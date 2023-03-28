Мэддисон о травме перед ЧМ: «Я сидел в номере и думал: «Почему именно сейчас?» Было очень грустно»

признался, что переживал из-за травмы накануне .

Хавбек « » попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, но получил травму в матче с «Вест Хэмом» за неделю до старта турнира. Мэддисон ни разу за время турнира не вышел на поле.

«Было очень грустно, когда я сидел один в своем номере в Катаре и думал: «Почему? Почему именно сейчас, из-за этой небольшой травмы, когда я так усердно работал, чтобы попасть на чемпионат мира, и все хотели, чтобы я был в составе?»

Это была почти что битва с самим собой – сказать: «Не принимай это как должное. Возможно, я не смогу избавиться от этой травмы, но это сослужит мне хорошую службу, если я покажу Гарету [Саутгейту] и людям, которые сомневались во мне, что они ошибались». Я прекрасно ладил с партнерами и персоналом. Вы видели все так, как есть на самом деле. Я надеялся, что этот опыт пригодится мне, и, вероятно, так и случилось», – сказал полузащитник «Лестера» и сборной Англии.