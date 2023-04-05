«Барселона» проиграла впервые за 6 матчей – «Реалу». Было 5 побед подряд

«Барселона» проиграла впервые за 6 матчей

В ответном матче полуфинала Кубка Испании « » уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:4.

Ранее «Барселона» одержала 5 побед подряд во всех турнирах – дважды над « », над «Валенсией», «Атлетиком» и «Эльче».

Последнее поражение «Барселона» потерпела 26 февраля, уступив «Альмерии» в 23-м туре (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.