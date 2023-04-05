Ба о выводе игрока из состава «Нанта» из-за отказа прервать пост в Рамадан: «Правильно ли просить кого-то отказаться от личности? Физическая сила – ничто по сравнению с силой веры»
Демба Ба осудил вывод Жауана Хаджама из состава «Нанта» из-за соблюдения поста в Рамадан
Ранее главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре исключил Хаджама из состава на матч с «Реймсом» из-за отказа прервать пост в Рамадан. Позже Комбуаре объяснил этот поступок правилами, установленными с целью заботы о здоровье игроков.
«Меня шокирует, что пост в Рамадан по-прежнему считается чем-то связанным с поведением. Для тех, кто до сих пор не понял, – речь идет об идентичности человека. Простой вопрос: правильно ли просить кого-то отказаться от своей личности?
Клопп, например, смог бы создать игрокам наилучшие условия, чтобы они могли играть. И если они не играют, то пусть их выводят из состава по спортивным, а не личным причинам.
Но ссылаться на причины, связанные со здоровьем, – это всего лишь прикрытие, при всем уважении. Это значит отрицать, что сотни людей, соблюдающих пост, из года в год работают в этот период. Обязательно стоит сказать, что это несложно.
И в заключение я хочу сказать, что физическая сила – ничто по сравнению с силой веры, какой бы она ни была», – написал в твиттере бывший игрок «Челси» и сборной Сенегала.
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Если ты не будешь считать себя умнее других людей - вообще будет круто .
Представь Клопп сажал бы в запас Мане и Салаха из-за поста , хотя даже держа пост - они сильнее игроков скамейки .
Нет калорий - нет энергии. Нет энергии - ты слабее остальных. Играют собсна те, кто сильнее.
Всё логично, Демба Ба просто популист в новом модном толерантном мире. Он из BLM, и за прочую очень важную для футбола тематику впрягался.
Но также этого и просят когда они сами в гостях)) это ведь другое
Минусуйте сколько угодно, я выразил своё мнение как атеист, родившийся и выросший в мусульманской семье
В конечном итоге, все (или явное большинство) болельщики с уважениям отнеслись к местным традициям. Никто не говорил, что немецкие болельщики потеряют свою идентичность, если не смогут посмотреть футбол без стакана пива.
Так что, уважение к культуре и традициям стран должно быть обоюдным. Но Демба Ба лучше поищет расизм в румынском судье (или откуда он там был), чем подумает об этом
Да и правильно ли просить команду пойти на необязательный риск?
"У него на меня был зуб, а меня - топор и копье".