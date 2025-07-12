Доннарумма нравится «Челси». Контракт вратаря с «ПСЖ» истекает в 2026-м, игрок примет решение насчет продления после КЧМ
«Челси» заинтересован в Джанлуиджи Доннарумме.
Контракт итальянского вратаря с «ПСЖ» истекает в июне 2026 года. Клуб уже несколько месяцев ведет переговоры с окружением игрока о продлении соглашения.
Как сообщает L’Equipe, интерес к Доннарумме проявляет ряд европейских клубов, среди которых присутствует и «Челси». «ПСЖ» и сам игрок примут решение после завершения клубного чемпионата мира.
Отмечается, что Доннарумма хочет остаться, но не на любых условиях.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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