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Доннарумма нравится «Челси». Контракт вратаря с «ПСЖ» истекает в 2026-м, игрок примет решение насчет продления после КЧМ

«Челси» заинтересован в Джанлуиджи Доннарумме.

Контракт итальянского вратаря с «ПСЖ» истекает в июне 2026 года. Клуб уже несколько месяцев ведет переговоры с окружением игрока о продлении соглашения.

Как сообщает L’Equipe, интерес к Доннарумме проявляет ряд европейских клубов, среди которых присутствует и «Челси». «ПСЖ» и сам игрок примут решение после завершения клубного чемпионата мира.

Отмечается, что Доннарумма хочет остаться, но не на любых условиях. 

Кто выиграет клубный ЧМ?6767 голосов
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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