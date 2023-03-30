Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»

Легковес UFC Дэн Хукер прокомментировал видео, в котором блогер Хасбулла Магомедов бьет кошку.

«Давно этого ждал. Давайте разрушим карьеру этой гребаной ##### [женский половой орган]», – написал Хукер в социальных сетях.

Ранее в сеть попал ролик, в котором блогер дергает животное за ухо и бьет кулаком.

Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой

Хукер готов отвечать за слова о Махачеве: «Уверен, что UFC меня накажет»