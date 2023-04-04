У «Динамо» 2 победы в основное время в 8 играх после зимней паузы, в Фонбет Кубке России – ни одной за период

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Славиша Йоканович Акрон Футбол

«Динамо» не выигрывает в основное время в 4 матчах Фонбет Кубка России подряд

В матче 1/2 финала Пути регионов бело-голубые уступили «Акрону» в серии пенальти (0:0, 1:4 по пенальти). Ранее «Динамо» в основное время сыграло вничью с «Зенитом» в 1/4 финала (1:1, 5:4 в серии пенальти) и уступило «Крыльям Советов» по сумме двух матчей в 1/8 финала Пути РПЛ (1:2, 1:1).

После зимней паузы у «Динамо» во всех турнирах лишь 2 победы в основное время в 8 матчах – над «Крыльями Советов» (1:0) и «Уралом» (2:0) в Мир РПЛ. Трижды бело-голубые проиграли в основное время.

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38 комментариев

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валя_стакан
Ответ Philatelist79
Почище Бенфики прокляты мы.
А че с Бенфикой не так? мы то понятно
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Philatelist79
Почище Бенфики прокляты мы.
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валя_стакан
Ответ besaxara
Некоторые почему-то уверены, что игра есть. Глаза-то разуйте. Один выход Тюкавина, случайный. Нет акцентированных передач в штрафную, исполнение безобразное. Видно, что желание есть, но возможности свои переоценены. Мастера среднего класса. У соперников тренер ставит игру, которая приносит победу, а наш... Грустно.
ну тут либо игра либо победа,. У нас что то среднее между тем и другим
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Alexander Baresi
Славиша out, подарок на 100 летние от души
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Doronya
Вид сзади Фернандеса сегодня олицетворяет игру Динамо при сербе…одна боль и страдания
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besaxara
Некоторые почему-то уверены, что игра есть. Глаза-то разуйте. Один выход Тюкавина, случайный. Нет акцентированных передач в штрафную, исполнение безобразное. Видно, что желание есть, но возможности свои переоценены. Мастера среднего класса. У соперников тренер ставит игру, которая приносит победу, а наш... Грустно.
+2
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Caniball
Ответ Данил Кублицкий
Такого позора я еще не видел , и представить себе не мог что в юбилейный год , такая беда будет творится в команде и с клубом 🤦🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
А вылет в 2016 в пердив был меньшим позором?!
Или вы тогда не болели за команду?!
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waleri
ДМ что в футболе, что в хоккее какой то сюр..Директора и менеджмент меняются как перчатки, но каждый год одно и тоже...
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Recreated
Домой тренера отвезите!! Над Динамо уже все смеются!
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Юрий Кечко
Ответ Direct free kick
ЦСКА не был в тройке с 2018 года, инерция котировать их топом, финала кубка с 2016 не видали. Таки закат закатович у них
Ну я вообще больше имел ввиду современную историю , последние лет 20 в контексте «сравнивать» И то больше в шутливом ключе сказал )))
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Данил Кублицкий
Такого позора я еще не видел , и представить себе не мог что в юбилейный год , такая беда будет творится в команде и с клубом 🤦🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
+3
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Артем Федосеев
Ответ Vitamin_B
да ну где там игра? нет ее
Ты может Динамо с Лестером спутал…вообще игры нет
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Юрий Кечко
Ответ Direct free kick
ЦСКА не был в тройке с 2018 года, инерция котировать их топом, финала кубка с 2016 не видали. Таки закат закатович у них
Средний уровень не так просядает как у Спартака
Нет 7 и 10 мест

А топов у нас кроме Зенита на фоне рпл даже и нет , локомотив навязывал последние годы и видели что случилось
Остальные все обсираются и 2 и 3 место занимают лучшие из худших
В том году вон Сочи был сейчас Ростов может
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Caniball
Ответ Юрий Кечко
Ну вот адекватное сравнение для Спартака А то все Зениты , Цска
Когда ЦСКА последний раз Медали брал?!
А в финале кубка играл?!
Топовостью там и не пахнет)
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Vitamin_B
Ответ Шляпусними
Просто не везет,игра у команды есть,уволить Славишу сейчас будет ошибкой,мое мнение
да ну где там игра? нет ее
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Юрий Кечко
Ответ Юрий Кечко
Я просто ответил человеку что не уверен в победе Спартака, я не сказал что он проиграет Абсолютно на три результата игра , обе команды хромают Спартак будет фаворит если перестанет чудить с составом Абаскаль Бальде, Соболев , Мозес и Мартинс в старте есои вместе начнут то победят
А ну я лично бы зиньковского может поставил бы если Мозес не готов там , но его совсем только как джокера рассматривают

А если опять будет переизбыток этих Денисовых , Хлусевичей, Пруцевых И так далее тяжело будет Спартаку
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Юрий Кечко
Ответ Direct free kick
Тебя любить Спартак никто не обязывает, но поражение от Динамо будет позором, кто бы тебе не был симпатичен. В последний раз Спартак проигрывал оба матча чемпионата берийцам кажись до победы СССР на ЕВРО 1960
Я просто ответил человеку что не уверен в победе Спартака, я не сказал что он проиграет
Абсолютно на три результата игра , обе команды хромают

Спартак будет фаворит если перестанет чудить с составом Абаскаль

Бальде, Соболев , Мозес и Мартинс в старте есои вместе начнут то победят
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Direct free kick
Ответ Юрий Кечко
Ну вот адекватное сравнение для Спартака А то все Зениты , Цска
ЦСКА не был в тройке с 2018 года, инерция котировать их топом, финала кубка с 2016 не видали. Таки закат закатович у них
+1
-3
-2
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Vitamin_B
В субботу будет дерби «несбывшихся надежд»
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Юрий Кечко
Ответ Direct free kick
Найс Смолов пообещал кубок выиграть после поражения от Спартака! Хейт хейтом, но есть факты. Спартак был есть и будет круче динамы, даже в их лучший сезон
Ну вот адекватное сравнение для Спартака
А то все Зениты , Цска
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Дмитрий Посадский
Ни команды , ни игры, ни тренерского состава, ни руководства-что это за команда? Правильно Динамо...
+10
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Шляпусними
Просто не везет,игра у команды есть,уволить Славишу сейчас будет ошибкой,мое мнение
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-4
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alexman1996
Вообще-то, Урал они обыграли тоже со счётом 1:0. Исправьте.)
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Direct free kick
Ответ StillInTheGame
2 победы, 3 ничьи и 3 поражения в принципе, почти справляются с главной задачей сезона - быть выше Спартака под стать амбициям))
Найс Смолов пообещал кубок выиграть после поражения от Спартака! Хейт хейтом, но есть факты. Спартак был есть и будет круче динамы, даже в их лучший сезон
+4
-9
-5
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Artem Piatkov
Ответ Забил ли Заболотный?
ДиНамО
Би-намо )
+1
-4
-3
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