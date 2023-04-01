Глава судей Франции о запрете на паузы в Рамадан: «У игроков много возможностей перекусить во время матчей. Споры бесплодны»

Глава судей Франции не видит проблемы в запрете на паузы в матчах в Рамадан.

Ранее французским арбитрам запретили делать паузы в играх в девятый месяц исламского календаря, пригрозив наказанием.

Глава судейской комиссии футбола Франции Эрик Боргини, автор письма арбитрам о запрете на перерывы, прокомментировал это решение.

«Не хочется разжигать бесплодные споры. У игроков есть множество возможностей перекусить во время замен или пауз на оказание медицинской помощи», – заявил Боргини L’Équipe.

Рамадан отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.

АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов