У «Динамо» 2 победы в основное время в 8 играх после зимней паузы, в Фонбет Кубке России – ни одной за период
«Динамо» не выигрывает в основное время в 4 матчах Фонбет Кубка России подряд
В матче 1/2 финала Пути регионов бело-голубые уступили «Акрону» в серии пенальти (0:0, 1:4 по пенальти). Ранее «Динамо» в основное время сыграло вничью с «Зенитом» в 1/4 финала (1:1, 5:4 в серии пенальти) и уступило «Крыльям Советов» по сумме двух матчей в 1/8 финала Пути РПЛ (1:2, 1:1).
После зимней паузы у «Динамо» во всех турнирах лишь 2 победы в основное время в 8 матчах – над «Крыльями Советов» (1:0) и «Уралом» (2:0) в Мир РПЛ. Трижды бело-голубые проиграли в основное время.
Или вы тогда не болели за команду?!
Нет 7 и 10 мест
А топов у нас кроме Зенита на фоне рпл даже и нет , локомотив навязывал последние годы и видели что случилось
Остальные все обсираются и 2 и 3 место занимают лучшие из худших
В том году вон Сочи был сейчас Ростов может
А в финале кубка играл?!
Топовостью там и не пахнет)
А если опять будет переизбыток этих Денисовых , Хлусевичей, Пруцевых И так далее тяжело будет Спартаку
Абсолютно на три результата игра , обе команды хромают
Спартак будет фаворит если перестанет чудить с составом Абаскаль
Бальде, Соболев , Мозес и Мартинс в старте есои вместе начнут то победят
А то все Зениты , Цска