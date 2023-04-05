Киммих крикнул «Что за дерьмо!» после вылета «Баварии» из Кубка Германии, игроки расстроились и ушли в раздевалку сразу после проигрыша «Фрайбургу»

В «Баварии» эмоционально отреагировали на вылет из Кубка Германии

Вчера мюнхенский клуб дома уступил « » в 1/4 финала и прекратил борьбу за трофей.

Как сообщает журналист Sport1 Керри Хау, сообщил, что футболисты «Баварии» сразу после матча отправились в раздевалку. Игроки выглядели расстроенными, озадачено качали головами.

подбадривал , после игры которого рукой был назначен пенальти в самом конце матча. крикнул: «Что за дерьмо!»

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