Мерсон об отставке Поттера: «Про положительные моменты после поражений может говорить тренер «Брайтона», но не «Челси». С «Виллой» словно была его первая игра»

Пол Мерсон назвал увольнение Грэма Поттера из «Челси» неизбежным

В воскресенье, 2 апреля, было объявлено о том, что Поттер покидает пост главного тренера «Челси». В субботу «синие» уступили «Астон Вилле» со счетом 0:2 в 29-м туре АПЛ. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 38 очков.

«После поражения от «Астон Виллы» для Грэма Поттера все было решено. Я большой поклонник Поттера, но в субботу даже я не выдержал.

У него был лучший правый крайний защитник в мире, игравший на позиции правого центрального защитника. Люди говорят о видении футбола, но, по-моему, открыв глаза, вы должны видеть здравый смысл, а это означает, что ваши лучшие игроки должны играть на своих позициях.

Играя дома с «Астон Виллой», «Челси» должен был взять инициативу в свои руки, но это словно была первая игра Поттера в качестве тренера [команды], и он никогда раньше не видел, как они играют.

Увольнение должно было произойти – это «Челси». Когда Поттер получил эту работу, он сказал, что после поражения было много положительных моментов. Возможно, такое уместно было бы сказать в «Брайтоне» (бывший клуб Грэма Поттера – Sports.ru), но когда «Челси» проигрывает дома, положительных моментов в этом нет.

После того как «Челси» проиграл «Астон Вилле», он снова стал говорить про положительные моменты в игре. Боюсь, что тренер «Челси» просто не может так говорить», – написал бывший полузащитник «Арсенала» в колонке для Sky Sports.

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