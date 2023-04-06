«Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании

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«Реал Мадрид» и «Осасуна» встретятся в финале Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал Мадрид» разгромил «Барселону» (4:0) и вышел в финал турнира (общий счет 4:1).

Ранее в финал вышла «Осасуна», прошедшая в полуфинале «Атлетик» (общий счет 2:1).

Финал Кубка Испании запланирован на 6 мая.

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20 комментариев

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Granero-24
Ответ Макс Кидалов
Ну так то он выграл в этом сезоне Суперкубок уефа, клубный чм, кубок Испании выграет наверняка и в лч поборется. Я бы сказал неплохой сезон будет. Поэтому он уйдёт с высоко поднятой головой, под аплодисменты болельщиков Реала и это будет не увольнение, а просто уход из Реала в сборную Бразилии.
Суперкубки это заслуги прошлого сезона. Не надо никуда уходить! Трансферы ему нужны летом. Надо оставить Карло! Вот на моей памяти он один из 3-х идеальных тренеров для Реала! (Дель Боске, Зидан)
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Under
Ответ Cruel Snake
Как же долго ждали этот финал болельщики «Реала» дождались! Успехов Мадрид!
уж не дольше болельщиков Осасуны
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John Johnson
Реал Поздравляю с победой 🏆🎉! Даже если будут пить в клубах всю ночь перед игрой и выйдут с бодуна, то легко выиграют 6-0
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Under
Ответ hannibal ante portas
Вчера прочитал комментарий, что Реалу не стоит подавать в суд на барсу, так как если барсу отправят в сегунду, упадет уровень противостояния и Реалу придется играть с Осасуной и Вильяреалом. Хотелось бы узнать, а что изменилось то?
сумма тв контрактов, например
или вы не в состоянии так далеко подумать?
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hannibal ante portas
Вчера прочитал комментарий, что Реалу не стоит подавать в суд на барсу, так как если барсу отправят в сегунду, упадет уровень противостояния и Реалу придется играть с Осасуной и Вильяреалом. Хотелось бы узнать, а что изменилось то?
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Макс Кидалов
Ответ Granero-24
Очень рад за Анчелотти! Желаю выиграть ему хотябы Кубок Испании! Без трофеев его Перес уволит, не хотел что бы он уходил из Реала. Летом надо усиливать команду, надо 4-5 трансфера под Анчелотти. Надо оставить Карло!
Ну так то он выграл в этом сезоне Суперкубок уефа, клубный чм, кубок Испании выграет наверняка и в лч поборется. Я бы сказал неплохой сезон будет. Поэтому он уйдёт с высоко поднятой головой, под аплодисменты болельщиков Реала и это будет не увольнение, а просто уход из Реала в сборную Бразилии.
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Андрей Хенто
Главное подойти к матчу со всей серьезностью, в отдельно взятом матче может произойти, что угодно. Удачи Мадриду, пора уже наконец-то выиграть и Кубок Короля, тем более юбилейный.
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инок
Реал, после разгрома Барсы, просто обязан победить
Осасуну в финале Кубка Короля.
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Dikki Shelton
Этот соперник будет посильнее чем сегодня.
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max mystique
На самом деле, к финалу надо подойти со всей серьёзностью , матч один и Памплона будет сражаться, тем более что в этом сезоне выглядит довольно крепкой командой! Удачи Реалу !
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ARIGAMI ARIGAMI
Удачи королевскому клубу в финале
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белошип
Надеюсь на золотой дубль и в этом сезоне)
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Кирилл Голивец
Ответ psixyec
Жаль, конечно, что Атлетик подвёл, а могло бы случиться настоящее Эль Класико в финале, а не сегодняшнее избиение аутсайдера королевским клубом.
Наваррцы тоже баски по большому счету, горячий матч будет) Хотя понятно, что игра с Атлетиком была бы принципиальнее
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Роман
осасуна в полуфинале была при счёте 4:0.
Теперь настоящая в финале.
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Granero-24
Очень рад за Анчелотти! Желаю выиграть ему хотябы Кубок Испании! Без трофеев его Перес уволит, не хотел что бы он уходил из Реала. Летом надо усиливать команду, надо 4-5 трансфера под Анчелотти. Надо оставить Карло!
+3
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Инженер Управляющий
сегодня же уже сыграли с Осасуной
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Kyancey
Не стоит недооценивать «Осасуну». Крепкая команда, дошедшая до самого финала КК, не может не вызывать уважения!
Будет непростой матч, тем не менее, жду победу мадридского «Реала»!🤍💪
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Cruel Snake
Как же долго ждали этот финал болельщики «Реала» дождались!
Успехов Мадрид!
+5
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Сергей Логинов
Памплона будет играть как в последний раз
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psixyec
Жаль, конечно, что Атлетик подвёл, а могло бы случиться настоящее Эль Класико в финале, а не сегодняшнее избиение аутсайдера королевским клубом.
+17
-4
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