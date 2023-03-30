Хасбик выложил фото с ведущими ЧБД: «Мои люди»
Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, опубликовал фотографию с ведущими проекта «Что было дальше?»
«Мои люди», – подписал публикацию Хасбик.
Премьера выпуска шоу «Что было дальше?» с участием Хасбуллы Магомедова состоится 1 апреля.
Хукер – о видео, в котором Хасбик бьет кошку: «Давайте разрушим карьеру этой #####»
Премьера нового выпуска ЧБД состоится 1 апреля. В анонсе Хасбик ударил Тамби Масаева ногой
Всегда терпеть не мог это существо, а теперь и подавно. Мерзость