Блан о «ПСЖ»: «Их проблема в том, что сезон для них прекращается, когда цель номер 1 не может быть достигнута. ЛЧ продолжается – все хорошо. ЛЧ заканчивается – сезон окончен»

Лоран Блан назвал проблемой «ПСЖ» то, что игроки опускают руки после вылета из Лиги чемпионов

«Я немного знаю этот клуб. Проблема с «Парижем» в том, что когда цель номер 1, которая интересует их и которая интересует всех болельщиков, больше не может быть достигнута, сезон для них прекращается. На всех уровнях. Так оно и есть...

чемпионов продолжается – все хорошо. Лига чемпионов заканчивается – все заканчивается, все кончено, сезон окончен, речь идет о следующем сезоне, все ждут его. Трудно перестроиться, заново мобилизовать всех игроков на достижение победы в чемпионате.

Я думаю, что Кристоф [ ] добьется этого, но это сложно, потому что эта ситуация непростая. Сезон еще не закончен, осталось провести еще девять матчей. Нужно осознавать, что сезон еще не закончен, нужно снова мотивировать всех, это непросто. Но Кристоф справится.

Гордость игроков в какой-то момент берет верх. Сейчас «Париж» переживает немного сложный период. Но он вернется», – сказал главный тренер « ».