«Реал» победил «Барселону» впервые за 4 матча – после 3 поражений

«Реал» прервал серию неудачных матчей против «Барселоны», победив в гостях

Команда Карло Анчелотти разгромила каталонцев на «Камп Ноу» со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании.

В трех предыдущих играх мадридцы только проигрывали, общий счет – 2:6. Сегодня «Реал» добился первой победы в класико с 16 октября.

В финале Кубка Испании « » встретится с «Осасуной».