 4 победы, 5 ассистов.