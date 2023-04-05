Тухель о вылете из Кубка Германии: «Фрайбург» забил два гола после двух ударов. «Бавария» должна винить только себя»

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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о причинах поражения от «Фрайбурга»

Мюнхенский клуб завершил выступление в Кубке Германии, проиграв со счетом 1:2 в четвертьфинале.

«Фрайбург» забил два гола после двух ударов по воротам. Не помню у соперника других голевых моментов. У нас были хорошие возможности, но всегда чего-то не хватало: последнего паса, правильного решения, точности. Соперник оборонялся очень глубоко, поэтому нам не удавалось продолжать оказывать на них давление.

Мы повели в счете, затем еще имели 2-3 момента, особенно хорош был шанс у Томаса Мюллера. Но мы должны винить только себя. Вылететь из турнира на стадии четвертьфинала на своем поле – огромное разочарование.

Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем. Да, у моего тренерского штаба было мало времени, но я несу ответственность. Нам нужно проанализировать, что пошло не так и подготовиться к следующему матчу», – сказал Томас Тухель.

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32 комментария

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kvn9
Ответ Bayern2004
Вы правы коллега,но давайте немного посмотрим.И подождём. Ведь и Ули,и Калле,да и Олли с прости Господи Браццо ибн Салихамиджичем понимают,что менять тренеров можно,но не до бесконечности. Иначе дальше будут спортивные директора and so on.
Да согласен, я терпелив и не спешу, зависило бы это от меня, я бы и Нагеля еще терпел бы и терпел (во всяком случае до исхода лигочемпионской гонки и окончания сезона уж точно). Ведь почему моё главное расстройство и разочарование в футболе последних лет - это отставка Флика? Вовсе не потому, что он самый лучший тренер объективно и брал бы требл каждый год, а потому, что он носитель ДНК стиля Баварии (на мой взгляд), и это стоило ценить и беречь, как зеницу ока, и то, что всё будет примерно так, как сейчас, я сильно подозревал ещё тогда, при его отставке. При этом я не наивен и понимаю всё несовершенство этого стиля игры и вижу его слабые стороны и пороки. Но над их нивелированием и нужно было работать, например, какие у Флика были центральные при его высочайшей линии защиты и прессинге? Тихоходы уже на тот момент Боа с Хуммельсом, от которых бы и Дзюба убежал, как от стоящих, не говоря уже о настоящих футболистах.) Тут бы вот элементарный приход тех же Упамекано с ДеЛигтом намного улучшили бы ситуацию, и так во многих компонентах можно было бы действовать. Да чего уж теперь..
Но разделяют ли руководители клуба эти взгляды, я далеко не уверен, вот в чём вопрос.
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поколение пепси
на багаже нагельсмана обыграл боруссию, багажа хватило до фрайбурга и физрук тухель провалился
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Роман
Найс, второй матч и уже разрушил Баварию)
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Bayern2004
Ответ kvn9
Для меня лично главный вопрос всегда - это во что и как играет Бавария. У команды один из лучших составов в мире, поэтому понятно, что выигрывать они будут всегда больше, чем проигрывать, хотя и поражения всегда будут случаться, это неизбежно. Именно под этим углом зрения я рассматриваю и сегодняшний матч и это интервью. "У соперника было два удара" - ну а часто ли случается по другому когда Бавария проигрывает? Всегда найдётся кто-нибудь, кто не сумеет элементарно выбить мяч (как Коман при первом голе) или раскинуть руки, как птица крылья в своей штрафной на последней минуте встречи (как Джамал). Важно как действует команда в нападении и как защищается в остальное время. Где страсть, напор, игра вперёд, заполняемость штрафной, удары, прострелы-навесы в конце концов. По ударам в створ 4-4, это как? Команда отобрав мяч прежде всего заботится о том, чтобы сохранить его и потом долго и нудно пасовать им между защитниками, опорниками и фланговыми игроками. О моментальном развитии атаки никто не заботится, хотя это ДНК Баварии. Тоже самое и о прессинге, да его нет практически, Фрайбург лучше прессинговал (как, к слову, и развивал быстрые атаки). Тут пока к Тухелю ноль претензий, всё это разрушил ещё Нагельсманн, Киммих уже давно ужасен в новой роли, мало об этом кто говорит, но пока он не начнёт играть вперёд, ничего не изменится, Тухелю нужно перепрошивать его, это просто жизненно необходимо. Понаблюдайте, сколько буквально в каждом матче у него возможности делать острый пас когда он выбирает пас поперёк или на защитников, он что думает, что Упамекано-ДеЛигт или кто-то ещё сделают это лучше него? Ну бред же, и этого и не происходит. Работы по постановке именно баварской игры непочатый край, понимает ли это Тухель (да и собирается ли он ставить именно баварскую игру) - я не уверен (судя по этому интервью), вот это волнует.
Вы правы коллега,но давайте немного посмотрим.И подождём.
Ведь и Ули,и Калле,да и Олли с прости Господи Браццо ибн Салихамиджичем понимают,что менять тренеров можно,но не до бесконечности.
Иначе дальше будут спортивные директора and so on.
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mrkmbai
Ответ уркунде
Кан и Хасан винить будут только тебя
Каждый матч должны выигрывать сказали они 🤣
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kvn9
Для меня лично главный вопрос всегда - это во что и как играет Бавария. У команды один из лучших составов в мире, поэтому понятно, что выигрывать они будут всегда больше, чем проигрывать, хотя и поражения всегда будут случаться, это неизбежно. Именно под этим углом зрения я рассматриваю и сегодняшний матч и это интервью.
