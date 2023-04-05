Энрике отправился в Лондон на переговоры с «Челси». Он может возглавить команду перед матчами с «Реалом» в ЛЧ

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Луис Энрике Футбол

Луис Энрике обсуждает с «Челси» возможное сотрудничество

Журналист Жерар Ромеро сообщил, что сегодня испанский специалист отправился в Лондон, чтобы обсудить с руководством «Челси» назначение на пост главного тренера.

Не исключено, что Энрике будет руководить командой уже в матчах против «Реала» в Лиге чемпионов, пишет Marca. Все будет зависеть от итогов встречи тренера с совладельцем «Челси» Тоддом Боули.

Отмечается, что зимние трансферы «Челси» и наличие у команды конкурентоспособного состава стали одним из факторов, побудивших Энрике изучить предложение клуба.

Первый матч «Челси» против «Реала» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде 12 апреля.

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88 комментариев

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Barcelona For Life83
Интересный выбор. В таком случаи предстоит наблюдать интересные дерби Челси-Арсенал; Энрике-Артета.
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Бронислав Каминский
Ответ Garikus89
В покере? На бильярде?
По опыту и по завоеванным трофеям
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Nacho13
Должунка, ты где? Мы ждём тебя, чтобы поугарать.))))) Шок, тоже присоединяйся, бедолага.
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d3fstqd
Бедный Челси, за что им это?) Может после Энрике еще и Жардима с Бьелсой вытянуть?
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#SharkTeam
Ахахаха)
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Barcelona For Life83
Ответ Алексей Тарасюк
За небольшим исключением он тренировал только в Испании. Скорее всего, у него в списке потенциальных покупок только испанцы. Ну, обиспанит немножко Челси. Наверное, оно и к лучшему
Рому тоже тренировал
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OldRedWhite
Ответ Alexey Catalonsky
Такая же ситуация, анекдот старый , но хороший, не понятно к чему это? )))
К тому , что Энрике давно не тренировал Клубные команды !
Что же тут непонятного ?
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Биограф Венгера
Ответ gPk
Ага. Именно поэтому без поставленной игры дошёл до полуфинала ЕВРО где во всём турнире сборная Испания нанесла больше всех ударов по воротам соперника. Полагал, что ватокат до ворот не доходит и следовательно по воротам не бьет , а оно вон как оказывается
давеча Челси нанес 27 ударов по воротам Астон Виллы. Помогло?
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OldRedWhite
Ответ Артём Толоконников
Отчего же не считается? Из-за одного чемпионата мира не стоит говорить, что он плохой, многие сборные провалились
Я же именно про это написал !
Непонятно разве ?
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aidos_1979
Ответ Vićtor Diaź
А мне интересно посмотреть на Энрике в АПЛ
Еще интереснее увидеть лицо должуна
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Озил, озю и буду озить
Уволить физрука, чтобы назначить другого физрука))
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Артём Толоконников
Ответ OldRedWhite
Не считается ))) Давно дело было - тут половина народу ещё были увлечены Веселыми стартами в школе или сосредоточены на фигурном катании !
Отчего же не считается? Из-за одного чемпионата мира не стоит говорить, что он плохой, многие сборные провалились
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bullFrog
Ответ Кулёс
Тише тише) местное глорье пeдрида еще дети)
"глорье", "педрид"
Чёт мне подсказывает, что деть здесь ты.
+2
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DolJun
Ответ Evgeny Trifonov
без праймовых Месси,Неймара,Суареса его уровень показала Рома и сборная Испании на последнем чемпионате мира
рома да, но вот в сборной сыграла с ним злую шутку любовь к барсе - набрал каталонских деревяшек ради рекорда по числу сборников из одного клуба, они его и потопили
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Диер Ташкент
хорошая кандидатура для Челси
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Garikus89
Ответ Виктор Никитин
так Энрике в разы лучше Нагельсманна
В покере? На бильярде?
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Растиньяк
🤦🏼‍♂️ 🤦🏼‍♂️ 🤦🏼‍♂️ 🤦🏼‍♂️
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ta-tosha
Энрике топ, без вопросов. но есть нюанс - что он будет делать с таким количеством вингеров? Вернее Челси, что он будет делать - и так понятно, присадит на самую дальнюю лавку
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Алексей Тарасюк
Ответ №7
Месси и Неймара можно забрать из ПСЖ без проблем , да и Суарес еще играет, для нынешнего челси раз плюнуть, останется только выбрать кого отправить переодеваться в коридор
А Месси с Неймаром как раз еще в Англии не играли. 😀
Боули - это какой-то фанат купи-продай. Может в "Фифа" переиграл? 🙂
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TravenS
Выскажу непопулярное здесь мнение: может даже и лучше будет Энрике, а не Нагель. Не надо башлять Баварии компенсацию (или тратить силы на переговоры о её отсутствии), сам Нагель в Баварии не впечатляет — в лч слился Вильярреалу в прошлом году, в этом — в чемпионате куча осечек с аутсайдерами (по меркам Баварии). Не создаёт короче впечатление железобетонного варианта. Про его достоинства: говорят, что он тактический гик, ну так и про Поттера подобное слышал) а Энрике не потерялся в сложной Барселоне (попробуй заставь команду с трио мсн не пропускать по 3 мяча за матч), в Испании неплохо попылил (с оговоркой на нынешний уровень фурии рохи). С командой познакомится за остаток сезона (в отличие от нагеля, который просит отдых) и уже определится, кто ему нужен/не нужен.
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Evgeny Trifonov
Ответ DolJun
до челси что он брал?) а энрике сильнейший тренер в истории барсы хотя бы
без праймовых Месси,Неймара,Суареса его уровень показала Рома и сборная Испании на последнем чемпионате мира
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Нефанатик
Реалу надо на два матча с Челси назначит Зидана. Что бы наверняка
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DolJun
Ответ Evgeny Trifonov
Сарри хоть трофеи берёт, с этим не факт
до челси что он брал?) а энрике сильнейший тренер в истории барсы хотя бы
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Алексей Тарасюк
Ответ Bahmut
Уволить Тухеля чтобы взять Поттера, а потом вместо Поттера еще и Энрике взять. Может Боули мстит за что-то синим? Боюсь даже представить кто будет следующим вместо Энрике. Слуцкий может?
Этот Боули каким-то нарко-картелем в Колумбии рулит, а через спорт деньги проганяет 😄
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Evgeny Trifonov
Ответ DolJun
приготовиться? после сарри?)
Сарри хоть трофеи берёт, с этим не факт
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