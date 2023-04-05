«Барселона» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Барселона Реал Мадрид Кубок Испании онлайны Футбол

«Барселона» сыграет с «Реалом» в ответном матче в рамках 1/2 финала Кубка Испании

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

Барселона – Реал Мадрид
Дата проведения
5 апреля, 22.00, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч – 1:0

Статистика Кубка Испании

Опрос

«Барселона» примет «Реал» в ответном полуфинале Кубка Испании. Кто окажется в финале?
3235 голосов
Барселона
1.25 Барселона
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Реал Мадрид
3.95 Реал Мадрид
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21 комментарий

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Дамир Байназаров
Барселона > Реал Мадрид
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Berekella 999
Ответ Artem Piatkov
Победа Реала! Только так!
Только так это как Только так сразу жалобы на судейство против реала?
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Berekella 999
Ответ SCHOKKKK
Почему рычагисты глорят за клуб геев и преступников?🤣 Пуйоль признался, что его пятая точка встречает мужчин с хлебом и солью Пике обжимался с Иброй на стоянке Альба сувал в пятую точку Месси пальцы после гола 🤣 Алвез - преступник Месси (налоги) - преступник Россель (отсидел) - преступник И сейчас выясняется что весь ФК банкрот платил Негрейре 20 лет🤣 И почему вы бежите болеть за ПСЖ, когда банкрот вылетает из ЛЕ?🤣
Витамины помогут те
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Berekella 999
Барселона даже не в полном составе обязана побеждать судейский клаб реал.
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Raindrop Drop Top
Каталонские короли на несравненно фантастическом уровне тотальной доминации над мадридской игрушкой 🤣
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Кино Музыка
Если с такими потерями Барса опять победит, то в Хави определенно что-то есть.
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ljolik888
Ответ SCHOKKKK
Почему рычагисты глорят за клуб геев и преступников?🤣 Пуйоль признался, что его пятая точка встречает мужчин с хлебом и солью Пике обжимался с Иброй на стоянке Альба сувал в пятую точку Месси пальцы после гола 🤣 Алвез - преступник Месси (налоги) - преступник Россель (отсидел) - преступник И сейчас выясняется что весь ФК банкрот платил Негрейре 20 лет🤣 И почему вы бежите болеть за ПСЖ, когда банкрот вылетает из ЛЕ?🤣
Одним словом - дурак !
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ljolik888
Барселона - победа !
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Barcelona For Life83
Классная игра должна быть. Плохо только, что с потерями играть будут. Френки, Педри, Кристенсен, Дембеле, игроки которые могут повлиять на игру.
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Артём Горбенко
Ответ SCHOKKKK
Почему рычагисты глорят за клуб геев и преступников?🤣 Пуйоль признался, что его пятая точка встречает мужчин с хлебом и солью Пике обжимался с Иброй на стоянке Альба сувал в пятую точку Месси пальцы после гола 🤣 Алвез - преступник Месси (налоги) - преступник Россель (отсидел) - преступник И сейчас выясняется что весь ФК банкрот платил Негрейре 20 лет🤣 И почему вы бежите болеть за ПСЖ, когда банкрот вылетает из ЛЕ?🤣
тебя с 11 места плохо слышно
+1
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Iamliam
Ну что надо дожимать Реал в этом сезоне, брать КубокКороля и ЛаЛигу. Пусть Перес побьется в истерике немного. А то слишком уж у них все хорошо)
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Вратарь Бага
Ответ wmfrxwf5rq
Написал как-то фанат Атлетика😀
Нет, просто забавно видеть, как Витя из Оренбурга и Петя из Самары условно говоря, всерьёз собачатся, какой клуб лучше, из Мадрида или Каталонии)
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Шапка Сёмина
Да прибудет срач
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ SCHOKKKK
Почему рычагисты глорят за клуб геев и преступников?🤣 Пуйоль признался, что его пятая точка встречает мужчин с хлебом и солью Пике обжимался с Иброй на стоянке Альба сувал в пятую точку Месси пальцы после гола 🤣 Алвез - преступник Месси (налоги) - преступник Россель (отсидел) - преступник И сейчас выясняется что весь ФК банкрот платил Негрейре 20 лет🤣 И почему вы бежите болеть за ПСЖ, когда банкрот вылетает из ЛЕ?🤣
В Барселоне гей-лобби похлеще диснея
+2
-10
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Камолиддин Бурханов
Верим Барсе любим Барсе давай пиреть 👍
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cektor
Верим в победу и проход дальше Барсы !
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SCHOKKKK
Почему рычагисты глорят за клуб геев и преступников?🤣
Пуйоль признался, что его пятая точка встречает мужчин с хлебом и солью
Пике обжимался с Иброй на стоянке
Альба сувал в пятую точку Месси пальцы после гола 🤣

Алвез - преступник
Месси (налоги) - преступник
Россель (отсидел) - преступник

И сейчас выясняется что весь ФК банкрот платил Негрейре 20 лет🤣

И почему вы бежите болеть за ПСЖ, когда банкрот вылетает из ЛЕ?🤣
+4
-11
-7
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DynamoUfa
да кому нужно это класико, когда сегодня долбится цска и крылья ?!?!
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Artem Piatkov
Победа Реала!
Только так!
+1
-7
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wmfrxwf5rq
Ответ Вратарь Бага
Ща повылазят барсоглоры и реалоглоры и начнется срач.
Написал как-то фанат Атлетика😀
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Вратарь Бага
Ща повылазят барсоглоры и реалоглоры и начнется срач.
+6
-9
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