Гальтье уволят до конца сезона, если победа «ПСЖ» в Лиге 1 будет под угрозой. У него 2 игры на исправление ситуации
Кристофу Гальтье дали два матча на исправление ситуации в «ПСЖ»
Два предстоящих матча станут определяющими для краткосрочного будущего Кристофа Гальтье в «ПСЖ». Если победа в Лиге 1 окажется под угрозой, тренера уволят, пишет L’Équipe. В субботу парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».
Долгосрочное будущее Гальтье в «ПСЖ» уже кажется предрешенным. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, Кристофа уволят в июне. Гальтье остается лишь надеяться, что «ПСЖ» не найдет подходящую замену.
В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей во всех турнирах. После серии неудачных результатов отрыв парижан от «Ланса» и «Марселя» в таблице Лиги 1 сократился до 6 очков.
«Лион» сдержал «Париж», «Ньюкасл» разнес опорную зону «МЮ» без Каземиро. Главное о тактике выходных
Сильно пострадала репутация у Анчи, Эмери, Почеттино, Тухеля?
Все прекрасно понимают, что дело тут не в тренерах
Там одни мессифаны.