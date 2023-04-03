«ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей с начала года. Такого не было с 2001-го

«ПСЖ» проиграл почти половину матчей с начала 2023 года.

Команда Кристофа Гальтье сегодня уступила « » (0:1) в 29-м туре Лиги 1.

Всего в текущем календарном году у нее 8 поражений за 18 матчей во всех турнирах. Ранее парижане уступили «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1 и 0:2), «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1 и 0:2).

В последний раз подобное происходило в 2001-м – тогда за первые 18 матчей года « » проиграл 9 раз.