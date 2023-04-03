Поражение «ПСЖ» от «Лиона» ослабило позиции Гальтье в клубе. Решений о будущем тренера пока не принималось

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Позиции Кристофа Гальтье в «ПСЖ» ослабли после поражения от «Лиона»

В 29-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле уступил «Лиону» со счетом 0:1.

В 18 матчах с начала 2023 года парижане потерпели 8 поражений. Подобное происходит впервые с момента прихода катарских инвесторов в клуб в 2011 году.

Как сообщает RMC Sport, сомнения руководства в Гальтье, возникшие после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» на стадии 1/8 финала, возросли после поражения от «Лиона». Однако никаких решений о будущем главного тренера «ПСЖ» в данный момент не принималось.

Сообщается, что будущее Гальтье в клубе зависит от двух следующих матчей против «Ниццы» и «Ланса».

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12 комментариев

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Дмитрий Гудков
Насколько же конечно Хускорд проныры
Главное Месси звезду дали, а французкие издания худшую оценку
И ослабла не позиция Месси, а главного тренера
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Хан Сахан
Ответ QWertY
*умер от пафоса*
Ой, уже пошутить нельзя, сразу минусовать 🙄
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QWertY
Ответ Хан Сахан
Знаете, я футбол во многом полюбил из-за этого человека. Когда был совсем юным, я восхищался его игрой. Затем он стал тренером и добился больших успехов на этом поприще. Он имеет огромный авторитет и сумел бы сладить с любым футболистом. Имя этому человеку - Зинедин Зидан и я считаю, что его время пришло.
*умер от пафоса*
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Хан Сахан
Знаете, я футбол во многом полюбил из-за этого человека. Когда был совсем юным, я восхищался его игрой. Затем он стал тренером и добился больших успехов на этом поприще.
Он имеет огромный авторитет и сумел бы сладить с любым футболистом. Имя этому человеку - Зинедин Зидан и я считаю, что его время пришло.
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Екн Лор
Надо бы Поттера им назначить. Тогда круг точно замкнётся
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Andrew Petrov
назначат кого-то из немцев или Юлика или подождут Клоппа
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QWertY
Ответ Pertinax Gandi
Я бы на их месте обратился к папе Карло, если того всё-таки уволят из Мадрида.
Согласен. Нужен человек, который вновь опустит ПСЖ на второе место. Карлито в этом плане лучше всех🫢☝🏻
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шлеп нога
Хороший дядька! Но, к сожалению не потянул! Конечно тяжело играть каждый матч вдевятером, а то и восьмиром!
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Георгий Асланян
Очень хочется посмотреть на Зидана во главе ПСЖ
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Юрий Кечко
Пусть ещё побудет , во Франции в кое то веке интрига будет , но обвинят Месси конечно ну пох )))
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Pertinax Gandi
Я бы на их месте обратился к папе Карло, если того всё-таки уволят из Мадрида.
+1
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QWertY
Луис Энрике будет идеальным кандидатом
+3
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