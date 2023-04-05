«В Европе все боятся «Реал», но «Реал» боится «Барселону». И так было всегда». Яя Туре думает, что каталонцы выйдут в финал Кубка

Теги Яя Туре Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Футбол

Яя Туре высказался о предстоящем матче между «Барселоной» и «Реалом»

Сегодня команды встретятся в ответной игре полуфинала Кубка Испании. В первом матче каталонский клуб одержал победу со счетом 1:0. 

– В Кубке состоится матч «Барса» – «Реал», чего ты ждешь от этой игры?

– У «Барселоны» есть преимущество. Это будет напряженное противостояние, но оно может быть взрывным. Хотя у «Барселоны» и есть преимущество, им будет трудно. Конечно, учитывая их великолепную форму, я думаю, что они смогут пробиться в финал. Я надеюсь, что они пройдут, но случиться может все что угодно. Никто не знает!

– В первом матче «Барса» взяла верх благодаря голу Кессиэ, не сыграв при этом великолепно. Как ты к этому отнесся?

– Очень хорошо. Как болельщику «Барсы», мне нравится побеждать «Мадрид». Первый матч завершился с отличным результатом – 1:0 на «Бернабеу», и теперь все, что им [«Барсе»] нужно сделать, это добиться ничьей.

– Должна ли «Барселона» играть открыто, чтобы решить исход противостояния, или они могут позволить себе играть на результат?

– Я не знаю, как все обернется на самом деле, но ясно, что для «Барсы» самое главное – побеждать и играть хорошо. Надеюсь, она выиграет, но я думаю, что победа будет за той или иной командой. Ничьей не будет. Хозяева – в большей степени фавориты, и я думаю, что они добьются победного результата в самом начале.

– Похоже, у «Мадрида» настрой на камбэки сильнее, чем у «Барсы», ты согласен?

– Да, это так. «Мадрид» всегда обладал такой силой, и мы это знаем. У них есть качества и менталитет, которые очень отличаются [от других команд]. Всякий раз, когда я играл против «Реала», складывалось впечатление, что они могут победить. У них менталитет победителей и борцов. На последних минутах они изо всех сил стараются победить.

В Европе все команды боятся «Мадрид», но «Мадрид» боится «Барселону». И так было всегда, – сказал бывший полузащитник «Барсы» и «Манчестер Сити».

