Мэддисон о травме перед ЧМ: «Я сидел в номере и думал: «Почему именно сейчас?» Было очень грустно»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Лестер ЧМ-2022 Джеймс Мэддисон Футбол

Джеймс Мэддисон признался, что переживал из-за травмы накануне ЧМ-2022.

Хавбек «Лестера» попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, но получил травму в матче с «Вест Хэмом» за неделю до старта турнира. Мэддисон ни разу за время турнира не вышел на поле.

«Было очень грустно, когда я сидел один в своем номере в Катаре и думал: «Почему? Почему именно сейчас, из-за этой небольшой травмы, когда я так усердно работал, чтобы попасть на чемпионат мира, и все хотели, чтобы я был в составе?»

Это была почти что битва с самим собой – сказать: «Не принимай это как должное. Возможно, я не смогу избавиться от этой травмы, но это сослужит мне хорошую службу, если я покажу Гарету [Саутгейту] и людям, которые сомневались во мне, что они ошибались». Я прекрасно ладил с партнерами и персоналом. Вы видели все так, как есть на самом деле. Я надеялся, что этот опыт пригодится мне, и, вероятно, так и случилось», – сказал полузащитник «Лестера» и сборной Англии.

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13 комментариев

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Ronny92
Ответ Пепси пеналдувич
Обьясните компенты сверху, в чем прикол?
Стыдно не знать батю рунета
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Holy Diver
Поэтому к следующему ЧМ решил готовиться заранее. На пивную диету сел.
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Troy_nsk
Хочу, чтобы Джеймс Мэддисон играл как можно дольше:)
0
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Пирс Морган
Ответ Пепси пеналдувич
Обьясните компенты сверху, в чем прикол?
Есть популярный стример Илья Мэддисон, шутки про него
+4
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Пепси пеналдувич
Обьясните компенты сверху, в чем прикол?
0
-1
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MilBaros
нужно было просто начать лечить геморрой вовремя, а не запускать его. Вот и результат. Урок на будущее для всех мужчин честной судьбы
+21
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Дри66линг Нейа
Меддисон думал в номере:<<Почему именно-я?>>
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Влад Белянский
Это карма за то, что продался торпеде
+9
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Shadow1882
Вот так же и с казино вышло
+14
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dmitryGoose
А вот Куплинов тренировался и поехал!

А тебе только и остаётся, что мякиш лепить вместе с Юрой Грушей
+38
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Vladislav Gryzlov
Не запускайте глаза, малые!
+19
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llolishe
Ройс задается этим вопросом всю карьеру
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Слутск Халлского
Нечего было гинесс ящиками хлестать, лучше бы готику постримил наконец
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