Де Дзерби об увольнениях в АПЛ: «На тренеров возлагают слишком многое, ответственность не только на них. Игроки важнее»

Тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби недоволен увольнением коллег в АПЛ

В воскресенье «Челси» сообщил об увольнении . Он стал 12-м тренером, уволенным из клуба АПЛ в этом сезоне – это рекорд лиги.

«Мне жаль, это плохие новости для тренеров. На тренеров возлагают слишком многое, ведь игроки всегда важнее. Мне не нравится, когда тренеров увольняют, потому что ответственность лежит не только на них, но еще и на игроках, на клубе. Это не очень хорошие новости.

В Италии привыкли менять тренеров каждый сезон. В АПЛ по-другому, но я думаю, что ситуация меняется.

Я не люблю говорить о других командах и тренерах – это трудно, если не знаешь ситуацию в чужой раздевалке. Я могу говорить только о своей команде, потому что знаю, что происходит в раздевалке, на поле и внутри клуба. Мне жаль, потому что, когда возникают такие ситуации, это печально.

Тренеры не так важны, как думают люди. Тренеры могут дать игрокам характер, идеи, стиль игры. Но говорить о результате невозможно в отрыве от игроков и их уровня. Дело не только в тренерах.

В Италии давление [на тренеров] сильнее. В Италии проживает 60 миллионов человек, и каждый из них тренер. В Италии очень трудно работать, но все зависит от того, как ты справишься с давлением», – сказал Де Дзерби.

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