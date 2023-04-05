«Реал» впервые за 9 лет вышел в финал Кубка Испании. Тогда взяли трофей, обыграв «Барсу»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Класико Футбол

«Реал Мадрид» вышел в финал Кубка Испании впервые за 9 лет

В ответной игре 1/2 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:0 и вышел в финал по сумме двух матчей (первый матч – 0:1).

Последний раз мадридцы выходили в финал Кубка Испании в сезоне-2013/14, обыграв в полуфинале «Атлетико». В финале турнира «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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116 комментариев

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Sanchello
Ответ BENO
Тебя было слышно прошлом матче когда они проиграли💩
🐓🐓🐓
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Sanchello
Ответ Butrymovich Mikalai
=)))) хорошо , но нет ,в ближайшее время будет наблюдаться расцвет сект "кубок самое важное в испанском футболе" .... "если судить то только так" ..... "это не рука" .... "винисиус хороший"
узбагойся уже
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h4ww7xkqkz
Ответ Kyancey
Гуру, Барсамания, Риго, Кашшаи - вас не слышно!!!
Риго заблокировали
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BananaMantana
Ответ Gravdaar Iyaad
Наконец-то я дождался разрома от Реала в Класико Такого не было с 2008 года И свои "вероломные унижения 5:0 6-2" теперь суньте знаете куда Хала Мадрид
Просто до этих цифр большее дело именно Барселоне чем Реалу. РМ выигрывает ЛЧ, пока дома малой кровью пытается вынести Барселону. Получает какие нибудь 2-0 и что делает? Играет еще больше в атаку, а не в автобус. Вот и "разгромы".
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Butrymovich Mikalai
Ответ Азамат Кабертай
Говорю же, были, но мало.
автор писал "в отсутствии трансферов и усиления"
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Butrymovich Mikalai
Ответ Мадридский тролль
Если я начну таксовать, то за день заработаю больше, чем ты за неделю. Плюс любимая команда порадовала. Один праздник вокруг :)
Мадридский тролль, больше жалуйся , больше ... стране нужны те кто пишет доносы
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Азамат Кабертай
Ответ Butrymovich Mikalai
так все таки были трансферы ?
Говорю же, были, но мало.
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Sgi
Ответ Youzhny23
Пособие на завтра от школоло 1. Судья клоун 2. Винисиус должен быть удален 3. Пенальти на Алабе 4. Первый тайм мы играли лучше 5. У нас нет ключевых игроков 6. Кубок не важный трофей 7. Реал отскочил
8. Гави лучший
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Butrymovich Mikalai
Ответ Азамат Кабертай
В счёт, но все равно мало. Карвахаль сильно сдал, Менди травмирован примерно весь сезон. Нужен новый, свежий нападающий, который будет выходить и в старте , и на замену и забивать.
так все таки были трансферы ?
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Sgi
Ответ Butrymovich Mikalai
если судейство то только такое!!!!!_))))
Согласен, вполне нормальное. Но Гави на красную в очередной раз наиграл
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Азамат Кабертай
Ответ Butrymovich Mikalai
80млн Тчуамени + Рюдигер не в счет?
В счёт, но все равно мало. Карвахаль сильно сдал, Менди травмирован примерно весь сезон. Нужен новый, свежий нападающий, который будет выходить и в старте , и на замену и забивать.
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Sgi
Ответ Alfox
Реал в финалу ждёт Осасуну . ну а у Барселоны осасуна была уже сегодня))))
После айнтрахта уже не так обидно )
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Sgi
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ближайшие дни на спортсе будет поспокойнее и меньше грязи. ПСЖ проиграл Лиону. бчк влетел Реалу. Самые ярые болельщики этих клубов, а по совместительству одни из самых неприятных юзеров сайта (удивительное совпадение) уходят в запой
Им еще не продают алкашку ;)
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Caballero del honor
Ответ Artem Piatkov
Реал в этом сезоне: ✔️ КЧМ ✔️ Суперкубок УЕФА ⏳ Кубок Испании ⏳ ЛЧ Кто бы что не говорил, но это хороший сезон Реала Анчелотти выжимает максимум в отсутствии трансферов и усиления А теперь представьте, что было бы, будь у него в составе Мбаппе? Думаю на требл бы замахнулись
Ну, с ЛЧ в этом сезоне будет максимально сложно. Хотя и не невозможно.
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Jon Snow
Ответ Александр Бялт
Камавинга один из главных героев матча и последних месяцев в Реале. На всех участках поля был непобедим, а техникой и сообразительностью напоминает предыдущего владельца 12-ого номера :)
Согласен. Кама просто как у детей отбирал мячик
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Денис Кёнигсберг
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ближайшие дни на спортсе будет поспокойнее и меньше грязи. ПСЖ проиграл Лиону. бчк влетел Реалу. Самые ярые болельщики этих клубов, а по совместительству одни из самых неприятных юзеров сайта (удивительное совпадение) уходят в запой
им еще не продают алкоголь
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Butrymovich Mikalai
Ответ Дороф
С сомнениями... С сомнениями, была ли Барса на поле. Да, будем честны, Барселона сыграла лучше, чем Вальядолид, но всё равно это как-то странно.
то есть , если судить то только так ?или надо было удалить Гави и Левандовского ? волнуюсь за деда-правдоруба Анчелотти .....
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Махмуд Тилавов
Ответ Yubaba
Что там с лицами, любители рычага?)
Рычаг ручного тормоза сработал!
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Илья Савчук
Проиграли по делу, как будто бухали всю ночь и решили выйти поиграть в футбол после похмелья. Чемпионат за Барсой, кубок должен быть за Мадридом.
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Take Take
Знаете мне всё это напоминает рекламу от «Пари матч». Играет они ругаетесь вы! Фаны Реала и Барсы! 😁
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Butrymovich Mikalai
Ответ sayemlo
повезло Барселоне, что судья не удалил 3 их игроков и прыгалу чапи.
рюский языка учи
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-4
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RMFC12
Этот финал важнее чем победа в лч
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Butrymovich Mikalai
Ответ Artem Piatkov
Реал в этом сезоне: ✔️ КЧМ ✔️ Суперкубок УЕФА ⏳ Кубок Испании ⏳ ЛЧ Кто бы что не говорил, но это хороший сезон Реала Анчелотти выжимает максимум в отсутствии трансферов и усиления А теперь представьте, что было бы, будь у него в составе Мбаппе? Думаю на требл бы замахнулись
80млн Тчуамени + Рюдигер не в счет?
+1
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Raul14
Тот самый разбег Бэйла))
+3
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Демедрол
как только генич сказал, что это последнее Классико на старом стадионе , так Реал сделал все красиво)))) и правда красиво))
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