"У соперника было два удара" - ну а часто ли случается по другому когда Бавария проигрывает? Всегда найдётся кто-нибудь, кто не сумеет элементарно выбить мяч (как Коман при первом голе) или раскинуть руки, как птица крылья в своей штрафной на последней минуте встречи (как Джамал). Важно как действует команда в нападении и как защищается в остальное время. Где страсть, напор, игра вперёд, заполняемость штрафной, удары, прострелы-навесы в конце концов. По ударам в створ 4-4, это как? Команда отобрав мяч прежде всего заботится о том, чтобы сохранить его и потом долго и нудно пасовать им между защитниками, опорниками и фланговыми игроками. О моментальном развитии атаки никто не заботится, хотя это ДНК Баварии. Тоже самое и о прессинге, да его нет практически, Фрайбург лучше прессинговал (как, к слову, и развивал быстрые атаки). Тут пока к Тухелю ноль претензий, всё это разрушил ещё Нагельсманн, Киммих уже давно ужасен в новой роли, мало об этом кто говорит, но пока он не начнёт играть вперёд, ничего не изменится, Тухелю нужно перепрошивать его, это просто жизненно необходимо. Понаблюдайте, сколько буквально в каждом матче у него возможности делать острый пас когда он выбирает пас поперёк или на защитников, он что думает, что Упамекано-ДеЛигт или кто-то ещё сделают это лучше него? Ну бред же, и этого и не происходит. Работы по постановке именно баварской игры непочатый край, понимает ли это Тухель (да и собирается ли он ставить именно баварскую игру) - я не уверен (судя по этому интервью), вот это волнует.
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Temp LC
Уже минус один трофей, позже будет ЛЧ, а за ним уже бундеслига.
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dmsstar
Ответ петрович сектор1
Если бы Нагеля и уволили после вылета от Вильи, то и не было бы никаких вопросов.
Понятно почему есть вопросы, Хотя они во многом благодаря ПСЖ. И все же увольнение тренера - это переполненная чаша, она наполняется постепенно и Вилья не явилась последней каплей для руководства.
Здесь часто забывают, что внутри видно многие вещи гораздо лучше, чем снаружи, как и часто забывают, что менеджмент Баварии разбирается в вопросе смею предположить, чуть лучше местного эксперта с дивана.
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Ibra Meji
Ну, ну...
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Егор Егор
Ответ dmsstar
Ну не все. Обиженной жизнью школоты здесь просто большинство из пишущих.
А оставшиеся (то самое "меньшинство") - это просто обиженные
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Егор Егор
Ответ Bayern_Norway
Это Нагел прос.л 9 очков а не Тухель. Почему некоторые винят в этом Тухеля который всего неделю как тренер и уже 2 матча.
А зарабатывал кто? Или прос...ет Нагель, а зарабатывает команда?
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Кирилл Макаров
Ответ psixyec
Физрук. Сначала развалил Боруссию Клоппа, теперь принялся за Баварию Нагельсмана. Выиграл на лакичах у вечного лузера ЛЧ Пепки и возомнил себя топарем, по факту там даже Мостовой одержал бы победу.
Мостовой)))))) смеюсь)
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Геннадий Тимченко
Ответ петрович сектор1
Если бы Нагеля и уволили после вылета от Вильи, то и не было бы никаких вопросов.
а так это уже не его косяк... ещё хз что будет в ЛЧ🤦
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петрович сектор1
Ответ dmsstar
Ну если по делу то ударов в створ там нанесли одинаково, хотя конечно элемент невезения присутствовал, как и элемент самоотдачи от некоторых товарищей. Сочувствующие Нагельсману уже конечно забыли как он эпично вылетал в кубке и ЛЧ. Но. Флик обыграв Дортмунд влетел Байеру и Гладбаху и взял требл, а тот же Хайнкесс вообще в 12 проиграл все, чтобы выиграть все в 13. Все только начинается
Если бы Нагеля и уволили после вылета от Вильи, то и не было бы никаких вопросов.
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Velirpa
что ж, болеем за Баварию в ЛЧ, кубок и чемпионат не так и нужны, ЛЧ приоритет.
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mr kovalsky
Ответ уркунде
Кан и Хасан винить будут только тебя
Пока не поздно могут Поттера позвать
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Ман Сити
Физрук начал уже разваливать Баварку, обычно на 2-й сезон этим занимался
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Александр Мариус
Дайте тухелю поработать
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dmsstar
Ну если по делу то ударов в створ там нанесли одинаково, хотя конечно элемент невезения присутствовал, как и элемент самоотдачи от некоторых товарищей.
Сочувствующие Нагельсману уже конечно забыли как он эпично вылетал в кубке и ЛЧ. Но. Флик обыграв Дортмунд влетел Байеру и Гладбаху и взял требл, а тот же Хайнкесс вообще в 12 проиграл все, чтобы выиграть все в 13. Все только начинается
+6
-2
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хавбек+
была уверенность что модник сольет парочку турниров, но тут Тухель решил прославиться
+2
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llolishe
Тухель через месяц-Бундеслигу выиграть тяжело когда ты тренируешь Баварию 😂😂😂
+10
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Bayern_Norway
Ответ dmsstar
Ну не все. Обиженной жизнью школоты здесь просто большинство из пишущих.
Ну да не все.Извиняюсь
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dmsstar
Ответ Bayern_Norway
Это Нагел прос.л 9 очков а не Тухель. Почему некоторые винят в этом Тухеля который всего неделю как тренер и уже 2 матча.
Ну не все. Обиженной жизнью школоты здесь просто большинство из пишущих.
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screamer22
под Абаскаля косит?)
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Black Phoenix
Тухель мужик - никогда не юлит и не списывает проигрыш на обстоятельства, а точно и чётко расписывает причины поражения, где кто и как недоработал в команде. Это правильно и честно - брать ответственность на себя за всё, что происходит с командой.
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