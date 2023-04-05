«Барселона» проиграла впервые за 6 матчей – «Реалу». Было 5 побед подряд
«Барселона» проиграла впервые за 6 матчей
В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:4.
Ранее «Барселона» одержала 5 побед подряд во всех турнирах – дважды над «Реалом», над «Валенсией», «Атлетиком» и «Эльче».
Последнее поражение «Барселона» потерпела 26 февраля, уступив «Альмерии» в 23-м туре Ла Лиги (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Могу угадать дальше, что в суперкубке было жарко в Аравии, а в прошлом матче не было никакого внеигры в момент гола 😂
Это главное качество нытиков, обвинять других в этом качестве)
Обрати внимание на оба свои комментария.
1)Еще никто на ветке не напсиал про состав, а ты уже этого ждешь и заранее записываешь этот фактор как "отмазка".
2) Говоришь что потеря 4 игроков основы - это отмазка и нытье.
Но при этом начинаешь сам придумывать отмазки и ныть, говоря о неправильной тактике ’Анчелотти в том матче))
Вывод: отсутствие лучших игроков на поле -- это нытье и отмазки от болел Барсы.
Разговоры о неправильной тактике ’Анчелотти в том классико -- это другое 😂
Спасибо. Обожаю таких персонажей. Даже не понимают , что пишут сами себе же противоречя))
Да пишу про нытье, вот ты сейчас ноешь)
Стоит ли говорить, что зависимый нападающий не очень комфортно будет себя чувствовать без главных креативщиков команды
А тут 3 из 4 лучших и самых креативных единиц команды выбыло + железобетонный основной центрдеф, а челик вроде тебя пишет про отмазки и нытье😂