«Реал» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании. Тогда взяли трофей, обыграв «Барсу»

«Реал Мадрид» вышел в финал Кубка Испании впервые за 9 лет

В ответной игре 1/2 финала Кубка Испании « » обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал по сумме двух матчей (первый матч – 0:1).

Последний раз мадридцы выходили в финал Кубка Испании в сезоне-2013/14, обыграв в полуфинале «Атлетико». В финале турнира «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.