«Осасуна» сыграет с «Барселоной» или «Реалом» в финале Кубка Испании. Она вышла туда во 2-й раз

Теги Барселона Реал Мадрид Осасуна Атлетик Ла Лига Кубок Испании Хагоба Аррасате Футбол

«Осасуна» впервые с 2005 года выступит в финале Кубка Испании

Команда Хагобы Аррасате в полуфинале одолела «Атлетик». В первой игре она победила 1:0, в ответной вырвала ничью в дополнительное время – 1:1.

Памплонцы добирались до финала Кубка Испании в 2005 году – тогда они уступили «Бетису» (1:2). Больше так далеко они никогда не проходили.

В решающем матче «Осасуна» встретится с «Барселоной» или «Реалом». Соперник определится 5 апреля.

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4 комментария

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Вовито Бомбито
Осасуна там всех осасунет
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blaugrano
Болею за Памплону и смотрю их регулярно с 18-го года, когда выиграли Сегунду и вернулись в Примеру.
Удивительная команда со скромным составом, где всего пара-тройка легионеров, с малым бюджетом даёт достойный результат. Аррасате и спорт-директор (бывший в Валенсии) проделывают фантастическую работу.
Четвёртый сезон в элите, и вопрос о сохранении прописки ни разу не стоял.
+4
0
+4
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Александра Александрова
Сегодня бы еще реал сделал осасуна Барселоне и будет здорово )
+2
-5
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СуперНегр228
Такого никто не ожидал
0
-1
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