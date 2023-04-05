Салихамиджич о поражении от «Фрайбурга»: «Очень разочарованы игрой, но Тухель ни при чем»

Спортивный директор «Баварии» дал комментарий после поражения от «Фрайбурга»

Команда тренера , который провел второй матч во главе мюнхенцев, уступила « » (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.

«Мы очень разочарованы тем, как сложилась игра. Все должно было получиться иначе. Это очень горько. Тренер ни при чем», – сказал .

«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» дома – во 2-м матче при Тухеле