«Реал» вышел в финал Кубка Испании в 40-й раз. У мадридцев 19 побед в турнире
«Реал» сыграет в финале Кубка Испании в 40-й раз
Мадридская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Барселоной» в полуфинале (4:0, первый матч – 0:1). В решающей игре «сливочные» встретятся с «Осасуной».
Этот финал будет 40-м для «Реала». В предыдущих розыгрышах Кубка Испании мадридцы одержали 19 побед.
Чаще в финалах этого турнира играла только «Барселона» – у нее 31 победа в 43 матчах.
Матч «Осасуна» – «Реал» состоится 6 мая.
Все остальное-твои больные фантазии,но сам факт,что в двух матчах на вылет Реал спокойно унижал полосатый бестрофейник)
Видимо главный раздражитель Реала-это ЛЧ,остальное в пол ноги
Гави грязно играет, фанаты Реала: Провокатор, крыса
Вынимайте 4 😛
35 лл
14 лч
5 КЧМ
5 СУПЕРКУБКОВ УЕФА.
РЕАЛ НА ДРУГОМ УРОВНЕ. БАРСЕ ВЕЧНО БУДЕТ ПОД РЕАЛОМ