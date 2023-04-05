«Барселона» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Барселона» сыграет с «Реалом» в ответном матче в рамках 1/2 финала Кубка Испании
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
Первый матч – 1:0
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Барселона1.25
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Реал Мадрид3.95
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Пуйоль признался, что его пятая точка встречает мужчин с хлебом и солью
Пике обжимался с Иброй на стоянке
Альба сувал в пятую точку Месси пальцы после гола 🤣
Алвез - преступник
Месси (налоги) - преступник
Россель (отсидел) - преступник
И сейчас выясняется что весь ФК банкрот платил Негрейре 20 лет🤣
И почему вы бежите болеть за ПСЖ, когда банкрот вылетает из ЛЕ?🤣
Только так!