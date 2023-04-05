Энрике отправился в Лондон на переговоры с «Челси». Он может возглавить команду перед матчами с «Реалом» в ЛЧ
Луис Энрике обсуждает с «Челси» возможное сотрудничество
Журналист Жерар Ромеро сообщил, что сегодня испанский специалист отправился в Лондон, чтобы обсудить с руководством «Челси» назначение на пост главного тренера.
Не исключено, что Энрике будет руководить командой уже в матчах против «Реала» в Лиге чемпионов, пишет Marca. Все будет зависеть от итогов встречи тренера с совладельцем «Челси» Тоддом Боули.
Отмечается, что зимние трансферы «Челси» и наличие у команды конкурентоспособного состава стали одним из факторов, побудивших Энрике изучить предложение клуба.
Первый матч «Челси» против «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде 12 апреля.
Что же тут непонятного ?
Непонятно разве ?
Чёт мне подсказывает, что деть здесь ты.
Боули - это какой-то фанат купи-продай. Может в "Фифа" переиграл? 🙂