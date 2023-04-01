Глава судей Франции о запрете на паузы в Рамадан: «У игроков много возможностей перекусить во время матчей. Споры бесплодны»

Теги Лион Лилль Ланс Марсель ПСЖ Монако лига 1 Франция судьи Федерация футбола Франции религия Футбол

Глава судей Франции не видит проблемы в запрете на паузы в матчах в Рамадан.

Ранее французским арбитрам запретили делать паузы в играх в девятый месяц исламского календаря, пригрозив наказанием.

Глава судейской комиссии Федерации футбола Франции Эрик Боргини, автор письма арбитрам о запрете на перерывы, прокомментировал это решение.

«Не хочется разжигать бесплодные споры. У игроков есть множество возможностей перекусить во время замен или пауз на оказание медицинской помощи», – заявил Боргини L’Équipe.

Рамадан отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.

В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом. 

АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов

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40 комментариев

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feral t.
Ответ Abu Ibrahim
Принимают правила страны , хотят того или нет. Для этого во всех странах есть закон и инструменты для того чтобы пресекать его нарушения со стороны как иностранцев так и местных граждан . Не туда ты целишься дружок , пытаясь завуалировать свое презрение к чуждой тебе культуре .
Что ты несёшь то, вы мечеть хотите строить на святой русской земле в мск это что по твоему? А кто против так вы пишите пример максимуму Дивинчичу,,что мы твою родню... И мать... И твой рот... Это чтт такое Обьясни ? Вы откровенные нацики, и плюете на наши законы
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Raman Juve
Ответ sah_mz
Во франции нет никакой абсолютно толерантности. Этоткак россия только в европе. Самобытная культура мусульманское меньшинство которое получает по шее каждый раз. Сми которые их ненавидят и полностью белый состоящий изькоренньфранцузов сенат.
расскадешь откуда такие выводы?
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Юрий Кечко
Ответ Abu Ibrahim
Ага , а как Запад требовал от катарцев доступ к пиву , держаться за руки лгбтшникам это что ? Уважение к чужим правилам ? Как Катар мочили за якобы плохие условия труда для мигрантов , в то время как на условия труда в остальных странах всем фиолетово . Ты об этом ? ) Или ты про то как после этого установления коммунизма в ссср притесняли верующих христиан , отбирали у них детей чтоб воспитывать из них правильных людей для общества ? как насаждали атеизм , запрещали инакомыслие , запрещали религию ? А может ты про то как у мигрантов мусульман в Швеции отбирают детей и отдают их лгбт семьям ? Наверно такое повсеместное отношение к «черно.опым» второсортным людям было бы тебе по душе . А то видите ли 3 минуты им дают чтоб водички попить и финик поесть . Когда какой нибудь симулянт валяется по 3 минуты на газоне затягивая время это таких как ты мало беспокоит .
А ничего что когда Катар подавал заявку согласился со всеми требованиями по поводу пива , контракты все подписаны , и за пару дней до чм он свои же обещания нарушает ?)) у тебя с головой нормально все
Типичное мусульманское лицемерие , которое они показали на весь мир
А ну да так ведь они б тогда его не проучили бы , а кинуть неверного даже в почёте у мусульман
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sah_mz
Ответ Красная стрела
Очень интересно смотреть, как пытаются ужиться в современном мире коммерция, толерастия и древние религии.
Во франции нет никакой абсолютно толерантности. Этоткак россия только в европе. Самобытная культура мусульманское меньшинство которое получает по шее каждый раз. Сми которые их ненавидят и полностью белый состоящий изькоренньфранцузов сенат.
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Джавез Тилл
