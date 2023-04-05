«В Европе все боятся «Реал», но «Реал» боится «Барселону». И так было всегда». Яя Туре думает, что каталонцы выйдут в финал Кубка

Яя Туре высказался о предстоящем матче между «Барселоной» и «Реалом»

Сегодня команды встретятся в ответной игре полуфинала Кубка Испании. В первом матче каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0.

– В Кубке состоится матч «Барса» – « », чего ты ждешь от этой игры?

– У «Барселоны» есть преимущество. Это будет напряженное противостояние, но оно может быть взрывным. Хотя у «Барселоны» и есть преимущество, им будет трудно. Конечно, учитывая их великолепную форму, я думаю, что они смогут пробиться в финал. Я надеюсь, что они пройдут, но случиться может все что угодно. Никто не знает!

– В первом матче «Барса» взяла верх благодаря голу Кессиэ, не сыграв при этом великолепно. Как ты к этому отнесся?

– Очень хорошо. Как болельщику «Барсы», мне нравится побеждать «Мадрид». Первый матч завершился с отличным результатом – 1:0 на «Бернабеу», и теперь все, что им [«Барсе»] нужно сделать, это добиться ничьей.

– Должна ли « » играть открыто, чтобы решить исход противостояния, или они могут позволить себе играть на результат?

– Я не знаю, как все обернется на самом деле, но ясно, что для «Барсы» самое главное – побеждать и играть хорошо. Надеюсь, она выиграет, но я думаю, что победа будет за той или иной командой. Ничьей не будет. Хозяева – в большей степени фавориты, и я думаю, что они добьются победного результата в самом начале.

– Похоже, у «Мадрида» настрой на камбэки сильнее, чем у «Барсы», ты согласен?

– Да, это так. «Мадрид» всегда обладал такой силой, и мы это знаем. У них есть качества и менталитет, которые очень отличаются [от других команд]. Всякий раз, когда я играл против «Реала», складывалось впечатление, что они могут победить. У них менталитет победителей и борцов. На последних минутах они изо всех сил стараются победить.

В Европе все команды боятся «Мадрид», но «Мадрид» боится «Барселону». И так было всегда, – сказал бывший полузащитник «Барсы» и «Манчестер Сити».