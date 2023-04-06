«Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании

«Реал Мадрид» и «Осасуна» встретятся в финале Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании « » разгромил «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира (общий счет 4:1).

Ранее в финал вышла « », прошедшая в полуфинале «Атлетик» (общий счет 2:1).

Финал Кубка Испании запланирован на 6 мая.