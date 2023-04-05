Салихамиджич о поражении от «Фрайбурга»: «Очень разочарованы игрой, но Тухель ни при чем»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Кубок Германии Фрайбург Томас Тухель Футбол

Спортивный директор «Баварии» дал комментарий после поражения от «Фрайбурга»

Команда тренера Томаса Тухеля, который провел второй матч во главе мюнхенцев, уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.

«Мы очень разочарованы тем, как сложилась игра. Все должно было получиться иначе. Это очень горько. Тренер ни при чем», – сказал Хасан Салихамиджич.

«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» дома – во 2-м матче при Тухеле

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6 комментариев

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Дамир Байназаров
Виноват Нагельсманн, я считаю» добавил Хасан
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Caballero del honor
Конечно, Тухель не при чём. "При чём" ты, Хасанчик, и твой подельник Кан.
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Роман
Пора искать замену Тухелю, про себя размышлял Хасан
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Чёрный тюльпан
Ну правильно, пока на багаже Нагельсмана идёт, следовательно виноват всё равно последний!
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mrkmbai
🤡
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Владимир Владимир
Он хотел сказать, что руководство, уволившее Наггеля, не при делах. Ну, в целом, да.
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