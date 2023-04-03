«ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей с начала года. Такого не было с 2001-го

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» проиграл почти половину матчей с начала 2023 года.

Команда Кристофа Гальтье сегодня уступила «Лиону» (0:1) в 29-м туре Лиги 1.

Всего в текущем календарном году у нее 8 поражений за 18 матчей во всех турнирах. Ранее парижане уступили «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1 и 0:2), «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1 и 0:2).

В последний раз подобное происходило в 2001-м – тогда за первые 18 матчей года «ПСЖ» проиграл 9 раз.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Егор Крид58
у Бенфики защита лучше? нет. полузащита тоже норм, вот только эту конструкцию собрать не кто не может.
Полузащита намного лучше у Бенфики, чем у ПСЖ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Игорь Новиков
Там Кампуша важнее уволить. Просто провал, а не трансферы.
Помню как радовались за Кампуша, а в итоге оказался таким же полезным для ПСЖ как и Месси 😁
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Andrew Chepaylo
Ну так они и рулят, а тренер возразить ничего не может
Чем они там рулят? Это они это дно Витинью, Руиса, Мендеша, Экитики, Данило, притащили в команду?!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
Ответ Игорь Климов
Полузащиты и защиты в ПСЖ нет, можно сказать от слова совсем.
у Бенфики защита лучше? нет.
полузащита тоже норм, вот только эту конструкцию собрать не кто не может.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ответ Франческо Тортик
Воу-воу, месси, полегче. Хватит рекордов.
С приходом Месси, ПСЖ преобразился 😆
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эрнандес Эрнандес
Ох уж этот Мбаппе, который мешает Месси тащить ПСЖ

😆
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Егор Крид58
болел ПСЖ жалко, лидеры совсем не выкладываются, посмотрите как Месси и Мбаппе рвут 5 точки в сборных, а в клубе дельмово играют
Полузащиты и защиты в ПСЖ нет, можно сказать от слова совсем.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Игорь Климов
Месси, Мбаппе - это несомненно звезды, а кто ещё звезда там?! Неймар выбыл до конца сезона.
Ну так они и рулят, а тренер возразить ничего не может
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ Комил Мирзаев
уволить Гальте
Там Кампуша важнее уволить. Просто провал, а не трансферы.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
болел ПСЖ жалко, лидеры совсем не выкладываются, посмотрите как Месси и Мбаппе рвут 5 точки в сборных, а в клубе дельмово играют
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
и все равно на 6 очков в отрыве от второго места, была бы хоть одна стабильная команда в лиге фермеров, мешок давно вылетел бы с первого места, жаль что в соперниках такие же донные
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пенс
Если хочешь уничтожить клуб, то нужно подписать пешего. Не зря же даже Пеп знающий лёню, как лупленного открестился от него. Никому такой подарок даже даром был не нужен. Кроме любителей блестяшек, конечно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Royal Watcher
Гальтье ни в чем не виноват, это сборище «суперзвезд»… Тут ни один тренер не справится
Месси, Мбаппе - это несомненно звезды, а кто ещё звезда там?! Неймар выбыл до конца сезона.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a1ber1
Галтье видимо спас жизнь шейхк Манусуру, другую причину я не вижу почему он до сих пор во главе ПСЖ.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joy2being
Эффект Месси
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Перевалов
Тренер не внушает абсолютно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Кроме Месси, Мбаппе, Верратти, Хакими, (Неймар, травма), остальной состав ПСЖ - это обычные середняки, отсюда и такие результаты.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maximus388
Мбаппе уже не смеется после победы Лиона над словосочетанием "Лига фермеров", или проиграть полуфиналисту ЛЧ не зазорно?!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Юран готов принять команду
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dexter Dallas
напомню. в августе ставили цель пройти сезон без поражений)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Франческо Тортик
Воу-воу, месси, полегче. Хватит рекордов.
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Royal Watcher
Гальтье ни в чем не виноват, это сборище «суперзвезд»…
Тут ни один тренер не справится
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комил Мирзаев
уволить Гальте
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий