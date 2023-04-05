«Реал» победил «Барселону» впервые за 4 матча – после 3 поражений

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

«Реал» прервал серию неудачных матчей против «Барселоны», победив в гостях

Команда Карло Анчелотти разгромила каталонцев на «Камп Ноу» со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании.

В трех предыдущих играх мадридцы только проигрывали, общий счет – 2:6. Сегодня «Реал» добился первой победы в класико с 16 октября.

В финале Кубка Испании «Реал» встретится с «Осасуной».

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15 комментариев

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Asad Usmanhodjaev
Ответ Duha1967
Вини примат с большой буквы
Я бы сказал кто Гави, но модераторы спортса удалят коммент.
Если серьёзно то оба провокаторы, грязно играют, ругаеются, но это даёт ту искру в класико которую не хватало после ухода легенд, так что я не против
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Duha1967
Вини примат с большой буквы
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Kyancey
Говорить нужно всегда ПОСЛЕ футбольного матча, да, обладатели внутреннего испанского треба? :)
Ну, после двух международных треблов кому-то можно и о внутреннем испанском помечтать, пусть это и глупый счёт для трофеев :)
Справка для не знающих: требл-это когда команда выигрывает три трофея (лига, кубок, еврокубок) за сезон :) :) :)
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инок
Реал и его болел с уверенной победой! Карима с хет-триком!
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Kyancey
Ответ ХавиГави_Паратрупер
А прошлые разгромы Реала Барселоной были за что, не подскажете, уважаемый кармолог? Пасьянс разложите или там на кофейной гуще погадайте, не хочется терять такую уникальную возможность🙏
Говорить нужно всегда ПОСЛЕ футбольного матча, да, обладатели внутреннего испанского треба? :)
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Take Take
Знаете мне всё это напоминает рекламу от «Пари матч». Играет они ругаетесь вы! Фаны Реала и Барсы! 😁
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Kyancey
Фанаты «Барселоны»! Это вам за всю грязь, злость и ненависть, что шли от вас все эти годы! Вы хотели разгрома, да ещё и дома от вашего хозяина - вы его получили! Кушайте, не подавитесь! Нисколько вас не жаль!
А прошлые разгромы Реала Барселоной были за что, не подскажете, уважаемый кармолог? Пасьянс разложите или там на кофейной гуще погадайте, не хочется терять такую уникальную возможность🙏
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Xabi Alonso78
Кстати, как только пошли слухи, что Месси вернется в Барцу, Барца сделала полную осасуну)
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Parce
Ну вот и сравнялись, поздравляю болельщиков Реала, а Барсе нужно играть до конца, даже если летят 4:0
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bostonKG
Важнейшая и уверенная победа , особенно в преддверии матчей ЛЧ👍Hala Madrid 💙
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Крыс Пол
Рафинья и Антони случаем не клоны из одной пробирки, разлученные в детстве? Они же играют одинаково: бестолковые танцы с мячом без скорости и попытки обыграть соперника, тормозя все атаки.
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psixyec
Ответ Kyancey
Фанаты «Барселоны»! Это вам за всю грязь, злость и ненависть, что шли от вас все эти годы! Вы хотели разгрома, да ещё и дома от вашего хозяина - вы его получили! Кушайте, не подавитесь! Нисколько вас не жаль!
Попрошу уважения! У Барселоны целых три хозяина: помимо Реала это ещё немецкие Бавария и Айнтрахт.
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Kyancey
Фанаты «Барселоны»! Это вам за всю грязь, злость и ненависть, что шли от вас все эти годы!
Вы хотели разгрома, да ещё и дома от вашего хозяина - вы его получили!
Кушайте, не подавитесь! Нисколько вас не жаль!
+16
-10
+6
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Los Galácticos
Персонально рад за Тони Крооса, наконец-то у него будет отличная возможность взять этот трофей.
+14
-3
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psixyec
Только начали говорить про возвращение пешехода, как сразу влетели дома 0:4 Реалу. Гений на Месси, получается?

Вискас ля каталуния!
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