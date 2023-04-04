«Рамзан Ахматович запомнился хорошим руководителем. Не забуду, как он выплатил премиальные за два проигранных матча. Не руководитель, а мечта». Аджинджал о Кадырове

Теги Руслан Аджинджал Сергей Омельянчук премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Матч ТВ Футбол

Экс-игрок «Ахмата» Руслан Аджинджал рассказал, каким ему запомнился Рамзан Кадыров

Аджинджал выступал за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2004 по 2005 год.

– С Рамзаном Кадыровым встретились при подписании контракта?

– Нет, там были руководители клуба, которые занимались непосредственно его делами на то время. Однако с Кадыровым я встречался не один раз, когда находился в команде.

– Каким человеком он запомнился?

– Мне Рамзан Ахматович запомнился хорошим и приятным руководителем. Он приходил и говорил, что думал. Еще как‑то раз у нас случилась задержка по зарплате. Очень редкая история для «Терека» тогда. Даже не помню, из‑за чего это произошло. И тут приехал Кадыров и узнал об этом. С тех пор у нас никогда не было ничего подобного, никаких задержек.

Кроме того, не забуду никогда, как мы проиграли два матча подряд, но в очень серьезной борьбе. В итоге Кадыров выплатил премиальные за эти два матча! Он пришел к нам и сказал, что мы молодцы, так как сражались и пытались исправить ситуацию, не уступили на поле. Вы только представьте это! Входил в положение максимально. Не руководитель, а мечта для футболиста в то время! В этом весь Рамзан.

– Бывали в его резиденции? Сергей Омельянчук, который играл в Грозном чуть позже, рассказывал, что команду возили туда на концерты Пьера Нарцисса и других звезд.

– Нет. Тогда же только‑только закончились все конфликты в Чечне. Мы в резиденции не были. Однако помню, как мы приехали в Гудермес, где чествовали команду по итогам выхода в Высшую лигу. В здании, где происходило торжество, за ночь поменяли пол! Даже запах краски был. Это было сделано во избежание каких‑то террористических моментов.

На том мероприятии присутствовали Рамзан, болельщики. Был концерт, давали подарки. Еще Кадыров часто приезжал в Кисловодск на нашу базу. Много общался с командой, – сказал Аджинджал.

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14 комментариев

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Саша Пушкин
Ответ Grishkevich
Так не свои же выплатил - не жалко
Забавно звучит от болельщика Зенита, который харчуется из бюджета, обворовывая дорогих россиян.
Тотальное лицемерие!
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Влад Путман
Щедрость этого паразита не знает границ, особенно когда бабло из бюджета льётся в неограниченном количестве.
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BigPapa
Слава Рамзан Ахматычу и Владимир Владимирычу!
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Геннадий
А что считать бюджетные деньги ? Гарант ещё выкатит ...
+1
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Футбол_это_жизнь
Бабушкины пенсии, пособия инвалидам, сироты, малоимущие подождут. Пока рамзан ахматович развлекается
+9
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Spartakus1984
Ххааа бабки то не его-можно раскидываться
0
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Владимир Владимирович
Сейчас местные объяснят свою версию
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QWertY
Кадыров красава👋
Делает то, что хочет
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Юрий Кечко
Первую зарплату тоже в 16 лет выплатил ?))
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Sinister Kid
Прогиб засчитан. Аджинджалу осталось отправиться под Бахмут-Артёмовск.
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Спартак сила
Ахмат сила дон
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benjamin92
Любой каприз за наши деньги.
Дотационный регион только тратит и ничего не производит
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Игорь Волков
Путин ему дал столько денег за лояльность, что он может их настолько часто и настолько много тратить, что он даже не заметит как они уменьшились
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Grishkevich
Так не свои же выплатил - не жалко
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