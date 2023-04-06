«Реал» вышел в финал Кубка Испании в 40-й раз. У мадридцев 19 побед в турнире

«Реал» сыграет в финале Кубка Испании в 40-й раз

Мадридская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Барселоной» в полуфинале (4:0, первый матч – 0:1). В решающей игре «сливочные» встретятся с «Осасуной».

Этот финал будет 40-м для « ». В предыдущих розыгрышах Кубка Испании мадридцы одержали 19 побед.

Чаще в финалах этого турнира играла только « » – у нее 31 победа в 43 матчах.

Матч « » – «Реал» состоится 6 мая.