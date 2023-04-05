Ба о выводе игрока из состава «Нанта» из-за отказа прервать пост в Рамадан: «Правильно ли просить кого-то отказаться от личности? Физическая сила – ничто по сравнению с силой веры»

Демба Ба осудил вывод Жауана Хаджама из состава «Нанта» из-за соблюдения поста в Рамадан

Ранее главный тренер « » исключил из состава на матч с «Реймсом» из-за отказа прервать пост в Рамадан. Позже Комбуаре объяснил этот поступок правилами, установленными с целью заботы о здоровье игроков.

«Меня шокирует, что пост в Рамадан по-прежнему считается чем-то связанным с поведением. Для тех, кто до сих пор не понял, – речь идет об идентичности человека. Простой вопрос: правильно ли просить кого-то отказаться от своей личности?

Клопп, например, смог бы создать игрокам наилучшие условия, чтобы они могли играть. И если они не играют, то пусть их выводят из состава по спортивным, а не личным причинам.

Но ссылаться на причины, связанные со здоровьем, – это всего лишь прикрытие, при всем уважении. Это значит отрицать, что сотни людей, соблюдающих пост, из года в год работают в этот период. Обязательно стоит сказать, что это несложно.

И в заключение я хочу сказать, что физическая сила – ничто по сравнению с силой веры, какой бы она ни была», – написал в твиттере бывший игрок « » и сборной Сенегала.

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