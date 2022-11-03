Агент Сафонов об игре «Зенита» в «европейский футбол»: «Даже из группы ЛЧ не выходили в последние годы. Сейчас можно что угодно говорить»

Агент Алексей Сафонов считает «Зенит» недосягаемым в Мир .

– лидирует с отрывом в 7 очков. Это уже критично для конкурентов?

– В принципе, по тому, как «Зенит» выглядит, думаю, да, это достаточно много. Команда вообще ни одного матча не проиграла первом круге. Питерцы играют очень стабильно и не теряют очки в играх с аутсайдерами. «Зенит» сейчас самая стабильная команда.

– Помимо нуля поражений «Зенит» также установил рекорды по очкам и голам. Команду Сергея Семака можно считать сильнейшей за последние годы в РПЛ?

– Да, согласен, много рекордов. С другой стороны, конечно ты их побьешь, если за два матча «Оренбургу» и «Сочи» забиваешь 15 голов.

– У «Зенита» есть потолок в рамках РПЛ? Может ли он стать еще сильнее, чем сейчас?

– Почему бы и нет? Нет предела совершенству. Видно, что некоторые российские ребята уже выпали, хотя они уровня сборной. Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин просто не выдерживают такую сильную конкуренцию. Не помню, когда последний раз за «Зенит» выходили россияне, хотя регулярно играют в сборной.

Плюс, если и возьмут российские паспорта, можно еще парочку бразильцев добавить.

– Верите, что они действительно сделают российское гражданство?

– Почему бы и нет. Это ведь не значит, что они за сборную России будут играть, просто сделают двойное гражданство и добавят в «Зенит» два дополнительных слота для легионеров.

– Семак недавно заявил, что его команда играет в европейский футбол. Что скажете?

– Европейский футбол? В последние годы «Зенит» даже из группы не выходил. Футбол не терпит сослагательного наклонения.

Семаку надо было тогда доказывать, играя в , а сейчас можно что угодно говорить, – сказал Сафонов.