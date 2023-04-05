«Реал» победил «Барселону» впервые за 4 матча – после 3 поражений
«Реал» прервал серию неудачных матчей против «Барселоны», победив в гостях
Команда Карло Анчелотти разгромила каталонцев на «Камп Ноу» со счетом 4:0 в полуфинале Кубка Испании.
В трех предыдущих играх мадридцы только проигрывали, общий счет – 2:6. Сегодня «Реал» добился первой победы в класико с 16 октября.
В финале Кубка Испании «Реал» встретится с «Осасуной».
Если серьёзно то оба провокаторы, грязно играют, ругаеются, но это даёт ту искру в класико которую не хватало после ухода легенд, так что я не против
Справка для не знающих: требл-это когда команда выигрывает три трофея (лига, кубок, еврокубок) за сезон :) :) :)
Вы хотели разгрома, да ещё и дома от вашего хозяина - вы его получили!
Кушайте, не подавитесь! Нисколько вас не жаль!
Вискас ля каталуния!