Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»

Теги UFC MMA интернет коты соцсети Дэн Хукер Хасбик Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Дэн Хукер прокомментировал видео, в котором блогер Хасбулла Магомедов бьет кошку.

«Давно этого ждал. Давайте разрушим карьеру этой гребаной ##### [женский половой орган]», – написал Хукер в социальных сетях.

Ранее в сеть попал ролик, в котором блогер дергает животное за ухо и бьет кулаком.

Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой

Хукер готов отвечать за слова о Махачеве: «Уверен, что UFC меня накажет»

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33 комментария

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Александр Сандалов
Ответ dreamstep
Хасбику не на ком больше зло срывать, на кошках или соседских детях. Надеюсь получит проблем не меньше чем Зума из Вест Хэма.
Каких ещё детях ?Любой второклассник Хасбику наваляет
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Артём Сергеев
для хасбика эта кошка, как для среднестатистического человека тигр
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Я Ты
у хукера знатно бомбит
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DonaldBrashear 2.0
##### [женский половой орган]

Внимание! Урок анатомии.

Наружные половые органы:
1 – лобок; 2 – крайняя плоть клитора; 3 – головка клитора; 4 - малые половые губы; 5 - наружное отверстие мочеиспускательного канала; 6 - девственная плева (является границей между внешними и внутренними половыми органами); 7 - бартолинова железа; 8 - задний проход; 9 - вход во влагалище; 10 - большие половые губы.

Внутренние половые органы:
1- влагалище. 2- шейка матки. 3- матка.
Придатки матки: 4- маточные трубы. 5- яичники.

Теперь, вопрос: что имел ввиду Хукер?)
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alexander bakulin
Ответ Денис Т.
Hook - крюк (англ.)
молодец, что заглянул в словарь и процитировал. но я английским владею не на уровне словаря, а свободно разговариваю. поэтому и рассказал, для подобных тебе, как переводится с уличного слэнга слово "хукер"
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Денис Т.
Ответ alexander bakulin
человек носит фамилию "хукер" (в переводе на русский "проститутка"). чего ещё от него можно ожидать? конечно, мусорнётся и накатает заяву, проститут под капельницей.
Hook - крюк (англ.)
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Мага осторожный
карлану самому по голове постучать надо
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alexander bakulin
Ответ Мага осторожный
это твой сын по ходу 🤣
твой сын в обоссаной хрущёвке проживает и хлещет балтику девятку. а хасбулла в гучи и армани, имеет с UFC эксклюзивный контракт.
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Мага осторожный
Ответ alexander bakulin
хасбулла - король UFC. гений, филантроп, плейбой, миллионер. нищеброды просто завидуют. твоя карьера уже под капельницей.
это твой сын по ходу 🤣
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Klshk
Как говорил Артем Дзюба: Я за, обеими руками!
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alexander bakulin
Ответ Unnamed80
вы по умственному развитию находитесь рядом, причем возможно карлик впереди
пшёл прочь, нищим не подаю.
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Unnamed80
Ответ alexander bakulin
хасбулла - король UFC. гений, филантроп, плейбой, миллионер. нищеброды просто завидуют. твоя карьера уже под капельницей.
вы по умственному развитию находитесь рядом, причем возможно карлик впереди
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Unnamed80
Мелкая почепешка на фоне хайпа вокруг своего поганого имени, совсем офигел. Все те, кто его таскают на руках и обнимаются с ним, поддерживают вот такие действия этого тормоза?

P.S За своего кота я б его в унитаз затолкал и смыл
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alexander bakulin
человек носит фамилию "хукер" (в переводе на русский "проститутка"). чего ещё от него можно ожидать?
конечно, мусорнётся и накатает заяву, проститут под капельницей.
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Рашпель793
Не понимаю негодования. Для Хасбика этот кот как для обычного человека тигр. Там равные силы были и Хасбик как истиный горец одолел зверя.
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alexander bakulin
хасбулла - король UFC. гений, филантроп, плейбой, миллионер. нищеброды просто завидуют.
твоя карьера уже под капельницей.
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Aram Ambarsumyan
Ответ Serg S
Комментарий удален модератором
Я просто высказал своё мнение! В чём проблема? Хукер много фигни болтает, а в боях с топовыми соперниками сразу превращается в грушу! Вспомни его бои с Исламом и с Алленом!
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Serg S
Ответ Aram Ambarsumyan
Лучше бы ты так хорошо дрался, чем болтал!
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Serg S
Ответ Abu Ibrahim
А Хукер бьет людей .. за деньги .. так кто хуже ?
Людей можно бить в ММА, они могут ответить, а кошек нет. Они беззащитные против человека.
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Alext
Ответ DrDro
Посмотрел видео. Реальный дегенерат.
Да на морде всё написано, как ни крути
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Serg S
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Разрушить какую карьеру? Карьеру фрика? Культура отмены выходит на новый уровень.
Фрики тоже бывают нужными и не нужными, могут зарабатывать много бабок или не могут... Выкинуть его - значит лишить большого заработка, чтобы дальше этот шут веселил народ за копейки. В этом смысл того, что имел ввиду Хукер
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Gnoyniy Jacques Derrida
Ответ Дмитрий
Комментарий удален модератором
а как тебе все эти бойцы без боёв и певцы без песен?
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DrDro
Ответ Дмитрий
Комментарий удален модератором
Посмотрел видео.
Реальный дегенерат.
+8
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Gnoyniy Jacques Derrida
Разрушить какую карьеру? Карьеру фрика? Культура отмены выходит на новый уровень.
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Abu Ibrahim
А Хукер бьет людей .. за деньги .. так кто хуже ?
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