Салихамиджич о поражении от «Фрайбурга»: «Очень разочарованы игрой, но Тухель ни при чем»
Спортивный директор «Баварии» дал комментарий после поражения от «Фрайбурга»
Команда тренера Томаса Тухеля, который провел второй матч во главе мюнхенцев, уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинальном матче Кубка Германии.
«Мы очень разочарованы тем, как сложилась игра. Все должно было получиться иначе. Это очень горько. Тренер ни при чем», – сказал Хасан Салихамиджич.
«Бавария» впервые в истории проиграла «Фрайбургу» дома – во 2-м матче при Тухеле
6 комментариев