Киммих крикнул «Что за дерьмо!» после вылета «Баварии» из Кубка Германии, игроки расстроились и ушли в раздевалку сразу после проигрыша «Фрайбургу»

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Фрайбург Йозуа Киммих Альфонсо Дэвис брань Джамал Мусиала Футбол

В «Баварии» эмоционально отреагировали на вылет из Кубка Германии

Вчера мюнхенский клуб дома уступил «Фрайбургу» в 1/4 финала и прекратил борьбу за трофей.

Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, сообщил, что футболисты «Баварии» сразу после матча отправились в раздевалку. Игроки выглядели расстроенными, озадачено качали головами.

Альфонсо Дэвис подбадривал Джамала Мусиалу, после игры которого рукой был назначен пенальти в самом конце матча. Йозуа Киммих крикнул: «Что за дерьмо!»

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38 комментариев

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izbrannii
Какой грубый и невоспитанный мальчик! Нет бы крикнуть: "Что за какашки!"
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Алар
Странно и Тухель не помог... А чего Нагельсманна уволили тогда?!
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deutschmann 73
Тренер поменялся, но менталитет этого сезона пока никуда не делся. Как расхлябанно играли с середняками, так и продолжают это делать! Выходят на матч, будто победа уже в кармане. Тухелю пора «гайки закручивать», иначе ждёт печальный исход
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v.belorussky
Ответ Josep
Ща Салихамиджич ещё и Тухеля уволит..
Да вообще, я думаю, что Бавария должна за каждый проигрыш тренера увольнять и ставить нового.
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Sobachkin
Ответ Уолтер Собчак
Полный Хайнкес!
ещё рано
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Футбол, хоккей итд
У Киммиха великолепный русский...
На латышкском что то сказал
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Sobachkin
Ответ Алекс Мелкумян
С Фликом проигрывали Хольштайн Килю в кубке по пенальти))
ну это и Анчелотти!
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Илья Онищенко
Вам не того Тухеля подсунули) тот опылился от Поттера.
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Дани Арапов
Теперь Мансити осталось добить Баварию
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Дани Арапов
Фрайбург унизил Баварию!
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kokakoka
Ответ Уолтер Собчак
Полный Хайнкес!
Хайнкес - последний тренер Баварии, который не привёл её к чемпионству)
+2
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Уолтер Собчак
Ответ Алекс Мелкумян
С Фликом проигрывали Хольштайн Килю в кубке по пенальти))
Полный Хайнкес!
+3
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+3
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forward1988
тухель аут,баварии еще аукнется слив нагельсманна
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Алекс Мелкумян
Ответ Sobachkin
Полный Флик!
С Фликом проигрывали Хольштайн Килю в кубке по пенальти))
+5
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Назар Игорь
Ответ ConorNite
Новость ни о чем. А что они должны были делать ? Праздновать вылет от клуба уровня Фрайбурга ? Еще расскажите, что кто-то из футболистов в гневе порвал на себе футболку
Уровень Фрайбурга немногим ниже уровня сегодняшней Баварии.
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Cearvm
Вот они, невероятные инсайды журналистов! Футболисты ругались и расстроились после поражения.))
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Баркамол Абдулла
Ответ Sobachkin
Полный Флик!
Базар жок
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инок
Зачем команде так нервничать, если можно просто потом выйти через путь регионов?))
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Timeofinjoy
Ответ TravenS
И наймёт Поттера 🤠
Что за ### ты несешь?))
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Андрей Тихонов
Киммих после матча не сказал: "Нагельсманн тоже сыграл свою роль в нашем поражении. Не то чтобы все, что было раньше, было стерто"? Или что-нибудь типа того?
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Bayern_Norway
Киммиху можно.
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SadlerRG
Ответ Александр Зубков
Все веселые стояли, головами качали. Тут Киммих крикнул, и все расстроенные ушли в раздевалку.
А в раздевалке Киммих воспроизвел сцену из "Бункера"
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Нурбол Жумаскалиев
что ж такое, тухель поплыл..
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TravenS
Ответ Josep
Ща Салихамиджич ещё и Тухеля уволит..
И наймёт Поттера 🤠
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Peter Parker
Ответ Los Galácticos
Карма за Нагельсманна сразу настигла Баварию.
А когда с Юлианом вылетали с разгромом от Гладбаха, какая карма была? Может хватит нести чепуху ради плюсов?
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