Поражение «ПСЖ» от «Лиона» ослабило позиции Гальтье в клубе. Решений о будущем тренера пока не принималось

Позиции Кристофа Гальтье в «ПСЖ» ослабли после поражения от «Лиона»

В 29-м туре Лиги 1 « » на своем поле уступил «Лиону» со счетом 0:1.

В 18 матчах с начала 2023 года парижане потерпели 8 поражений. Подобное происходит впервые с момента прихода катарских инвесторов в клуб в 2011 году.

Как сообщает RMC Sport, сомнения руководства в , возникшие после вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» на стадии 1/8 финала, возросли после поражения от « ». Однако никаких решений о будущем главного тренера «ПСЖ» в данный момент не принималось.

Сообщается, что будущее Гальтье в клубе зависит от двух следующих матчей против «Ниццы» и «Ланса».