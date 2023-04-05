Луис Энрике обсуждает с «Челси» возможное сотрудничество

Журналист Жерар Ромеро сообщил, что сегодня испанский специалист отправился в Лондон, чтобы обсудить с руководством «Челси» назначение на пост главного тренера.

Не исключено, что будет руководить командой уже в матчах против « » в Лиге чемпионов, пишет Marca. Все будет зависеть от итогов встречи тренера с совладельцем « » Тоддом Боули.

Отмечается, что зимние трансферы «Челси» и наличие у команды конкурентоспособного состава стали одним из факторов, побудивших Энрике изучить предложение клуба.

Первый матч «Челси» против «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде 12 апреля.