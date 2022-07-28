Корнеев о Малкоме в «Зените»: «Ожидания не оправдались. Слишком дорогой трансфер, за такую сумму должен делать разницу в ЛЧ»

Бывший спортивный директор «Зенита» все еще считает покупку Малкома трансферной ошибкой.
– Вы как-то назвали трансфер Малкома ошибкой. Не поменяли своего мнения?
– Да, я остался при своих. Считаю, это слишком дорогой трансфер. И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали.
Почему? На международном уровне бразилец практически ничего не показал, футболисты за такие суммы должны делать разницу в Лиге чемпионов! Тогда выход из группы или проход дальше приносит клубу очень серьезные деньги, траты отбиваются.
Но мы этого не увидели. Так что в этом плане ожидания от Малкома, на мой взгляд, не оправдались, – сказал Игорь Корнеев.