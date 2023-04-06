Жена Погребняка, возможно, рассталась с Павлом из-за его «многочисленных измен». Мария опровергает это

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника девушки и спорт Мария Погребняк Футбол

Жена Павла Погребняка, возможно, ушла от экс-футболиста из-за измен

«СтарХит» утверждает, что Павел и Мария Погребняк расстались из-за «многочисленных измен» экс-игрока сборной России. Сообщалось, что во время съемок Марии в шоу «Звезды в Африке» Погребняк проводил время в ресторанах и клубах с другими девушками. В результате после возвращения Марии со съемок супруги приняли решение разъехаться.

Сама Мария Погребняк опровергает эту информацию.

«Могу сказать, что никакого загородного дома, о котором пишут другие СМИ, у нас нет. Я никуда не переезжала, и Павел тоже. Живем мы вместе. Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду», – сказала Мария в комментарии «КП-Екатеринбург».

Однако в комментарии изданию Teleprogramma.pro супруга Павла Погребняка не подтвердила и не опровергла слухи о разводе. При этом издание отмечает, что голос Марии при разговоре казался «очень расстроенным».

«Я не буду комментировать свою личную жизнь. Подтверждать не буду», – сказала Погребняк.

Павел и Мария Погребняк поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих сыновей.

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9 комментариев

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Нелысый шарлатан
Какое это имеет отношение к спорту? Желтушный спортс
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Dmitry Orlov
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Возможно рассталась, возможно из-за измен, возможно жена, возможно Погребняка
Из-за измен рассталась,
А может, не рассталась,
А может и не Павла,
А может, не жена.
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Айхалец
Ничего не меняется в ленте новостей, обязательная желтизна...
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svft
альтернативные варианты:
- Жена Погребняка, возможно, не жена Погребняка;
- Жена Погребняка, возможно, не рассталась с Павлом;
- и все-таки кто же этот Павел, с которым рассталась жена Погребняка.
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tankist231
Увидел её в звезды в Африке, какая же она страшная, жертва пластического хирурга
+2
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svft
Новости: Жена Погребняка, возможно, рассталась с Павлом!
Погребняк: Что это за Павел? Я его знаю?!?
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blaugrano
Наконец новости по тематике.
А то всё футбол да футбол...
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Возможно рассталась, возможно из-за измен, возможно жена, возможно Погребняка
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Пако
Такова супружеская жизнь ...
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