«Барселона» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Барселона» сыграет с «Реалом» в ответном матче в рамках 1/2 финала Кубка Испании

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Первый матч – 1:0

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