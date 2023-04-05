«Барселона» проиграла впервые за 6 матчей – «Реалу». Было 5 побед подряд

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«Барселона» проиграла впервые за 6 матчей

В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:4.

Ранее «Барселона» одержала 5 побед подряд во всех турнирах  – дважды над «Реалом», над «Валенсией», «Атлетиком» и «Эльче».

Последнее поражение «Барселона» потерпела 26 февраля, уступив «Альмерии» в 23-м туре Ла Лиги (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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137 комментариев

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giga90
Ответ Игорь Новиков
Ну это уж слишком. Зачем уподобляться идиотам? Тем более тот инвалид вряд ли заслуживает издевок.
Ну я без издевки, респект Барселоне за такой поступок.
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SanEffect
Ответ blaugrano
Подтверждение того, что команда Хави не может перестроить и переломить ход неудачного матча. Ну и да, оборона не идеальна, пускай и пропустили в Ла Лиге аномально мало.
Итак почти вторым составом играли, кем игру переворачивать? Пусть сливочные порадуются, настал наконец праздник на их улице))
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John Johnson
Сегодня проиграла Осасуна))) Я за Барселону если что (в Испании)
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Игорь Новиков
Ответ giga90
Ригоберка неплохо, его сегодня даже выпустили сделать символический удар по мячу перед началом матча
Ну это уж слишком. Зачем уподобляться идиотам? Тем более тот инвалид вряд ли заслуживает издевок.
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Маратбек Абакиров
Ответ Lasha Butba
Вопросов к победе Реала нет ,одно бесило .. Генич думаю с удовольствием в раздевалке каждому игроку Реала м.. нет сделал бы !
не понимаю почему дают комментировать тем, чья команда играет. человек все равно не может быть объективным. тем более, в таком эмоциональном виде спорта. такое же и с судьями! там же все прекрасно знаю какой судья за какую команду болеет!
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Леван Мкртчян
Ответ f0rmoceft
В прошлом году Анчелотти обосрался и поставил Модрича на роль ложной девятки, одно из самых тупых его решений. Там не в Бензема было дело, а в том, что Анчелотти намудрил. Да пишу про нытье, вот ты сейчас ноешь)
Кроме тебе тут никто не ноет кажется)’ модрич ’ ’ложная девятка’ , ’Анчелотти намудрил’)))
Могу угадать дальше, что в суперкубке было жарко в Аравии, а в прошлом матче не было никакого внеигры в момент гола 😂
Это главное качество нытиков, обвинять других в этом качестве)
Обрати внимание на оба свои комментария.
1)Еще никто на ветке не напсиал про состав, а ты уже этого ждешь и заранее записываешь этот фактор как "отмазка".
2) Говоришь что потеря 4 игроков основы - это отмазка и нытье.
Но при этом начинаешь сам придумывать отмазки и ныть, говоря о неправильной тактике ’Анчелотти в том матче))

Вывод: отсутствие лучших игроков на поле -- это нытье и отмазки от болел Барсы.
Разговоры о неправильной тактике ’Анчелотти в том классико -- это другое 😂

