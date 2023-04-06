Жена Погребняка, возможно, рассталась с Павлом из-за его «многочисленных измен». Мария опровергает это

Жена Павла Погребняка, возможно, ушла от экс-футболиста из-за измен

«СтарХит» утверждает, что и Мария Погребняк расстались из-за «многочисленных измен» экс-игрока сборной России. Сообщалось, что во время съемок Марии в шоу «Звезды в Африке» Погребняк проводил время в ресторанах и клубах с другими девушками. В результате после возвращения Марии со съемок супруги приняли решение разъехаться.

Сама Мария Погребняк опровергает эту информацию.

«Могу сказать, что никакого загородного дома, о котором пишут другие СМИ, у нас нет. Я никуда не переезжала, и Павел тоже. Живем мы вместе. Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду», – сказала Мария в комментарии «КП-Екатеринбург».

Однако в комментарии изданию Teleprogramma.pro супруга Павла Погребняка не подтвердила и не опровергла слухи о разводе. При этом издание отмечает, что голос Марии при разговоре казался «очень расстроенным».

«Я не буду комментировать свою личную жизнь. Подтверждать не буду», – сказала Погребняк.

Павел и Мария Погребняк поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих сыновей.