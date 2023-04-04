Зарема о поражении «Спартака» от «Урала»: «Собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Судья хорошо отработал»

Зарема Салихова прокомментировала поражение «Спартака» от «Урала» в Фонбет Кубке России

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов.

« здорово работает в « ». Судья также хорошо отработал матч.

«Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – «Динамо»