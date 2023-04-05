«Осасуна» сыграет с «Барселоной» или «Реалом» в финале Кубка Испании. Она вышла туда во 2-й раз
«Осасуна» впервые с 2005 года выступит в финале Кубка Испании
Команда Хагобы Аррасате в полуфинале одолела «Атлетик». В первой игре она победила 1:0, в ответной вырвала ничью в дополнительное время – 1:1.
Памплонцы добирались до финала Кубка Испании в 2005 году – тогда они уступили «Бетису» (1:2). Больше так далеко они никогда не проходили.
В решающем матче «Осасуна» встретится с «Барселоной» или «Реалом». Соперник определится 5 апреля.
Удивительная команда со скромным составом, где всего пара-тройка легионеров, с малым бюджетом даёт достойный результат. Аррасате и спорт-директор (бывший в Валенсии) проделывают фантастическую работу.
Четвёртый сезон в элите, и вопрос о сохранении прописки ни разу не стоял.