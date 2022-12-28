Хавбек «Лестера» Мэддисон не сыграет с «Ливерпулем» из-за травмы колена

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Хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы.

Мэддисон обратился к специалисту по поводу повреждения колена. 26-летний полузащитник получил травму в игре против «Вест Хэма» в ноябре. Он был включен в заявку сборной Англии на ЧМ-2022, но ни разу не сыграл в Катаре.

«Мэддисон не сможет принять участие в игре. Сегодня он с Марком Уоллером, нашим врачом, получил специальные рекомендации в Лондоне, так что я буду ждать от них новостей позже.

Джеймс не тренировался с командой. Он явно проходил обследование [в Катаре], и медицинский персонал посчитал, что он может тренироваться.

Он был готов играть [за сборную Англии]. Но вернувшись в клуб, поработал и почувствовал боль в другой части колена», – сказал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

«Лестер» сыграет с «Ливерпулем» в 18-м туре АПЛ 30 декабря.

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2 комментария

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Jonny_Evans
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Завтра бурмалду стримить надо, не до Ливерпуля
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Михаил Цыганов
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Скорейшего выздоровления мужику
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