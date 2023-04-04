Гальтье уволят до конца сезона, если победа «ПСЖ» в Лиге 1 будет под угрозой. У него 2 игры на исправление ситуации

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Кристоф Гальтье Футбол

Кристофу Гальтье дали два матча на исправление ситуации в «ПСЖ»

Два предстоящих матча станут определяющими для краткосрочного будущего Кристофа Гальтье в «ПСЖ». Если победа в Лиге 1 окажется под угрозой, тренера уволят, пишет L’Équipe. В субботу парижане сыграют с «Ниццей» в гостях, а затем команда проведет домашнюю игру против «Ланса».

Долгосрочное будущее Гальтье в «ПСЖ» уже кажется предрешенным. Если клубу удастся договориться с желаемым кандидатом на замену, Кристофа уволят в июне. Гальтье остается лишь надеяться, что «ПСЖ» не найдет подходящую замену.

В 2023 году «ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей во всех турнирах. После серии неудачных результатов отрыв парижан от «Ланса» и «Марселя» в таблице Лиги 1 сократился до 6 очков.

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32 комментария

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Ильнур Хасанов
А в Париж кого не приведи все сольются. Им нужно жесткого такого как Зидан, если ему конечно руки руководство не свяжет.
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alexis2020
Ответ sayemlo
после барсы
Барса хоть много еврокубков выиграла, и даже до первой победы в Лиге чемпионов за них играли легендарные Кройф и Марадона
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AnMe
Ответ Homelender_666
Истинный ФК "Мем". P.S. Болельщики ПСЖ, не обижайтесь)
Думаю тут большинство, как и я, не болеют за ПСЖ, а просто смотрят игры из-за индивидуальных игроков. В частности Месси, ибо доигрывает карьеру уже можно сказать. Как было болото, так и осталось. Правда раньше куда адекватнее был клуб, но кризис бывает у всех.
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Троллейбус
Спартак Гогниев свободен, если что
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The Best
Ответ BSADNIK
после челси
Как фанат Челси скажу что мы фк цирк (благодаря гениальным решениям руководства) 🤧
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Спортивный костюм
Лига 1 стыдно не забивать пачками
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Рокко Сиффредди
Отчислить и назначить Клеа Галтье.
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Нефанатик
Его и так уволят в конце сезона. Я это еще в начале сезона говорил. Мои статусы не дадут соврать.
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Denis242424
Ответ cektor
слабый тренер , не смог успокоить черепашку обиженную
Черепашке надо Зидана, а тот хочет только в сборную.
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San9
Отрыв нормальный, но с учетом игры, которую они показывают, не удивлюсь, что и чемпионство смогут упустить. Вот будет цирк))
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Алексей Куликов
Ответ ConorNite
Бедные эти тренеры, которые идут в это болото. Ведь, в конечном счете, козлами отпущения делают именно их
всем бы за такие деньги навещать это болото.
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The Evil Within
Больше пресмыкаться перед пешедралом нужно, тогда и придет к успеху.
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Tollie
Ответ ConorNite
Бедные эти тренеры, которые идут в это болото. Ведь, в конечном счете, козлами отпущения делают именно их
бедные тренеры за это получают компенсацию в виде огромной, неадекватной зарплаты, и перестают быть бедными. так что баланс соблюдается.
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Кирилл Голивец
Ответ Homelender_666
Истинный ФК "Мем". P.S. Болельщики ПСЖ, не обижайтесь)
Скоро этот мыльный пузырь лопнет и вернется к соперничеству с Осером и Монпелье в середине таблицы
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AF007
Ответ ConorNite
Бедные эти тренеры, которые идут в это болото. Ведь, в конечном счете, козлами отпущения делают именно их
Ну так сидел бы в своей Ницце, раз атаку не умеет ставить настолько, что к концу сезона забивать перестал даже Мбаппе
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Homelender_666
Ответ Рашпель793
Болельщики ПСЖ )) Забавно ))
😁
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Рашпель793
Ответ Homelender_666
Истинный ФК "Мем". P.S. Болельщики ПСЖ, не обижайтесь)
Болельщики ПСЖ )) Забавно ))
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AlexDeLarge
Ответ ConorNite
Бедные эти тренеры, которые идут в это болото. Ведь, в конечном счете, козлами отпущения делают именно их
Разве?
Сильно пострадала репутация у Анчи, Эмери, Почеттино, Тухеля?
Все прекрасно понимают, что дело тут не в тренерах
+14
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Alexander p.
Зачем его вообще подписывали 💁‍♂️
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инок
Сейчас Гальтье нужно отодвинуть Кампуша от команды чтобы не налетал на игроков с диким криком. Наладить микроклимат. Ситуация пока не катастрофична...
+2
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Cruel Snake
Собраться! Трудные времена, это да, но надо обязательно поддержать. Удачи «Лион»!
+1
-1
0
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Роман
Ответ Homelender_666
Истинный ФК "Мем". P.S. Болельщики ПСЖ, не обижайтесь)
Здесь на ветке нет болельщиков ПСЖ.
Там одни мессифаны.
+2
-7
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cektor
слабый тренер , не смог успокоить черепашку обиженную
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BSADNIK
Ответ sayemlo
после барсы
после челси
+4
-3
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Бестрофейник 19/20
Проблема в том, что у ПСЖ нет стабильных конкурентов. Уже сколько игр в этом сезоне проиграли, но отрыв всё ещё 6 очков. Конкуренты вообще куда больше сливают и не могут воспользоваться отсечкой ПСЖ
+5
-2
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