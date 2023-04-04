Зарема о поражении «Спартака» от «Урала»: «Собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Судья хорошо отработал»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Виктор Гончаренко Спорт-Экспресс Томаш Тавареш Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала поражение «Спартака» от «Урала» в Фонбет Кубке России

В 1/2 финала Пути РПЛ «Спартак» по сумме двух матчей уступил «Уралу» (1:1, 1:2) и вылетел в Путь регионов.

 «Гончаренко здорово работает в «Урале». Судья также хорошо отработал матч.

«Спартаку» собраться и выигрывать оставшиеся матчи. Понравился Тавареш в этой игре», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Спартак» не побеждает 4 матча подряд – 2 поражения, 2 ничьих. Дальше – «Динамо»

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14 комментариев

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Артур Багдасарян
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Зарему большинство КБ терпеть не могут.
ты всех опросил)? при чём тут вообще любит не любит, когда говорит по делу, тогда по делу
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prus_3
Не верю, подсунули какую-то Незарему, которая про Зенит ничего ввернуть не способна.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Иван Иванов
Зарема, в отличие от вас, прохвостов, в большинстве своём, рубит правду-матку. А ваша участь, судя по всему балаболить
Зарему большинство КБ терпеть не могут.
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Андрей Бритов
спасибо,родная
+1
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Иван Иванов
Ответ tolstiy
зарема, если тебе запретили говорить про зенит, газпром или плохо про судей- моргни....
Зарема, в отличие от вас, прохвостов, в большинстве своём, рубит правду-матку. А ваша участь, судя по всему балаболить
+5
-6
-1
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ТрактоПоктер
Ответ Spaten
Какой товарищ понравился?
Товарищ судья
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Иван Иванов
Ответ Скунсик
Узнаю Шпартак. Вернулись, что бы править. Итог сезона: 5 место и вылет из кубка.
Узнаю Кирпича. Прошло столько лет, а ты так и не изменился. Как был кирпичем, так им и остался
+1
-3
-2
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Иван Иванов
Ответ леннорыч-абрамович
Просто у Гончаренко в фамилии есть буква "р".
Уже давно не смешно
+2
-5
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Евгений Белов
Собраться и пойти лесом
+5
-1
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Spaten
Какой товарищ понравился?
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tolstiy
зарема, если тебе запретили говорить про зенит, газпром или плохо про судей- моргни....
+4
-2
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alexsem69
Зарема на позитиве сегодня
+7
-1
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Скунсик
Узнаю Шпартак. Вернулись, что бы править.
Итог сезона: 5 место и вылет из кубка.
+5
-8
-3
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леннорыч-абрамович
Просто у Гончаренко в фамилии есть буква "р".
+15
-6
+9
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