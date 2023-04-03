Поражение «ПСЖ» от «Лиона» ослабило позиции Гальтье в клубе. Решений о будущем тренера пока не принималось
Позиции Кристофа Гальтье в «ПСЖ» ослабли после поражения от «Лиона»
В 29-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле уступил «Лиону» со счетом 0:1.
В 18 матчах с начала 2023 года парижане потерпели 8 поражений. Подобное происходит впервые с момента прихода катарских инвесторов в клуб в 2011 году.
Как сообщает RMC Sport, сомнения руководства в Гальтье, возникшие после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» на стадии 1/8 финала, возросли после поражения от «Лиона». Однако никаких решений о будущем главного тренера «ПСЖ» в данный момент не принималось.
Сообщается, что будущее Гальтье в клубе зависит от двух следующих матчей против «Ниццы» и «Ланса».
Главное Месси звезду дали, а французкие издания худшую оценку
И ослабла не позиция Месси, а главного тренера
Он имеет огромный авторитет и сумел бы сладить с любым футболистом. Имя этому человеку - Зинедин Зидан и я считаю, что его время пришло.