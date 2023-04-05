Киммих крикнул «Что за дерьмо!» после вылета «Баварии» из Кубка Германии, игроки расстроились и ушли в раздевалку сразу после проигрыша «Фрайбургу»
В «Баварии» эмоционально отреагировали на вылет из Кубка Германии
Вчера мюнхенский клуб дома уступил «Фрайбургу» в 1/4 финала и прекратил борьбу за трофей.
Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, сообщил, что футболисты «Баварии» сразу после матча отправились в раздевалку. Игроки выглядели расстроенными, озадачено качали головами.
Альфонсо Дэвис подбадривал Джамала Мусиалу, после игры которого рукой был назначен пенальти в самом конце матча. Йозуа Киммих крикнул: «Что за дерьмо!»
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