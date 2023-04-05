Ба о выводе игрока из состава «Нанта» из-за отказа прервать пост в Рамадан: «Правильно ли просить кого-то отказаться от личности? Физическая сила – ничто по сравнению с силой веры»

Теги Нант Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция Антуан Комбуаре Демба Ба соцсети религия Жауан Хаджам Футбол

Демба Ба осудил вывод Жауана Хаджама из состава «Нанта» из-за соблюдения поста в Рамадан

Ранее главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре исключил Хаджама из состава на матч с «Реймсом» из-за отказа прервать пост в Рамадан. Позже Комбуаре объяснил этот поступок правилами, установленными с целью заботы о здоровье игроков.

«Меня шокирует, что пост в Рамадан по-прежнему считается чем-то связанным с поведением. Для тех, кто до сих пор не понял, – речь идет об идентичности человека. Простой вопрос: правильно ли просить кого-то отказаться от своей личности?

Клопп, например, смог бы создать игрокам наилучшие условия, чтобы они могли играть. И если они не играют, то пусть их выводят из состава по спортивным, а не личным причинам.

Но ссылаться на причины, связанные со здоровьем, – это всего лишь прикрытие, при всем уважении. Это значит отрицать, что сотни людей, соблюдающих пост, из года в год работают в этот период. Обязательно стоит сказать, что это несложно.

И в заключение я хочу сказать, что физическая сила – ничто по сравнению с силой веры, какой бы она ни была», – написал в твиттере бывший игрок «Челси» и сборной Сенегала.

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15 комментариев

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2ran
Религию-любую-надо уважать.
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Team_Coach
Ответ Alon Raven
Помнится ещё года два или три назад один из главных их сановников (я в религиях не силён, потому буду благодарен, если назовёте кто конкретно) давал подробные разъяснения по Рамадану. И в числе прочего указал, что, например, спортсменам во время соревнований не следует соблюдать Рамадан, так как его соблюдение может нести риск здоровью. Так что "религия" разрешает. Видимо, дело вовсе не в ней, а в том, что этот "игрок" решил просто выглядеть круто.
Пост обязан держать каждый здоровый мусульманин. Освобождаются только те, кто пьет лекарства, женщины беременные, кормящие и когда красные дни календаря. Про спортсменов ни слова, но с одним соглашусь, что спортсмен должен оценивать риски, как своему здоровью, так и не попасть в состав/заявку и отнестись с пониманием и не ныть.
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Abu Ibrahim
Ответ Alon Raven
Помнится ещё года два или три назад один из главных их сановников (я в религиях не силён, потому буду благодарен, если назовёте кто конкретно) давал подробные разъяснения по Рамадану. И в числе прочего указал, что, например, спортсменам во время соревнований не следует соблюдать Рамадан, так как его соблюдение может нести риск здоровью. Так что "религия" разрешает. Видимо, дело вовсе не в ней, а в том, что этот "игрок" решил просто выглядеть круто.
Если бы ты закончил на фразе : «я в религиях не силен» этого было бы достаточно .
Если ты не будешь считать себя умнее других людей - вообще будет круто .
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Abu Ibrahim
Ответ Юрий Кечко
А почему тренер должен ставить игрока который будет играть хуже от того что он истощён ? Раз Вера важнее, во имя веры можно посидеть на скамейке
Ну дак он и говорит : не лишайте шанса играть только от того что игу постится . если по спортивным показателям будет отставать - пожалуйста пусть сидит на скамейке .
Представь Клопп сажал бы в запас Мане и Салаха из-за поста , хотя даже держа пост - они сильнее игроков скамейки .
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Tamerlan Gucci-Gov
Есть законы Божие и есть законы людские каждый выбирает чьим следовать.
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Очки Дани Алвеса
Так никто его не просит отказаться от личности, как мне кажется. Самого игрока же и берегут. Нельзя давать физ.нагрузки ТАКОГО масштаба человеку, который не набирает тех же КЖБУ банальных в течение дня. И который первый сезон в высших дивизионах проводит.
Нет калорий - нет энергии. Нет энергии - ты слабее остальных. Играют собсна те, кто сильнее.
Всё логично, Демба Ба просто популист в новом модном толерантном мире. Он из BLM, и за прочую очень важную для футбола тематику впрягался.
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Юрий Кечко
Мне больше всего нравится что когда мусульмане ждут гостей просят принимать их культуру и обычаи
Но также этого и просят когда они сами в гостях)) это ведь другое
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Denis242424
Пусть в дворники переходит. Эта деятельность не потребует такого напряжения. И не надо никаких слов подбирать, прибегать к разным уловкам, чтобы оправдать свой саботаж. Хорошо устроились ребята. Дальше еще больше начнут выкаблучиваться эти миллионеры.
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S H A R K
Все эти проблемы религиозных фанатиков надоело уже. Занимаются всякой суеверией, держут какие-то посты, а потом предъявляют претензии к окружающим. Ну вы сами лично для себя страдаете всякой фигнёй, не для других же. Если не можете соответствовать планке тренера, то это ваши проблемы, не держите пост. Ну или если держите, то не нойте про ущемление. Как ЛГБТ, феминистки, БЛМ секты, сами страдают чем-то и хотят чтобы все были такими же, и вообще все вокруг обязаны им. Если там пойти на уступки мусульманам, то почему бы не уступить и всяким сенегальским, камерунским шаманам? Остановить матч на 10 минут, чтобы шаманы зашли на поле и начали делать шаманские обряды.
Минусуйте сколько угодно, я выразил своё мнение как атеист, родившийся и выросший в мусульманской семье
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Alon Raven
Помнится ещё года два или три назад один из главных их сановников (я в религиях не силён, потому буду благодарен, если назовёте кто конкретно) давал подробные разъяснения по Рамадану. И в числе прочего указал, что, например, спортсменам во время соревнований не следует соблюдать Рамадан, так как его соблюдение может нести риск здоровью. Так что "религия" разрешает. Видимо, дело вовсе не в ней, а в том, что этот "игрок" решил просто выглядеть круто.
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Marat_NJL
Что подразумевается под идентичностью? Не так давно мы были свидетелями того, как, в том числе, французские болельщики придерживались нестандартных для них правил из уважения к культуре и традициям страны, куда они приехали поболеть за свою сборную.

В конечном итоге, все (или явное большинство) болельщики с уважениям отнеслись к местным традициям. Никто не говорил, что немецкие болельщики потеряют свою идентичность, если не смогут посмотреть футбол без стакана пива.

Так что, уважение к культуре и традициям стран должно быть обоюдным. Но Демба Ба лучше поищет расизм в румынском судье (или откуда он там был), чем подумает об этом
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David Aprasidze
Как может диета быть идентичностью и самоцелью, а не средством. Что за ересь? Этим показушникам лишь бы поныть.
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Юрий Кечко
А почему тренер должен ставить игрока который будет играть хуже от того что он истощён ? Раз Вера важнее, во имя веры можно посидеть на скамейке
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Trappy D
Передёргивает Демба. Комбуаре просит определиться с приоритетами, а не отказаться от личности.
Да и правильно ли просить команду пойти на необязательный риск?
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Michael Boldyrev
Вспомнилось:
"У него на меня был зуб, а меня - топор и копье".
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