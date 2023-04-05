FA подверглась критике за твит с картинками, сравнивающими футболисток с Барби. Пост удалили

В Федерации футбола Англии (FA) футболисток сравнили с куклами Барби

В твиттере организации опубликовали пост с изображениями, сделанными в «генераторе селфи Барби». Этот интернет-тренд связан с продвижением нового фильма об одноименных куклах.

На изображениях, прикрепленных к твиту, ведущие футболистки женской Суперлиги, среди которых были Керис Харроп, Банни Шоу, Мэри Эрпс и Саманта Керр, сравнивались с куклами Барби.

Особую критику вызвала картинка с Шоу, надпись на котором обыгрывала имя футболистки и гласила: «Эта Барби – кролик» (слово bunny переводится с английского языка как «кролик» – Sports.ru). На других изображениях упоминались спортивные достижения игроков, например «Эта Барби на этой неделе забила свой 50-й гол в Суперлиге».

Пост был опубликован в 11:10 утра, его удалили в 12:27. Представительница FA сказала: «Это была ошибка, и она была удалена».