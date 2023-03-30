Хасбик выложил фото с ведущими ЧБД: «Мои люди»

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, опубликовал фотографию с ведущими проекта «Что было дальше?»

«Мои люди», – подписал публикацию Хасбик.

Премьера выпуска шоу «Что было дальше?» с участием Хасбуллы Магомедова состоится 1 апреля.

Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»

Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой