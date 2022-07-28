Корнеев о Малкоме в «Зените»: «Ожидания не оправдались. Слишком дорогой трансфер, за такую сумму должен делать разницу в ЛЧ»

Теги Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Малком Спорт-Экспресс Футбол

Бывший спортивный директор «Зенита» все еще считает покупку Малкома трансферной ошибкой. 

– Вы как-то назвали трансфер Малкома ошибкой. Не поменяли своего мнения?

– Да, я остался при своих. Считаю, это слишком дорогой трансфер. И контракт, и зарплата Малкома себя не оправдали.

Почему? На международном уровне бразилец практически ничего не показал, футболисты за такие суммы должны делать разницу в Лиге чемпионов! Тогда выход из группы или проход дальше приносит клубу очень серьезные деньги, траты отбиваются.

Но мы этого не увидели. Так что в этом плане ожидания от Малкома, на мой взгляд, не оправдались, – сказал Игорь Корнеев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные