Блан о «ПСЖ»: «Их проблема в том, что сезон для них прекращается, когда цель номер 1 не может быть достигнута. ЛЧ продолжается – все хорошо. ЛЧ заканчивается – сезон окончен»

Теги Лион ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Лоран Блан Кристоф Гальтье Футбол

Лоран Блан назвал проблемой «ПСЖ» то, что игроки опускают руки после вылета из Лиги чемпионов

«Я немного знаю этот клуб. Проблема с «Парижем» в том, что когда цель номер 1, которая интересует их и которая интересует всех болельщиков, больше не может быть достигнута, сезон для них прекращается. На всех уровнях. Так оно и есть...

Лига чемпионов продолжается – все хорошо. Лига чемпионов заканчивается – все заканчивается, все кончено, сезон окончен, речь идет о следующем сезоне, все ждут его. Трудно перестроиться, заново мобилизовать всех игроков на достижение победы в чемпионате. 

Я думаю, что Кристоф [Гальтье] добьется этого, но это сложно, потому что эта ситуация непростая. Сезон еще не закончен, осталось провести еще девять матчей. Нужно осознавать, что сезон еще не закончен, нужно снова мотивировать всех, это непросто. Но Кристоф справится.

Гордость игроков в какой-то момент берет верх. Сейчас «Париж» переживает немного сложный период. Но он вернется», – сказал главный тренер «Лиона». 

6 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Экспертное мнение
В этот раз сезон окончен 18 декабря и для Мбаппе, и для Месси. Хотя для черешашки с 0 ЛЧ может и нет, а вот для Месси был пройден весь футбол.
ну так с читами в виде левых пенок грех не пройти)
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-3
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Экспертное мнение
В этот раз сезон окончен 18 декабря и для Мбаппе, и для Месси. Хотя для черешашки с 0 ЛЧ может и нет, а вот для Месси был пройден весь футбол.
+2
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+1
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Le_Mogul
т.е. после ЛЧ они назначают себе отпуск. Плановый или внеплановый. Зачастую второе.
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Eziiko
С такими вливаниями мало довольствоваться чемпионатом где топ 10 зарплат у тебя)
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Ignazio DE Alter
По моему скромному мнению он все правильно сказал
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Arman Markosyan 25
Всё по факту сказал
+4
-1
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