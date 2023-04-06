«Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании
«Реал Мадрид» и «Осасуна» встретятся в финале Кубка Испании
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» разгромил «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира (общий счет 4:1).
Ранее в финал вышла «Осасуна», прошедшая в полуфинале «Атлетик» (общий счет 2:1).
Финал Кубка Испании запланирован на 6 мая.
или вы не в состоянии так далеко подумать?
Осасуну в финале Кубка Короля.
Теперь настоящая в финале.
Будет непростой матч, тем не менее, жду победу мадридского «Реала»!🤍💪
Успехов Мадрид!