Тухель о вылете из Кубка Германии: «Фрайбург» забил два гола после двух ударов. «Бавария» должна винить только себя»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о причинах поражения от «Фрайбурга»
Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв со счетом 1:2 в четвертьфинале.
«Фрайбург» забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.
Мы повели в счете, затем еще имели 2-3 момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле – огромное разочарование.
Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так и подготовиться к следующему матчу», – сказал Томас Тухель.
Но разделяют ли руководители клуба эти взгляды, я далеко не уверен, вот в чём вопрос.
Ведь и Ули,и Калле,да и Олли с прости Господи Браццо ибн Салихамиджичем понимают,что менять тренеров можно,но не до бесконечности.
Иначе дальше будут спортивные директора and so on.
"У соперника было два удара" - ну а часто ли случается по другому когда Бавария проигрывает? Всегда найдётся кто-нибудь, кто не сумеет элементарно выбить мяч (как Коман при первом голе) или раскинуть руки, как птица крылья в своей штрафной на последней минуте встречи (как Джамал). Важно как действует команда в нападении и как защищается в остальное время. Где страсть, напор, игра вперёд, заполняемость штрафной, удары, прострелы-навесы в конце концов. По ударам в створ 4-4, это как? Команда отобрав мяч прежде всего заботится о том, чтобы сохранить его и потом долго и нудно пасовать им между защитниками, опорниками и фланговыми игроками. О моментальном развитии атаки никто не заботится, хотя это ДНК Баварии. Тоже самое и о прессинге, да его нет практически, Фрайбург лучше прессинговал (как, к слову, и развивал быстрые атаки). Тут пока к Тухелю ноль претензий, всё это разрушил ещё Нагельсманн, Киммих уже давно ужасен в новой роли, мало об этом кто говорит, но пока он не начнёт играть вперёд, ничего не изменится, Тухелю нужно перепрошивать его, это просто жизненно необходимо. Понаблюдайте, сколько буквально в каждом матче у него возможности делать острый пас когда он выбирает пас поперёк или на защитников, он что думает, что Упамекано-ДеЛигт или кто-то ещё сделают это лучше него? Ну бред же, и этого и не происходит. Работы по постановке именно баварской игры непочатый край, понимает ли это Тухель (да и собирается ли он ставить именно баварскую игру) - я не уверен (судя по этому интервью), вот это волнует.
Здесь часто забывают, что внутри видно многие вещи гораздо лучше, чем снаружи, как и часто забывают, что менеджмент Баварии разбирается в вопросе смею предположить, чуть лучше местного эксперта с дивана.
Сочувствующие Нагельсману уже конечно забыли как он эпично вылетал в кубке и ЛЧ. Но. Флик обыграв Дортмунд влетел Байеру и Гладбаху и взял требл, а тот же Хайнкесс вообще в 12 проиграл все, чтобы выиграть все в 13. Все только начинается