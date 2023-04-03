«Те, кто постятся, не играют. Я тренер, я устанавливаю правила». Комбуаре об выводе игрока «Нанта» из состава в Рамадан

Теги Нант лига 1 Франция Антуан Комбуаре религия Жауан Хаджам Футбол

Тренер «Нанта» Антуан Комбуаре объяснил исключение игрока из состава в Рамадан

Защитник Жауан Хаджам был исключен из состава на матч против «Реймса» в Лиге 1 (0:3) из-за отказа прервать пост.

«Я встретился с ними [игроками-мусульманами], мы это обсудили. Мы работаем над тем, чтобы все шло хорошо. Есть желание, чтобы в выходные игроки были на высоте и помогли команде победить», – прокомментировал ситуацию Комбуаре.

«Я тренирую уже двадцать лет, я всегда так делал. Для меня здесь нет никаких противоречий. Я тренер, я устанавливаю правила, у меня есть рамки.

В течение недели у тех, кто постится, нет проблем с тренировками, я даже работаю, чтобы поддержать их, помочь им. Они не приходят на обед, они идут отдыхать. Они не тренируются, когда я удваиваю количество занятий, потому что мы хотим защитить их, мы не хотим, чтобы они пострадали.

С другой стороны, правило в дни матчей таково, что не нужно поститься. А те, кто решают поститься, не входят в состав. 

Я уважаю тот факт, что он постится, но он должен соблюдать правило, которое я установил, оно действует для всех. Шестеро игроков соблюдают Рамадан, и только Жауан не ест в дни матчей. Нет никаких проблем, не будет никаких санкций. Просто, когда ты не ешь, ты больше не в составе, тебя не ставят.

Я тренер, я устанавливаю правила, а они решают, соблюдать их или нет. Я хочу, чтобы в дни матчей они были готовы на 100%, чтобы избежать травм. Это сложный период, мы проводим матчи с большой интенсивностью. Я всегда так делал и не собираюсь это менять», – добавил тренер.

Ранее судьям во Франции запретили делать паузы в матчах в Рамадан, пригрозив наказанием. Глава судей Франции заявил: «У игроков много возможностей перекусить во время матчей. Споры бесплодны».

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12 комментариев

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MstAndreev
Это нейросеть сказала. Слишком адекватно для человека)
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Башлам095
Львиную долю подписчиков так и распирает от ненависти к исламу!
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Filipp Gorski
Молодец! Религиозного фанатика усадил
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Serega Fart
Справедливо не справедливо, но жёстко
А если это финал ЛЧ как Ливерпуль со Шпорами играл в рамадан
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Spartakovec navsegda
Странно, что в светских государствах столько внимания этим моментам. Насколько знаю, в Православии, если болезнь или работа требуют от организма иного питания, то ты не должен делать ему во вред. Пост - это не диета, а прежде всего духовная работа над собой.
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David Aprasidze
Ответ Екн Лор
Надо бы узнать у Комбуаре его отношение к ЛГБТ. Ну или спросить про Украину
И достаточно ли раз он кололся пфайзером. Хотя это вроде уже неактуально.
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Сергей Смит
Не удалось срач поднять, и решили снова запостить новость с интервалом в 2 часа?
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Екн Лор
Ответ David Aprasidze
Комбуаре повезло c цветом кожи, леваки обдумывают неочевидные ходы для нападения.
Надо бы узнать у Комбуаре его отношение к ЛГБТ. Ну или спросить про Украину
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Тиджани Бабангида
Тренер имеет полное право на свое решение.
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Dr.Gebbelsss
Браво тренеру!
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David Aprasidze
Комбуаре повезло c цветом кожи, леваки обдумывают неочевидные ходы для нападения.
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Heisenberg
Час назад вышла новость. В чем смысл?
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