Ответ OldRedWhite
Агрессивные экстремисты , пытающиеся сломать хребет традиционной христианской цивилизации . И заставить всех нас подстраиваться под их нам чуждый образ жизни! Так понятно ? )))
То есть стрип-клубы, кальянчики, тик-токи - это традиционная христианская цивилизация???😂😂😂
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Barsenoga
Ответ OldRedWhite
Агрессивные экстремисты , пытающиеся сломать хребет традиционной христианской цивилизации . И заставить всех нас подстраиваться под их нам чуждый образ жизни! Так понятно ? )))
типичный ответ и мировоззрение необразованного и неумеющего мыслить рационально.
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askarik1992
Пусть дома сидят верующие
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askarik1992
Что за бред вообще)))
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Любезный Коссутий
Ответ Hunt13
возраст тогда поправь в профиле)))
а какой там возраст?
а,там 23! было и 89, помню
так и быть - шаз установлю!
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Abu Ibrahim
Ответ Юрий Кечко
Вы мусульмане вообще интересные ребята Приезжая к вам в гости надо соблюдать ваши правила , как орали то перед Катаром например , или про шорты в Чечне И так далее Но когда вы в гостях надо все равно уважать ваши правила получается так ? Эти паузы уместны были бы в саудовской Аравии , моножтнической стране с государственной религией А в Европе вроде как светские государства , так че там по поводу того что в гостях принимать правила страны ?))
Принимают правила страны , хотят того или нет. Для этого во всех странах есть закон и инструменты для того чтобы пресекать его нарушения со стороны как иностранцев так и местных граждан . Не туда ты целишься дружок , пытаясь завуалировать свое презрение к чуждой тебе культуре .
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Hunt13
Ответ Любезный Коссутий
давай, я пример из личной практики приведу, когда я работал на буровой платформе, в Каспии, в терр. водах Туркменистана. есть производства, которые ты не можешь остановить, только потому, что зашло солнце, и например, крановщику-малайзийцу, нужно помолиться и принять пищу/воду. он не останавливает подъемный кран, и 20-тонный контейнер не зависает в воздухе, на полдороги. потому что это - в первую очередь! - небезопасно. он работает дальше, пока сменщик не поднимется на кран, и не сменит его. буровой мастер, который управляет буhением, не останавливает топ-драйв (shorturl.at/bmDPX) по аналогичной причине, потому что может быть элементарный прихват, и вся колонна застрянет - а это почти катастрофа. и он тоже работает, и ждет сменщика. не знаю, можно ли сравнивать футбол и то же бурение, но, как видишь, в некоторых случаях религия отступает на второй план. вот и все. что я хотел сказать, и никого не хочу обидеть.
возраст тогда поправь в профиле)))
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Abu Ibrahim
Ответ Юрий Кечко
Вы мусульмане вообще интересные ребята Приезжая к вам в гости надо соблюдать ваши правила , как орали то перед Катаром например , или про шорты в Чечне И так далее Но когда вы в гостях надо все равно уважать ваши правила получается так ? Эти паузы уместны были бы в саудовской Аравии , моножтнической стране с государственной религией А в Европе вроде как светские государства , так че там по поводу того что в гостях принимать правила страны ?))
Ага , а как Запад требовал от катарцев доступ к пиву , держаться за руки лгбтшникам это что ? Уважение к чужим правилам ?
Как Катар мочили за якобы плохие условия труда для мигрантов , в то время как на условия труда в остальных странах всем фиолетово . Ты об этом ? )

Или ты про то как после этого установления коммунизма в ссср притесняли верующих христиан , отбирали у них детей чтоб воспитывать из них правильных людей для общества ? как насаждали атеизм , запрещали инакомыслие , запрещали религию ?

