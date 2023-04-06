Жена Погребняка, возможно, рассталась с Павлом из-за его «многочисленных измен». Мария опровергает это
Жена Павла Погребняка, возможно, ушла от экс-футболиста из-за измен
«СтарХит» утверждает, что Павел и Мария Погребняк расстались из-за «многочисленных измен» экс-игрока сборной России. Сообщалось, что во время съемок Марии в шоу «Звезды в Африке» Погребняк проводил время в ресторанах и клубах с другими девушками. В результате после возвращения Марии со съемок супруги приняли решение разъехаться.
Сама Мария Погребняк опровергает эту информацию.
«Могу сказать, что никакого загородного дома, о котором пишут другие СМИ, у нас нет. Я никуда не переезжала, и Павел тоже. Живем мы вместе. Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду», – сказала Мария в комментарии «КП-Екатеринбург».
Однако в комментарии изданию Teleprogramma.pro супруга Павла Погребняка не подтвердила и не опровергла слухи о разводе. При этом издание отмечает, что голос Марии при разговоре казался «очень расстроенным».
«Я не буду комментировать свою личную жизнь. Подтверждать не буду», – сказала Погребняк.
Павел и Мария Погребняк поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих сыновей.
А может, не рассталась,
А может и не Павла,
А может, не жена.
- Жена Погребняка, возможно, не жена Погребняка;
- Жена Погребняка, возможно, не рассталась с Павлом;
- и все-таки кто же этот Павел, с которым рассталась жена Погребняка.
Погребняк: Что это за Павел? Я его знаю?!?
А то всё футбол да футбол...