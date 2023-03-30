Хасбик – об инциденте с кошкой: «Я ее поругал немного, а вы напали на меня толпой»

Теги интернет коты соцсети Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, высказался об инциденте с кошкой.

«Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Я понимаю, что люди хотят на меня наброситься за мою ошибку. Но я ее [ударил] за то, что она фигней на улице страдала. За ухо чуть-чуть потянул.

Я кошку очень сильно люблю. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка – мое самое любимое животное. Когда она не слушается, то я ее немного ругаю. А вы напали на меня толпой», – сказал Магомедов на видео, опубликованном в соцсетях.

«Не слушался, на улице фигней страдал». Хасбик извинился перед котом, которого дергал за ухо и бил кулаком

Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»

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4 комментария

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Мага осторожный
хасбика тоже надо стукнуть чтобы фигнёй не страдал
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Los Galácticos
Спортс мониторит сторисы Хасбика в инстаграме :))
Спасибо, теперь хоть могу прочитать и понять что он там говорил :))
+2
-1
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artem klishin
Хасбик красавчик, пора начинать карьеру в MMA💪
0
-6
-6
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Гамарджоба Генацвале
В случае с ним - это не только домашнее животное, а ещё и средство передвижения.
+13
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