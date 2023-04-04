Гальтье уволят до конца сезона, если победа «ПСЖ» в Лиге 1 будет под угрозой. У него 2 игры на исправление ситуации

Кристофу Гальтье дали два матча на исправление ситуации в «ПСЖ»

Два предстоящих матча станут определяющими для краткосрочного будущего в « ». Если победа в Лиге 1 окажется под угрозой, тренера уволят, пишет L’Équipe. В субботу парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».

Долгосрочное будущее Гальтье в «ПСЖ» уже кажется предрешенным. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, Кристофа уволят в июне. Гальтье остается лишь надеяться, что «ПСЖ» не найдет подходящую замену.

В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей во всех турнирах. После серии неудачных результатов отрыв парижан от «Ланса» и «Марселя» в таблице Лиги 1 сократился до 6 очков.

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