Спасибо. Обожаю таких персонажей. Даже не понимают , что пишут сами себе же противоречя))
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XavIniesta2008-2015
Большой привет физиотерапевтам и врачам Барселоны. Настолько круто подвели Педри и Дембеле к Классико 19 марта, что они не были готовы играть даже 5 апреля. Бывает всякое, но когда у игроков раза три сроки восстановления сдвигаются после "вот-вот будут готовы играть", возникают вопросы
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koshaus
Ответ Sanjar Pulatov
Судейская реалка??? 😂😂😂
Ему сердце в клочья Реал разорвал, так унизив Барсу, горе необычайное сжигает его изнутри, а ты смеёшься...
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f0rmoceft
Ответ Леван Мкртчян
Когда Реал проиграл класико в прошлом году ( 0:4) ,то все ветки были залиты слезами сливочных , что без Бензема - это совсем другая команда, "Бензема - это половина команды" итд итп. А тут 3 из 4 лучших и самых креативных единиц команды выбыло + железобетонный основной центрдеф, а челик вроде тебя пишет про отмазки и нытье😂
В прошлом году Анчелотти обосрался и поставил Модрича на роль ложной девятки, одно из самых тупых его решений. Там не в Бензема было дело, а в том, что Анчелотти намудрил.
Да пишу про нытье, вот ты сейчас ноешь)
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Инженер Управляющий
Ответ Jon Snow
Звучит как: "я хоть и гей, но признаю,что в 3 серии "last of us" перегнули"
чего ему гореть то?
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f0rmoceft
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так нормальные фанаты ещё до матча видели, мягко говоря, проблему в том, что нет 40% основы (4/10) игроков. И обоймы из-за этого тоже, соответственно. Или Де Йонг/Педри слабее Кессьэ/Роберто? Или Дембеле не на голову сильнее Рафиньи в дриблинге и изоляции? Или Кристенсен не привычнее и надёжнее? К поражению лично я был морально готов, единственный вопрос лишь в таком счёте. Но общее улюлюкание местного цирка я понимаю, наконец-то можно вылезти после трёх проигранных ЭК подряд🤗
Я ждал ригоберок гуру барку и прочих) нормальные болельщики не кричали как Барса унизит Реал
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XavIniesta2008-2015
Ответ Los Galácticos
Левандовски что-то совсем сдулся во второй части сезона, а начинал очень хорошо.
Пока Дембеле и Педри были здоровы, Левандовски отбывал бредовую дисквалификацию. Как только он её отбыл, француз и испанец практически сразу травмировались
Стоит ли говорить, что зависимый нападающий не очень комфортно будет себя чувствовать без главных креативщиков команды
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Bleck Ridermen
Джин быстро спать в 🏺
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XavIniesta2008-2015
Ответ Кирилл
Реал победил заслуженно, признаю как болельщик Барселоны. Отличный и прекрасный первый тайм, а потом гол в раздевалку и команда рассыпалась … А Реал почуял это и добил во втором тайме. Надеюсь, что хотя бы так Кубок Испании хоть какое-то значение для некоторых «болельщиков» Реала начнёт иметь )
Спасибо Кессье за пенальти. Как раз в тот момент, когда Барса прижала Реал и создавала моменты. После этого действительно рассыпались
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koshaus
Ответ Lasha Butba
Вопросов к победе Реала нет ,одно бесило .. Генич думаю с удовольствием в раздевалке каждому игроку Реала м.. нет сделал бы !
Ты о чём? Он пытался быть объективным, но траурный голос выдавал то что у него в душе...
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Bleck Ridermen
Ответ Дядя ТУРА
как же меня бесит в Реале, что они не добивают. ну можно же было и 5 и 6 голов забить. нет вот этого инстинкта убийцы
Они как всегда пожалели их!
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Vvvv Xxxx
Ответ rachidibrahimov
Реал в этом вопросе, та еще акула. Если чувствует кровь, пиши пропало. А так, спасибо за поздравление. Взаимно
Очень хорошо сказано про акулу и кровь )) описывает полностью 100%
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Булат Кошкимбаев
Ответ Дядя ТУРА
как же меня бесит в Реале, что они не добивают. ну можно же было и 5 и 6 голов забить. нет вот этого инстинкта убийцы
Это трусливый Анчелотти
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Азамат Кабертай
Ответ giga90
Ригоберка неплохо, его сегодня даже выпустили сделать символический удар по мячу перед началом матча
какой ужас 😂😂
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Инженер Управляющий
Ответ Jon Snow
Звучит как: "я хоть и гей, но признаю,что в 3 серии "last of us" перегнули"
you know nothing
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Леван Мкртчян
Ответ f0rmoceft
Сейчас начнутся отмазки, что у них основа на травме
Когда Реал проиграл класико в прошлом году ( 0:4) ,то все ветки были залиты слезами сливочных , что без Бензема - это совсем другая команда, "Бензема - это половина команды" итд итп.
А тут 3 из 4 лучших и самых креативных единиц команды выбыло + железобетонный основной центрдеф, а челик вроде тебя пишет про отмазки и нытье😂
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Иван Пименов
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Где-где, обсуждали "ненужность" слитого суперкубка, "неважную" Ла Лигу и уже готовились по привычке забить на "второсортный" кубок (кубок короля, который "королевский" клуб берёт по большим праздникам, сюр), а тут такой подарок. Завтра перебродившим компотом в школьной столовке отметят как следует😎
Прости, что мадридцы не уделяет должного внимания таким Кубкам, просто привыкли побеждать в ЛЧ, а не брать всякие трофеи Гампера.
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Иван Пименов
Ответ Вадим Дзахоев
Слетелись опять… Где же вы были, когда трижды к ряду Реал проиграл? Ну ладно, радуйтесь сегодня, фаны сливочных. Достойная победа. Реал был объективно лучше. Никаких оправданий типа «не играли ключевые игроки» и тп
Здесь же были, а что? А где Барса была в плей-офф ЛЧ? Ой, она в Лиге Европы проигрывала...
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Bayern_Norway
Ответ Пацанчик реальный
Да,я его видел в реальной жизне,он себе пару ребер удалил!
ахахахах
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RMFC12
Хоть бы Анчелотти остался
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