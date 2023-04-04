«Рамзан Ахматович запомнился хорошим руководителем. Не забуду, как он выплатил премиальные за два проигранных матча. Не руководитель, а мечта». Аджинджал о Кадырове

Экс-игрок «Ахмата» Руслан Аджинджал рассказал, каким ему запомнился Рамзан Кадыров

Аджинджал выступал за «Терек» (ныне «Ахмат») с 2004 по 2005 год.

– С Рамзаном Кадыровым встретились при подписании контракта?

– Нет, там были руководители клуба, которые занимались непосредственно его делами на то время. Однако с Кадыровым я встречался не один раз, когда находился в команде.

– Каким человеком он запомнился?

– Мне Рамзан Ахматович запомнился хорошим и приятным руководителем. Он приходил и говорил, что думал. Еще как‑то раз у нас случилась задержка по зарплате. Очень редкая история для «Терека» тогда. Даже не помню, из‑за чего это произошло. И тут приехал Кадыров и узнал об этом. С тех пор у нас никогда не было ничего подобного, никаких задержек.

Кроме того, не забуду никогда, как мы проиграли два матча подряд, но в очень серьезной борьбе. В итоге Кадыров выплатил премиальные за эти два матча! Он пришел к нам и сказал, что мы молодцы, так как сражались и пытались исправить ситуацию, не уступили на поле. Вы только представьте это! Входил в положение максимально. Не руководитель, а мечта для футболиста в то время! В этом весь Рамзан.

– Бывали в его резиденции? , который играл в Грозном чуть позже, рассказывал, что команду возили туда на концерты Пьера Нарцисса и других звезд.

– Нет. Тогда же только‑только закончились все конфликты в Чечне. Мы в резиденции не были. Однако помню, как мы приехали в Гудермес, где чествовали команду по итогам выхода в Высшую лигу. В здании, где происходило торжество, за ночь поменяли пол! Даже запах краски был. Это было сделано во избежание каких‑то террористических моментов.

На том мероприятии присутствовали Рамзан, болельщики. Был концерт, давали подарки. Еще Кадыров часто приезжал в Кисловодск на нашу базу. Много общался с командой, – сказал .