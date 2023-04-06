«Реал» вышел в финал Кубка Испании в 40-й раз. У мадридцев 19 побед в турнире

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» сыграет в финале Кубка Испании в 40-й раз

Мадридская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Барселоной» в полуфинале (4:0, первый матч – 0:1). В решающей игре «сливочные» встретятся с «Осасуной». 

Этот финал будет 40-м для «Реала». В предыдущих розыгрышах Кубка Испании мадридцы одержали 19 побед. 

Чаще в финалах этого турнира играла только «Барселона» – у нее 31 победа в 43 матчах. 

Матч «Осасуна» – «Реал» состоится 6 мая. 

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42 комментария

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Boni Jek
Так мало побед у реала????? Шок 😲 🤯. Я и не знал
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белошип
Ответ Экспертное мнение
Говорить о судьях, когда болеешь за Реал, что может быть нелепее, разве что.. ничего)
Официально доказано что Барса давала на лапу судьям,так что твой высер идёт мимо)
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Али Османов
Ответ белошип
Кстати,вот тебе и ответ,чтобы было с бчк если она выходила из группы ЛЧ и попалась на своего хозяина в 2 матчах на вылет Поэтому из-за боязни быть размазаной по сумме двух матчей,кабинет и сливался в любимую ЛЕ)
Ну и логика, надеюсь что дождешься следующую победу Реала над Барсой в кубке,это будет через 60 лет,тебе тогда будет где то 73-75
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Али Османов
Ответ sayemlo
Рамос и Пепе грязно играли, фанаты Барселоны: Провакатор, крыса Гави грязно играет, фанаты Барселоны: зверь, хищник, страсть к футболу Вынимайте 4 😛
Гави зверь, винипух провокатор,Пепе и Рамос действительно грязно играли,и это мягко говоря
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Granero-24
Ответ VuNePonimaete
если будут трофеи, то трансферов не будет. хотя уже объявлен Фран и на подходе Браим
Фран Гарсию когда официально объявили? Мечта вернуть Тео Эрнандеса)))
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Экспертное мнение
Ответ белошип
Прайм барса только с помощью заряженых свистков прошла своего хозяина тогда в ЛЧ,как-то ты забыл про этот момент Все остальное-твои больные фантазии,но сам факт,что в двух матчах на вылет Реал спокойно унижал полосатый бестрофейник)
Говорить о судьях, когда болеешь за Реал, что может быть нелепее, разве что.. ничего)
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Али Османов
Ответ Роман
Реал вот кто больше чем клуб.
Нытики вы
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Granero-24
Ответ вашарагена
Хотя бы...
Спасибо. Быстро писал
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Али Османов
Ответ psixyec
Кубок Короля возвращается домой, глорам БЧК не унывать: Кубок Гампера навсегда с вами!
Теперь такую победу будешь ждать 60 лет,надеюсь что тебе лет 15
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белошип
Ответ Экспертное мнение
Впервые за 5 матчей обыграли, впервые за 15 лет забили 4 мяча))) Конечно можно болтать что угодно, когда уже избежали встреч с прайм-Барсой и нашакалили ЛЧ благодаря жребиям. Но факт в том, что в ЛЧ встреча уже была, и Барса вынесла Реал в полуфинале, пока это реальный факт, а не натянутый бред с кубком Испании)
Прайм барса только с помощью заряженых свистков прошла своего хозяина тогда в ЛЧ,как-то ты забыл про этот момент
Все остальное-твои больные фантазии,но сам факт,что в двух матчах на вылет Реал спокойно унижал полосатый бестрофейник)
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Экспертное мнение
Ответ белошип
Кстати,вот тебе и ответ,чтобы было с бчк если она выходила из группы ЛЧ и попалась на своего хозяина в 2 матчах на вылет Поэтому из-за боязни быть размазаной по сумме двух матчей,кабинет и сливался в любимую ЛЕ)
