«ПСЖ» проиграл 8 из 18 матчей с начала года. Такого не было с 2001-го
«ПСЖ» проиграл почти половину матчей с начала 2023 года.
Команда Кристофа Гальтье сегодня уступила «Лиону» (0:1) в 29-м туре Лиги 1.
Всего в текущем календарном году у нее 8 поражений за 18 матчей во всех турнирах. Ранее парижане уступили «Лансу» (1:3), «Ренну» (0:1 и 0:2), «Марселю» (1:2), «Монако» (1:3) и «Баварии» (0:1 и 0:2).
В последний раз подобное происходило в 2001-м – тогда за первые 18 матчей года «ПСЖ» проиграл 9 раз.
полузащита тоже норм, вот только эту конструкцию собрать не кто не может.
😆
Тут ни один тренер не справится