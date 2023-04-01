Глава судей Франции о запрете на паузы в Рамадан: «У игроков много возможностей перекусить во время матчей. Споры бесплодны»
Глава судей Франции не видит проблемы в запрете на паузы в матчах в Рамадан.
Ранее французским арбитрам запретили делать паузы в играх в девятый месяц исламского календаря, пригрозив наказанием.
Глава судейской комиссии Федерации футбола Франции Эрик Боргини, автор письма арбитрам о запрете на перерывы, прокомментировал это решение.
«Не хочется разжигать бесплодные споры. У игроков есть множество возможностей перекусить во время замен или пауз на оказание медицинской помощи», – заявил Боргини L’Équipe.
Рамадан отмечается мусульманами как месяц поста, молитв, размышлений и общения. В этом году он начался 22 марта и продлится до вечера 21 апреля.
В течение этого месяца верующим запрещено есть и пить в период между рассветом и закатом.
АПЛ готовится к Рамадану: некоторые матчи прервут для перекусов
Типичное мусульманское лицемерие , которое они показали на весь мир
А ну да так ведь они б тогда его не проучили бы , а кинуть неверного даже в почёте у мусульман
а,там 23! было и 89, помню
так и быть - шаз установлю!
Как Катар мочили за якобы плохие условия труда для мигрантов , в то время как на условия труда в остальных странах всем фиолетово . Ты об этом ? )
Или ты про то как после этого установления коммунизма в ссср притесняли верующих христиан , отбирали у них детей чтоб воспитывать из них правильных людей для общества ? как насаждали атеизм , запрещали инакомыслие , запрещали религию ?
А может ты про то как у мигрантов мусульман в Швеции отбирают детей и отдают их лгбт семьям ? Наверно такое повсеместное отношение к «черно.опым» второсортным людям было бы тебе по душе . А то видите ли 3 минуты им дают чтоб водички попить и финик поесть . Когда какой нибудь симулянт валяется по 3 минуты на газоне затягивая время это таких как ты мало беспокоит .
И заставить всех нас подстраиваться под их нам чуждый образ жизни!
Так понятно ? )))
буровой мастер, который управляет буhением, не останавливает топ-драйв (shorturl.at/bmDPX) по аналогичной причине, потому что может быть элементарный прихват, и вся колонна застрянет - а это почти катастрофа. и он тоже работает, и ждет сменщика.
не знаю, можно ли сравнивать футбол и то же бурение, но, как видишь, в некоторых случаях религия отступает на второй план. вот и все. что я хотел сказать, и никого не хочу обидеть.
Будущее безусловно за вами !
Серьёзно ? )))
Приезжая к вам в гости надо соблюдать ваши правила , как орали то перед Катаром например , или про шорты в Чечне И так далее
Но когда вы в гостях надо все равно уважать ваши правила получается так ?
Эти паузы уместны были бы в саудовской Аравии , моножтнической стране с государственной религией
А в Европе вроде как светские государства , так че там по поводу того что в гостях принимать правила страны ?))