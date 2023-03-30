Хасбик – об инциденте с кошкой: «Я ее поругал немного, а вы напали на меня толпой»

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, высказался об инциденте с кошкой.

«Братья, те, кто думает, что я сильно кошку бью, за ухо потянул, туда-сюда. Я понимаю, что люди хотят на меня наброситься за мою ошибку. Но я ее [ударил] за то, что она фигней на улице страдала. За ухо чуть-чуть потянул.

Я кошку очень сильно люблю. Если бы я кошку не любил, то дома бы не держал. Кошка – мое самое любимое животное. Когда она не слушается, то я ее немного ругаю. А вы напали на меня толпой», – сказал Магомедов на видео, опубликованном в соцсетях.

«Не слушался, на улице фигней страдал». Хасбик извинился перед котом, которого дергал за ухо и бил кулаком

Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»