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84 комментария

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AnMe
Ответ azikevich
как раз таки полноценно тренера и не хватало тогда, Тито боролся за жизнь в тот момент, брльше лечился, чем тренеровал. в итоге, к сожалению, не выиграл
Кстати да, это же было в то время. Думал позже, согласен абсолютно. Я помню даже во времена Пепа говорили, что команде не нужен тренер. Барса тогда очень сильная была, был бы грамотный тренер на долгосрочную перспективу, между 08 и 15 почти все кубки бы забрали.
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СД18
Ответ AnMe
За 2013 им респект, вот этой победой стоит гордиться, а не когда дохлый клуб изливают. Бывает и такое, какая великая команда не проигрывала? Многое решает тренерская тактика, а не игроки, также удобный соперник и удача. Было такое, чтобы команда весь год только побеждала? Всякое бывает, это футбол.
Под тренерскую тактику нужны исполнители, а когда у тебя условные Аленья, Тринкау, Семеду и прочии, то тут ни какая тактика и стратегия не поможет. Только Лео.
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RealJon
Не знаю про нас фанатов, но если обращать внимание, игроки Реала никогда высказывался таким образом, в то время почти все игроки Барсы бывшие или нынешние, все одинаково комплексует на сторону Реала. Интересно почему так, неужели так трудно вести себя достойно
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madrilenos
Ответ Burel
ахаха, ну, как всегда, фанаты меньше, чем клуба прикрываются Баварией, когда Бернабеу уже давно является тренировочной базой Барсы
а чем вас еще крыть то? если логичное сравнение Чемпионст Ла Лиги, Кубков ЛЧ для Вас, фанатов Барселоны, неубедительно 😅 ну и для Мадрида главное кубки, а для вас победы над Мадридом. вот и вся разница 😄
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Максим Левицкий
Думаю Туре даже сейчас лучше Модрича и Крооса. И при этом у него нет ЗМ, в отличие от патлатого хорватского гнома. Вот что сила пиара животворящая делает.
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azikevich
Ответ AnMe
За 2013 им респект, вот этой победой стоит гордиться, а не когда дохлый клуб изливают. Бывает и такое, какая великая команда не проигрывала? Многое решает тренерская тактика, а не игроки, также удобный соперник и удача. Было такое, чтобы команда весь год только побеждала? Всякое бывает, это футбол.
как раз таки полноценно тренера и не хватало тогда, Тито боролся за жизнь в тот момент, брльше лечился, чем тренеровал. в итоге, к сожалению, не выиграл
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roni20
Ответ InKyYy__ YyYy
Окей если судьи помагают барсе назови хоть один матч кроме Челси где Барселоне помогали
ПСЖ
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Максим Левицкий
У Барсы стояк на реал. Постоянно засаживает ему по самые гланды, как позорной девке
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Мадрид наказывает!
Ответ Arman Aleksanyan
Ну в 20 веке барса не всегда была даже топовой. Так что это не аргумент. Барса сильно изменилась та команда и эта команда совсем разные по уровню
Это не аргумент, а исторический факт, как и 11-1.
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Davron Tashkenbaev
Ответ Cruel Snake
Даже «Айнтрахт»!
Даже Рома..
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Dexter Dallas
Ответ Andry 72
Ты наверно молодой,забыл период 2009-2015 😀
Ты наверное молодой и забыл. Что барса была никем до прихода райкарда
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прощай Роналду
Ответ Cruel Snake
Даже «Айнтрахт»!
Они Баварию размотали, а ты про Барсу загоняешь
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InKyYy__ YyYy
Ответ Umar Yunuszoda
Реал не боится барса Реал боится проект Негрейра
Окей если судьи помагают барсе назови хоть один матч кроме Челси где Барселоне помогали
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прощай Роналду
Ответ 20!8
Жалко барсу в Европе никто не боится,даже мёртвый Интер из возил(
Чемпион Италии с правильным судейством?)
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Angusht_17
Ответ Burel
3:0 3:0 3:0 3:0 6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 🔝🔥
откуда ты эти первые четыре 3:0 взял?))) клавиатура глючит?
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Arman Aleksanyan
Ответ Kirill IA
у Барсы полсостава в лазарете, тут бойся-не бойся
Это да. Травмы сильно мешают. Но главное оборона есть
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Олег М
Выдал базу
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Arman Aleksanyan
Ответ Umar Yunuszoda
Реал не боится барса Реал боится проект Негрейра
А зачем барсе бояться. 3 матча подряд выигрываем играть будем на нашем стадионе состав нормальный. Чего нам бояться. У реала особо некого боятся
Бензема в этом году против Барсы слаб его постоянно закрывают. Про винисиуса я вообще молчу Араухо его постоянно в кармане держит. А полузащита ваша в последних матчах против Барсы тоже никакая. Вот если Рюдигера у вас в старте не будет тогда да ваша оборона будет надёжнее ну и плюс Куртуа тащит. Правда это не мешает нам вам забивать. А если мы не сможем то всегда нам поможет Милитао. Чего нам бояться
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Bazilic
Ответ 20!8
Жалко барсу в Европе никто не боится,даже мёртвый Интер из возил(
Переломанную Барсу легко возить
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AF007
Ответ 20!8
Жалко барсу в Европе никто не боится,даже мёртвый Интер из возил(
Вместо того, чтобы просто признать, что в 21 веке Барса аномально часто громит "лучший клуб в истории" и отдать ей должное, сливочное глорьё каждый раз начинает дико комплексовать)
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jnvljn
Ответ Ya_Mama
Возил в своей штрафной?))
Такие люди не смотрят матчи, им лишь бы набросить
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Arman Aleksanyan
Ответ Мадрид наказывает!
Хаве в коридоре стоял и хлюпал))
Вряд ли после 6-2 5-0 4-3 2-1 он так делал. И сейчас из 6 классико он выиграл 4. Так что Хави пока что очень хорошо справляется с реалом
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Jason Williams
Ответ 90 Minutes
Пуфф в европе бояться реал такие клубы как лудогорец лех ференцварош и им подобные
зато на барселону такие же клубы даже в ЛЕ ссут))
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Кулёс
Яя базу выдал)
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Arman Aleksanyan
Ответ Cruel Snake
Три года без побед. Это про то что я написал. А этим можешь тешить себя сколько хочешь, #####. Особенно последние 4:0 единственная радость за сезон, всё что смогли бестрофейники
Вроде недавно трофей взяли. 3 матча подряд побеждаем в классико. Почти чемпионство взяли осталось только закончить сезон и всё. Трофеи будут победы в классико будут. А команду пастуха и кумана побеждали все. Этим радоваться не стоит. Те коллективы даже сложно назвать командами это было просто набор игроков а во главе физруки и тупой президент. Ту команду всё побеждали.
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