Хасбик выложил фото с ведущими ЧБД: «Мои люди»

Теги интернет соцсети Хасбик Бокс/MMA/UFC

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, опубликовал фотографию с ведущими проекта «Что было дальше?»

«Мои люди», – подписал публикацию Хасбик.

Премьера выпуска шоу «Что было дальше?» с участием Хасбуллы Магомедова состоится 1 апреля.

Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»

Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой

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6 комментариев

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уличный иуда
Ничегоооо, за пушистика тебе еще прилетит ответка, карлан
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Aleksei N?nik
Если гость реально Хасбик, ну... Такое. Как над нам стебаться то? Глядишь и нормально все пройдёт
+2
-1
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Арсен Венгер (копия)
Нашли 2 выделяющиеся фамилии в списке ссылок на инсту ?)
0
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Vićtor Diaź
Недочеловек беззащитное животное обижает. Бедный кот…
Всегда терпеть не мог это существо, а теперь и подавно. Мерзость
+21
-2
+19
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Михаил Зюбин
За пушистого - ответь😥
+25
0
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Ебздрогыч
За кошку ответишь!
+23
-1
+22
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