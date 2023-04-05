FA подверглась критике за твит с картинками, сравнивающими футболисток с Барби. Пост удалили

Теги женский футбол сборная Англии жен Футбольная ассоциация Англии интернет соцсети Футбол

В Федерации футбола Англии (FA) футболисток сравнили с куклами Барби

В твиттере организации опубликовали пост с изображениями, сделанными в «генераторе селфи Барби». Этот интернет-тренд связан с продвижением нового фильма об одноименных куклах. 

На изображениях, прикрепленных к твиту, ведущие футболистки женской Суперлиги, среди которых были Керис Харроп, Банни Шоу, Мэри Эрпс и Саманта Керр, сравнивались с куклами Барби. 

Особую критику вызвала картинка с Шоу, надпись на котором обыгрывала имя футболистки и гласила: «Эта Барби – кролик» (слово bunny переводится с английского языка как «кролик» – Sports.ru). На других изображениях упоминались спортивные достижения игроков, например «Эта Барби на этой неделе забила свой 50-й гол в Суперлиге». 

Пост был опубликован в 11:10 утра, его удалили в 12:27. Представительница FA сказала: «Это была ошибка, и она была удалена». 

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4 комментария

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kunaguero
This Barbie is a Bunny ☺️
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FilinMD
Ответ Ночной кошмар Логинова
А почему ошибка? Некоторые футболистки хотели быть Кеном?
Черным
+1
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Ivachnenco
Собрать комиссию и отстранить FA на 10 матчей
+5
0
+5
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Ночной кошмар Логинова
А почему ошибка? Некоторые футболистки хотели быть Кеном?
+8
0
+8
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