Хавбек «Лестера» Мэддисон не сыграет с «Ливерпулем» из-за травмы колена
Хавбек «Лестера» Джеймс Мэддисон пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы.
Мэддисон обратился к специалисту по поводу повреждения колена. 26-летний полузащитник получил травму в игре против «Вест Хэма» в ноябре. Он был включен в заявку сборной Англии на ЧМ-2022, но ни разу не сыграл в Катаре.
«Мэддисон не сможет принять участие в игре. Сегодня он с Марком Уоллером, нашим врачом, получил специальные рекомендации в Лондоне, так что я буду ждать от них новостей позже.
Джеймс не тренировался с командой. Он явно проходил обследование [в Катаре], и медицинский персонал посчитал, что он может тренироваться.
Он был готов играть [за сборную Англии]. Но вернувшись в клуб, поработал и почувствовал боль в другой части колена», – сказал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.
«Лестер» сыграет с «Ливерпулем» в 18-м туре АПЛ 30 декабря.
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