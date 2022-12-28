Хавбек «Лестера» Мэддисон не сыграет с «Ливерпулем» из-за травмы колена

Хавбек « » Джеймс Мэддисон пропустит матч с «Ливерпулем» из-за травмы.

Мэддисон обратился к специалисту по поводу повреждения колена. 26-летний полузащитник получил травму в игре против «Вест Хэма» в ноябре. Он был включен в заявку сборной Англии на , но ни разу не сыграл в Катаре.

«Мэддисон не сможет принять участие в игре. Сегодня он с Марком Уоллером, нашим врачом, получил специальные рекомендации в Лондоне, так что я буду ждать от них новостей позже.

Джеймс не тренировался с командой. Он явно проходил обследование [в Катаре], и медицинский персонал посчитал, что он может тренироваться.

Он был готов играть [за сборную ]. Но вернувшись в клуб, поработал и почувствовал боль в другой части колена», – сказал главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс.

«Лестер» сыграет с « » в 18-м туре 30 декабря.

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