Впервые за 5 матчей обыграли, впервые за 15 лет забили 4 мяча))) Конечно можно болтать что угодно, когда уже избежали встреч с прайм-Барсой и нашакалили ЛЧ благодаря жребиям. Но факт в том, что в ЛЧ встреча уже была, и Барса вынесла Реал в полуфинале, пока это реальный факт, а не натянутый бред с кубком Испании)
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Сергей Яскевич
Ответ sayemlo
Реал: 35 лл 14 лч 5 КЧМ 5 СУПЕРКУБКОВ УЕФА. РЕАЛ НА ДРУГОМ УРОВНЕ. БАРСЕ ВЕЧНО БУДЕТ ПОД РЕАЛОМ
А выигрывал Реал хоть раз все трофеи за один календарный год? Или требл хоть раз делал? Или это другой уровень, который не под силу Реалу?
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FanRocstar
боль и страдания ( каненшо же адекватным болелам Реала с победой вас) ну а Барса думаю возьмёт Ла Лигу хоть что то будет
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инна витенберг
Ответ psixyec
Кубок Короля возвращается домой, глорам БЧК не унывать: Кубок Гампера навсегда с вами!
Куда домой: во Францию, Бразилию, Германию, Хорватию ,Австрию
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ nikolozi33
Ну раз вышел значит все - "Реал Мадрид не играет финалы - Он их выигрывает ", - Серхио Рамос.
39 финалов кубка короля, 19 побед, даже в новости написали. Тут очень хочется пошутить про окончание средней школы Серёжей к 30 годам🤷‍♂️
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-Real-ist-
Чет как-то совсем слабо,в 39 финал 19 побед,нужно наверстывать.
Видимо главный раздражитель Реала-это ЛЧ,остальное в пол ноги
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вашарагена
Ответ Granero-24
Очень рад за Анчелотти! Надо оставить Карло! И трансферов ему летом! Надеюсь возьмет хотябы 1 трофей в этом сезоне! Хала Мадрид!
Хотя бы...
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Parce
Ответ sayemlo
утешай себя. и учи гимн ле
Зачем мне себя утешать? Это походу у тебя проблемы, раз после победы твоей команды ты тратишь время на тупые байты. А я наслаждаюсь +12 в Ла лиге
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Parce
Ответ sayemlo
Реал: 35 лл 14 лч 5 КЧМ 5 СУПЕРКУБКОВ УЕФА. РЕАЛ НА ДРУГОМ УРОВНЕ. БАРСЕ ВЕЧНО БУДЕТ ПОД РЕАЛОМ
Сейчас Реал под Барселоной с -12 в ла лиге
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sayemlo
Ответ Parce
Рамос и Пепе грязно играли, фанаты Реала: зверь, хищник, страсть к футболу Гави грязно играет, фанаты Реала: Провокатор, крыса Вынимайте 4 😛
утешай себя. и учи гимн ле
+1
-1
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Parce
Ответ sayemlo
Рамос и Пепе грязно играли, фанаты Барселоны: Провакатор, крыса Гави грязно играет, фанаты Барселоны: зверь, хищник, страсть к футболу Вынимайте 4 😛
Рамос и Пепе грязно играли, фанаты Реала: зверь, хищник, страсть к футболу

Гави грязно играет, фанаты Реала: Провокатор, крыса

Вынимайте 4 😛
+1
-3
-2
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Роман
Реал вот кто больше чем клуб.
+1
-3
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sayemlo
Ответ Паскаль Шимбонда
Выглядит глупо, когда в чемпионате -12)
Реал:
35 лл
14 лч
5 КЧМ
5 СУПЕРКУБКОВ УЕФА.
РЕАЛ НА ДРУГОМ УРОВНЕ. БАРСЕ ВЕЧНО БУДЕТ ПОД РЕАЛОМ
+1
-2
-1
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Ариф Мейланов
Ответ psixyec
Кубок Короля возвращается домой, глорам БЧК не унывать: Кубок Гампера навсегда с вами!
соперник, конечно, осасуна, но нам надо еще выиграть сначала, а потом уже обоснованно бахвалиться
+3
0
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Пепси пеналдувич
Ответ psixyec
Кубок Короля возвращается домой, глорам БЧК не унывать: Кубок Гампера навсегда с вами!
Суперкубок ты конечно забыл. Да Реал молодец, но не стоит говорить о кубке Гампера, когда у вас есть недавний пример проигрыша в финале суперкубка.
+1
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