У «Динамо» 2 победы в основное время в 8 играх после зимней паузы, в Фонбет Кубке России – ни одной за период

«Динамо» не выигрывает в основное время в 4 матчах Фонбет Кубка России подряд

В матче 1/2 финала Пути регионов бело-голубые уступили « » в серии пенальти (0:0, 1:4 по пенальти). Ранее « » в основное время сыграло вничью с «Зенитом» в 1/4 финала (1:1, 5:4 в серии пенальти) и уступило «Крыльям Советов» по сумме двух матчей в 1/8 финала Пути РПЛ (1:2, 1:1).

После зимней паузы у «Динамо» во всех турнирах лишь 2 победы в основное время в 8 матчах – над «Крыльями Советов» (1:0) и «Уралом» (2:0) в Мир РПЛ. Трижды бело-голубые проиграли в основное время.