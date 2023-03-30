Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»
Легковес UFC Дэн Хукер прокомментировал видео, в котором блогер Хасбулла Магомедов бьет кошку.
«Давно этого ждал. Давайте разрушим карьеру этой гребаной ##### [женский половой орган]», – написал Хукер в социальных сетях.
Ранее в сеть попал ролик, в котором блогер дергает животное за ухо и бьет кулаком.
Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой
Хукер готов отвечать за слова о Махачеве: «Уверен, что UFC меня накажет»
Внимание! Урок анатомии.
Наружные половые органы:
1 – лобок; 2 – крайняя плоть клитора; 3 – головка клитора; 4 - малые половые губы; 5 - наружное отверстие мочеиспускательного канала; 6 - девственная плева (является границей между внешними и внутренними половыми органами); 7 - бартолинова железа; 8 - задний проход; 9 - вход во влагалище; 10 - большие половые губы.
Внутренние половые органы:
1- влагалище. 2- шейка матки. 3- матка.
Придатки матки: 4- маточные трубы. 5- яичники.
Теперь, вопрос: что имел ввиду Хукер?)
P.S За своего кота я б его в унитаз затолкал и смыл
конечно, мусорнётся и накатает заяву, проститут под капельницей.
твоя карьера уже под капельницей.
Реальный дегенерат.