А может ты про то как у мигрантов мусульман в Швеции отбирают детей и отдают их лгбт семьям ? Наверно такое повсеместное отношение к «черно.опым» второсортным людям было бы тебе по душе . А то видите ли 3 минуты им дают чтоб водички попить и финик поесть . Когда какой нибудь симулянт валяется по 3 минуты на газоне затягивая время это таких как ты мало беспокоит .
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Адам Альмурзаев
Без разницы, если бы мы искали легкость в посте то в этом не было бы смысла. Аллах велик.
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OldRedWhite
Ответ Barsenoga
а какие сходства? о чем речь?
Агрессивные экстремисты , пытающиеся сломать хребет традиционной христианской цивилизации .
И заставить всех нас подстраиваться под их нам чуждый образ жизни!
Так понятно ? )))
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Bleffinho
а как вообще спортсмена, который не ел, можно выпускать на соревнование? это же опасно для здоровья. Да и в целом в плане готовности его показатели будут ниже.
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Любезный Коссутий
Ответ Макс Саид
Дело не в покушать, а в молитве перед разговением.
давай, я пример из личной практики приведу, когда я работал на буровой платформе, в Каспии, в терр. водах Туркменистана. есть производства, которые ты не можешь остановить, только потому, что зашло солнце, и например, крановщику-малайзийцу, нужно помолиться и принять пищу/воду. он не останавливает подъемный кран, и 20-тонный контейнер не зависает в воздухе, на полдороги. потому что это - в первую очередь! - небезопасно. он работает дальше, пока сменщик не поднимется на кран, и не сменит его.
буровой мастер, который управляет буhением, не останавливает топ-драйв (shorturl.at/bmDPX) по аналогичной причине, потому что может быть элементарный прихват, и вся колонна застрянет - а это почти катастрофа. и он тоже работает, и ждет сменщика.

не знаю, можно ли сравнивать футбол и то же бурение, но, как видишь, в некоторых случаях религия отступает на второй план. вот и все. что я хотел сказать, и никого не хочу обидеть.
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Андрей Букин
Ответ Любезный Коссутий
можно подготовить бутерброды перед матчем. пробегает, например, Хакими мимо своей скамейки, а там уже Галатье бутер протягивает. делаешь перевод на левый фланг, и пока Мбаппе там финтит - быстренько покушал. а на обратном пути можно и водичку захватить.
показалось водочку, обычно мы так играли
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OldRedWhite
Ответ Abu Ibrahim
Комментарий удален модератором
Терпите , размножайтесь !
Будущее безусловно за вами !
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Barsenoga
Ответ OldRedWhite
А Вы какие - то отличия видите между теми и этими ? Серьёзно ? )))
а какие сходства? о чем речь?
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aslvowk@mail.ru
Так все мусульмане твердят, что пост в рамадан их оздоравливает и делает сильнее. В чём заключается их желание делать перерывы? Христиане тоже сейчас имеют Великий пост. И никто из них не ноет, что им тяжело без пищи животного происхождения играть в футбол. Потому что христианский пост РЕАЛЬНО делает людей здоровее и выносливее.
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OldRedWhite
Ответ Barsenoga
если бы лгабт футболисты попросили паузы поправить прическу или попудрить носик, то тут же разрешили бы
А Вы какие - то отличия видите между теми и этими ?
Серьёзно ? )))
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Юрий Кечко
Ответ Abu Ibrahim
Прогибаются обычно под давлением общественного мнения , как это обстоит с вопросами прав лгбт. Тут был лишь акт доброй воли от некоторых федераций , не более .
Вы мусульмане вообще интересные ребята
Приезжая к вам в гости надо соблюдать ваши правила , как орали то перед Катаром например , или про шорты в Чечне И так далее
Но когда вы в гостях надо все равно уважать ваши правила получается так ?
Эти паузы уместны были бы в саудовской Аравии , моножтнической стране с государственной религией
А в Европе вроде как светские государства , так че там по поводу того что в гостях принимать правила страны ?))
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Abu Ibrahim
Ответ Hilperico
Хм, я русский и мне уважение к обычаям мусульман не чуждо. Играйте обиженку в другом месте.
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Юрий Кечко
Ответ Abu Ibrahim
Прогибаются обычно под давлением общественного мнения , как это обстоит с вопросами прав лгбт. Тут был лишь акт доброй воли от некоторых федераций , не более .
Акт толерастии от самой прогрессивной лиги
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Barsenoga
если бы лгабт футболисты попросили паузы поправить прическу или попудрить носик, то тут же разрешили бы
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